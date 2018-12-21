Патриотизм прививается через... еду

Поговорка "Хлеб — всему голова" — не просто дежурные слова, а истина во всех инстанциях. А патриотизм, как сказал китайский философ, это — вкус еды твоего детства. Люди хотят быть сытыми и при возможности есть вкусную и полезную пищу.

Как развитие государств отражается на еде, а пища, в свою очередь, влияет на государства и их политику? Об этом, а также о диетологии, кулинарии, полуфабрикатах и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

— С детства мы знаем пословицу "Хлеб — всему голова". Он всегда был и остается важнейшим продуктом, занимает главенствующую роль на столе. А его происхождение уходит корнями глубоко в историю человечества. Хлеб имеет самые разные названия, есть много всевозможных изделий из муки и с мукой в своем составе. Но, видимо, это относится и ко всей еде в целом, так?

— Конечно. Еда — главная движущая сила всей истории человечества. Образовалось какое-то государство, если оно становилось сильным, то начинало разрастаться. Что такое разрастаться? Это значит, что становится больше людей в городе и меньше на селе. Дальше города захватывают сельскохозяйственные земли, и в какой-то момент еды вокруг просто не хватает, чтобы прокормить население.

Всё - привет. Если мы говорим о каких-то опасностях революции, то еще древние римляне требовали хлеба и зрелищ. Это — один из древнейших лозунгов. Если ты не хочешь, чтобы у тебя в стране что-то случилось, дай людям зрелища и дай хлеба. Не дашь хлеба — все, конец фильма. И в наше время, если какая-то проблема вдруг возникает с гречкой, с солью или еще с чем-то, то может даже начаться паника.

Поэтому государство старается быстрее решить эту проблему. У нас, между прочим, первые лица государства очень быстро на это реагируют, потому что все прекрасно понимают, что этот вопрос — самый болезненный. Не политика, не защита окружающей среды или мира животных, а конкретные совершенно первичные вещи для нашей жизни.

— Да, и вся политика — ради чего? Опять же, можно сказать, для благосостояния, а еда — одна из основ.

— Политика есть концентрированное выражение экономики, как учит марксизм-ленинизм. А китайцы говорят, что хороший правитель — как хороший повар, который жарит на сковородке мелкую рыбешку. И народ, как и мелкую рыбешку, надо как можно меньше переворачивать.

— Один врач-диетолог сетовал в беседе с нашим изданием, что очень многие люди какие-то запоминающиеся моменты своей жизни запоминают через еду и связывают с ней. Это — семейные посиделки с детства, праздники, банкеты и пикники. Он считает, что это — беда, надо, чтобы у людей были воспоминания, с едой не связанные, потому что тогда люди не будут делать из еды культа и иметь лишний вес. Но что-то никак ни у кого не получается.

— Ваш доктор — очень наивный. Невозможно бороться с основными инстинктами. И он как врач должен это понимать. Это же — элементарно. Есть великолепное определение, что такое патриотизм, которое дал один китайский философ. Он сказал: "Что такое патриотизм, если не вкус еды твоего детства!" Всё.

Вот в этом сказано всё. И как вся медицина может бороться со вкусом детства, с воспоминаниями детскими, когда человек был беззаботный и счастливый, и пытаться в голову уже взрослому человеку вбить: забудь пироги своей бабушки? Ну как это можно сделать? Это надо из себя вырвать, выжечь? Это значит — всю жизнь с детства надо перечеркнуть. Тогда человек просто себя разрушит.

В детстве это особенно остро ощущалось, это было самое настоящее обычное чудо, которое дают нам наши родные. С этим ощущением тепла, уюта, безопасности — как с этим можно бороться? Тебе было очень вкусно и фантастически приятно! Практически у каждого человека, даже если ему очень не повезло с детством, какие-то подобные воспоминания все равно остались.

Еда — тоже родом из детства нашего, когда мы садились за стол с родителями. Даже если стол небогатый был, все равно. Сейчас — это огромная индустрия питания. А раньше в основном люди готовили сами, с самого начала.

— Раньше было большой редкостью, чтобы хозяйка купила что-то в кулинарии и приготовила дома. Да вы что?! Что это за хозяйка?! Это будут страшные котлеты, их есть будет нельзя. Сейчас ритм и вся система изменились, очень развита индустрия питания. Тем не менее, можно ли человеку, который думает о своем здоровье, питаться в кафе, заказывать доставку еды, использовать полуфабрикаты?

— Полуфабрикат дает иллюзию того, что ты не разучился готовить. Это иллюзия навязывается индустрией производства продуктов питания. Почему? Ты взял полуфабрикат, сковородку и что-то там обработал как-то. И это для тебя — иллюзия, что ты готовишь.

С одной стороны, естественно, что этот ритм и мощная индустрия питания людей по всему миру в эту ситуацию загоняют. И всем это выгодно, естественно. Человек даже не замечает, что он перестал готовить. Потому что иллюзия-то осталась.

А с другой стороны, какой у нас интерес в обществе к кулинарным программам, к кулинарным книгам, рецептам, поварам… Это — обратная сторона медали. Когда на тебя эта индустрия и глобализация давит, человек инстинктивно защищается. Вот этот интерес и проявляется.

Теперь, что касается качества продуктов. Кулинария может быть очень разной, те же полуфабрикаты тоже могут быть очень разного качества. Здесь тоже нет одного ответа. Если ты в какой-нибудь неизвестной забегаловке заказываешь еду через интернет себе домой, ты должен прекрасно понимать, что ее могут готовить совершенно по-разному.

И, скорее всего, ее будут готовить на масле, которое уже отжарило ни одну порцию. Если ты хочешь быть стопроцентно уверен в том, что ты ешь, иди, пожалуйста, в проверенные магазины или на рынок, к тем людям, которых ты уже знаешь. Или сам что-нибудь выращивай! Вот тогда ты будешь на сто процентов или около того уверен в том, что ты сделал всё, как надо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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