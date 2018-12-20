Чтобы дети не плакали, мир должен зарыдать?

Дети войны рисуют искренне и просто пронзительно. Выставки детских рисунков из Донецка, Луганска, Южной Осетии, Сирии, Ливии и многих других стран, где еще продолжаются вооруженные конфликты или они недавно затихли, но соседние государства и коллективный Запад стремятся вновь их разжечь, прошли уже во многих странах разных континентов.

Это движение продолжает развитие. Обо этом и происходящем в Донбассе в видеостудии "Правды.Ру" беседовали российский политический деятель Дарья Митина и основатель и директор Благотворительного фонда "Дети рисуют мир" Александр Борисов.

— На меня произвели неизгладимое впечатление Дебальцево и Углегорск — одни из наиболее сильно пострадавших города. Я бы иностранные делегации, политиков, ОБСЕшников, которые так не любят туда заезжать, сводила на ваши выставки.

— Да, они всегда проезжают мимо.

— Я сама их возила просто в принудительном порядке смотреть на эти углегорские наполовину разрушенные дома. Вот реально полдома нет, и на этом строительном мусоре, в куче битых кирпичей, обломков досок, песка и пепла сидят дети и играют. Это все было в прошлом году.

Александр Иванович, на ваш взгляд, в каких местах Донбасса мирное население, в том числе дети, наиболее уязвимо? Где больше всего стреляют и больше всего опасно?

— Да по всей линии соприкосновения. До самого Новоазовска. Весь интернет забит фотографиями, селфи на фоне этих разбитых домов, посмотрите.

Сейчас я каждую неделю или две приезжаю в Горловку, Дебальцево, Енакиево, Луганск и другие города, которые часто обстреливает украинская армия. Я это делаю не для того, чтобы селфи там запостить, а просто потому, что люди иначе не верят. Я пишу, что я нахожусь в Дебальцеве. А мне часто не верят — какой нормальный человек поедет в Дебальцево? Но есть же фотографии.

Хотя я ни перед кем не отчитываюсь, а просто продвигаю свою идею, делаю свою работу. Самых тяжелых горячих точек очень много. Я неоднократно попадал в Докучаевске под обстрелы, также не раз попадал под огонь в Горловке и в других местах. Последний раз только я приехал, и как раз центр города обстреляли, половину домов вокруг меня разрушили.

— Мы в Ясиноватой под обстрел попали...

— Оттуда я только уехал, и буквально дня через три Александр Захарченко погиб, и одновременно обстреляли Горловку, там еще пять домов сгорело. Горловские дети уже после этого видеоролик выставили и мне сразу сообщили: "Дядя Саша, приезжай, мы нарисовали рисунки и письма вам написали, мы вас ждем". И я приехал снова к ним дня через два-три после того, как увидел этот ролик.

В Горловке меня встретила "Молодая Гвардия Донбасса". Полдня я там провел. Дети показывали мне непонятные скрины из интернета о том, что какие-то интересные спасатели месяц назад вывезли из города более 700 детей. Сами дети ко мне подходили и говорили: "Это же неправда! Зачем нами кто-то прикрывается?"

Потом мне дали пачку писем детей из разных городов. Некоторые были адресованы мне, а некоторые письма с обращением просто к мировому сообществу. Кстати, на наших выставках представлены и эти письма. Некоторые просто невозможно читать. Я часто их откладываю и не могу час-два их читать. Потом продолжаю.

А как не прочитать те письма, которые дети тебе отправили? Дети пишут: "Здравствуй, мой неизвестный друг..." И описывают свою историю на одну страницу примерно, как они спасаются, как они бегут в укрытия, прячутся от обстрелов в подвалах… Бывает, что кто-то из них родителям приносит покушать в окопы.

Кто-то рассказывает о том, как он шел в магазин или маму встречать и попал под обстрел. Это все в письмах. Это невыносимо. На выставках их рисунков у многих людей глаза бывают красные от слез, а когда они подходят к этим письмам, то не могут отойти и просто рыдают возле них.

— Зарыдаешь тут…

— И наши выставки уже побывали во многих городах нашей страны и за рубежом. А дети продолжают рисовать и писать... Мы собираем их рисунки и письма, их становится все больше, поэтому мы и дальше будем устраивать такие выставки.

Калининград, Екатеринбург, Хабаровск, Архангельск, Владивосток, Сахалин и многие-многие другие города и зарубежные страны зовут к себе нашу выставку.

И ведь у нас такие рисунки и письма не только от детей Донбасса, но и из многих других горячих точек мира. Многие территории сейчас в огне войны, а страдают больше всего именно дети. И они просят взрослых одуматься и остановить войну и терроризм. Дети по всему миру хотят мирной счастливой жизни.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: restoring-donbass.com

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