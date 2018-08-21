Школьников хотят переодеть в красноармейцев

Дискуссии на тему школьной формы для учащихся не утихают с отмены советских платьев с фартуками и синих пиджаков. Во времена советского дефицита, когда глаголы "доставать" и "выкинули" имели значения, не всегда понятные постсоветским поколениям, все-таки был оправдан некий единый облик школьника. Да и не жалко было натирать синими штанами деревянный пол в школьных рекреациях во время перемен между уроками.

Расширить границы обсуждения темы униформы, обняв своим креативом и учителей, предложил министру просвещения России депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Законодатель (теперь уже и прогрессивной моды) предложил Ольге Васильевой добавить в форму учителей и школьников элементы униформы времен Великой Отечественной войны.

Депутат полагает, что учителя и ученики могли бы носить пилотку, потому что, по его сведениям, этот головной убор пользуется популярностью в стране и все граждане приняли бы с восторгом подобное нововведение.

"В настоящее время введение школьной формы, стилизованной под форму Красной армии, способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времен и дало бы стимул к гордости за честь своего мундира", — считает депутат Владимир Петров. Точно! Пилотки, сапоги и портянки от Юдашкина!

Если депутат предложил летнюю форму одежды, то логика (насколько это возможно в данном контексте) предполагает и зимнюю. Шинель, шапка-ушанка и сапоги с портянками. Разумеется, директору школы и завучам — папахи.

Помня себя в школьном возрасте, я испытывал чувство огромного облегчения, когда, вернувшись домой с уроков, избавлялся от школьной формы. Про старшие классы и особую любовь к униформе я вообще не говорю. Джинсы со школьными пиджаками — хайп и стайл 80-х.

Предложив создать новую школьную форму в тематической увязке с памятью о Великой Отечественной войне, да еще и для учителей, депутат, видимо, хочет добиться того же эффекта отторжения и в отношении образов и символов Победы. Попросту девальвировать фундаментальные ценности.

Патриотизм — это чувство. Его невозможно сделать обязанностью. Есть куда более верные и деформализованные способы воспитания юных граждан, пробуждающие любовь к Родине. Порочность прямолинейной обязаловки в такой деликатной и чувствительной теме по своей бесплодности сродни формулировке советских времен "поручено думать".

"Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — как-то заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Возможно, и есть такое право. Правда, сдается, что это уже становится неизбежной реальностью. Причем фатальной.

Борец с нездоровым интересом к сексу у граждан России, инициатор отлучения Ангелы Меркель от Церкви, радетель за платные услуги порнографических сайтов и автор критериев о безошибочном определении гомосексуалистов не остался в стороне и от темы школьной формы.

Депутат Милонов предложил свою линейку школьного прет-а-порте. Он полагает, что дизайнерское решение должно основываться на примере модельной линейки школы чародейства и волшебства "Хогвартс" из кинофильмов о Гарри Поттере.

Почему тогда не взять за основу русские сказки? Школьники — Иванушки-дурачки. Учителя — Баба-яга и Кикимора болотная. Для преподавателей мужчин — образ Черномора и Соловья-разбойника. Завуч — русалка на ветвях, а директор школы — Кощей Бессмертный. Куда более патриотично и даже весьма державно.

Верность притчи о молящемся человеке с измененной формой сознания, приведшей его к тяжелой черепно-мозговой травме, постоянно находит свое воплощение в жизни. Причем примеры перфомансов некоторых законодателей ничем не уступают по своей глубине затеям граждан, находящихся в алкогольном угаре. Те же сила и дерзость мысли, решительность и уверенность в обоснованности претензии на победу в конкурсе на соискание титула "Вселенский разум".

В депутатском корпусе немало действительно крепких интеллектом людей, но в собирательном образе доминируют яркими красками именно внезапные затейники. Депутат, со статусом федерального министра, соответствующей зарплатой и прочими благами, рассказывает гражданам, что сумасшедшие в депутатском корпусе — это нормально.

Граждане задаются вполне резонными вопросами о соответствии уровня полномочий и достатка представителей законодательной власти с их реальной деятельностью. В непростые для России времена депутатский креатив уровня акциониста Петра Павленского — непомерная роскошь. Потому и авторитет парламентаризма в России трудами и инициативами некоторых депутатов стабильно держится ниже уровня городской канализации.

В социальных сетях даже обсуждается вариант создания некоего квазиинтеллектуального офшора для депутатов-акционистов. Предоставить им закрытую территорию, где они могли бы реализовывать свои фантазии без ущерба для окружающих.

За то, что они добровольно избавили бы граждан от своих инициатив, выплачивать им все полагающиеся депутатские гонорары. Можно даже памятники им при жизни поставить в том заповедном территориальном образовании с системой "все включено".

Судя по тренду, эта идея имеет право на жизнь и выглядит весьма гуманной. Альтернативой ей может стать второе пришествие матроса Железняка с караулом, который устал.

Читайте также:

Пенсионная реформа: Госдуме пригрозили проклятием

Госдума возродила Табель о рангах

Нужна ли России Госдума?