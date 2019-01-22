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Чтобы мир увидел правду: дети Донбасса нарисовали военное детство

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Фотокорреспонденты Донецкой народной республики Ирина Лашкевич и Дэн Леви представили работы на выставке "Дети Донбасса" в столице Сербии — Белграде.

Чтобы мир увидел правду: дети Донбасса нарисовали военное детство. 397574.jpeg

В экспозиции представлены фотопортреты детей Донбасса, которые своими глазами видят войну, живут на войне и подвергаются обстрелам ВСУ. Это никого не оставляет равнодушным.

"За ними — сотни пройденных километров на первой линии под артиллерийским огнем и пушечными выстрелами, — говорится в анонсе выставки. — Они постоянно встречали детей, которые очень рано повзрослели".

Сами дети войны также фотографируют и рисуют — искренне и пронзительно. Выставки рисунков и других произведений детей Донецка, Луганска, Южной Осетии, Сирии, Ливии и многих других стран, подвергшихся агрессии, продолжают путешествовать по разным городам и странам. Об этом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал директор Благотворительного фонда "Дети рисуют мир" Александр Борисов.

— Александр Иванович, дети на войне не только рисуют, но и пишут письма. Вам пишут по разным поводам. Некоторые из этих писем также представлены на выставках, и на все обязательно есть какая-то реакция — ответ, действия, помощь… Это так?

— Да, когда были проведены первые выставки и другие мероприятия, дети начали просто писать письма с целью, чтобы я их донес до сердец людей. Было, например, письмо от мальчика из Горловки — обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Дети спрашивают, почему нас не присоединяют к России, другие — еще что-то. Они задают очень серьезные и важные вопросы.

Этот мальчик пишет президенту: "Я вас понимаю, и представляю, как вам, Владимир Владимирович, очень тяжело сейчас слышать всех и помогать нам, но это очень важно и нужно, потому что мы живём благодаря вашей помощи и помощи России". Это пишет ребенок, который уже стал взрослым, осознанный 14-летний мужчина пишет.

— Конечно, Россия помогает, но без мужества и самоотверженности жителей Донбасса, конечно, ничего бы Россия не сделала, и эта земля давно была бы уже под фашистами. Что треть Донецкой и Луганской области сейчас освобождены, это, конечно, заслуга, прежде всего, местного населения.

— Конечно.

— Какую бы лапшу нам ни вешали иностранные СМИ или доморощенные псевдоправозащитники, рассказывая про бурятских боевых киборгов или еще какие-то байки, это все не так, и все прекрасно понимают, что сами донбассовцы воюют с украинским фашизмом.

Ваш проект официально существует два с половиной года, уже многие видели детские рисунки о войне на их земле. Наверное, самые душераздирающие были нарисованы в 2014 году, когда начинались и интенсивно шли бомбардировки и обстрелы.

Что-то меняется со временем — при относительном затишье — в детском рисунке к лучшему? Может быть, какие-то появляются другие мотивы — меньше бомб, больше цветочков? И в письмах какая-то динамика идет? Все-таки, считается, что республика живет не только войной, но и мирной жизнью. Что-то меняется у детей в психологии?

— В рисунках — нет. К примеру, горловские дети не так давно передали рисунки, опять же, на них — страх в глазах, руками закрыты глаза, если открыты глаза, то от ужаса раскрыты или на глазах — слезы. Или на рисунках идет обстрел, бушует огонь, кругом — кровь и пожарище… И нарисовано все в резких жестких красках — не яркие, жизненные, а темные, сумрачные.

Даже если дети стараются показать яркую, красивую жизнь, вроде пытаются так сделать, но все равно видно, что это — ребенок войны. Среди рисунков можно было бы даже определить детей, которые уезжали и потом обратно приехали, поэтому войны не видели, а весь этот ужас заочно узнали от других детей, поняли с рассказов мам, пап, бабушек и дедушек.

То же самое и в письмах рассказывают, как дети возвращаются домой, и слышат истории, как бомбили. Эти дети все равно понимают, что они — почти на войне, хоть это и тыл. Больше всего меня поражает, что в глубоком тылу, в том числе — в Краснодоне (это мой родной город — Свердловск), очень часто слышу фразу: "Когда была война, мы уезжали."

Ребят, война идет. Это для вас она была, значит, вы в ней не участвовали, приехали и войну не видали. Но она и сейчас совсем рядом продолжается, хотя и не такая горячая. Дети из Докучаевска, Горловки, Стаханова и многих других городов и поселков по сегодняшний день практически в зоне соприкосновения находятся.

Дети это видят. И для этих детей еще нет такой фразы: "когда была война". Для всех сейчас идет война, и поэтому дети рисуют то же, что рисовали в 2014 году.

Одна девочка пяти-шести лет, в дом которой снаряд попал, нарисовала обычный домик, полянку с клубникой, детские качели, и там — папа, мама, брат, собака, над всеми облако нарисовано. Нарисовала всех, кроме себя, кошки и бабушки.

Оказывается, девочка бегала за бабушкой без конца и просила клубнику собрать, но она еще была зеленая. А тут девочка просыпается от того, что кошка на нее постоянно прыгает. Она ее сбрасывает, а кошка опять на нее прыгает, даже на лицо, и будит. Девочка проснулась, хотела эту кошку взять и в окно выбросить, но увидала, что бабушка клубнику собирает.

Девочка — сразу в тапочки и побежала к бабушке, кошка — за девочкой. Только они к бабушке прибежали, мина прилетает в дом, и от дома остается только фундамент и стены разбитые. Все, кто там был, папа, брат, мама и собачка, погибли.

Девочка нарисовала этот рисунок, как могла. Это — не художественное произведение искусства. Какой рисунок она может нарисовать? Может ли обычный пятилетний ребенок нарисовать какой-то шедевр? Для меня этот рисунок — очень ценный или даже бесценный.

И каждый рисунок, который участвует в проекте, это — чья-то жизнь — прерванная или спасенная на войне. Будь то Чечня, Сирия, Дагестан, Абхазия, Луганск, Сербия, Босния, Ливан, Донецк, Ливия, Палестина, Афганистан… Без разницы. Если идет там война, каждый детский рисунок для меня — крайне важный и ценный.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ДНР дети Сирия Ливия война письма фашизм Белград Донбасс рисунки эксперт Дэн Леви выставка культура фотография Южная Осетия Ирина Лашкевич детские рисунки Александр Борисов
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