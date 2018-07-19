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Генерал: в Советской Армии была подлинная свобода

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Возможна ли в армии демократия и свобода? Как связана воинская служба с политикой, а артиллерия с космосом? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал генерал-полковник, участник Великой Отечественной войны, помощник Главнокомандующего войсками Варшавского договора по политическим вопросам, заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота Борис Уткин.

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Генерал-полковник, участник ВОВ, помощник Главнокомандующего войсками Варшавского договора, заместитель начальника ГПУ Советской Армии и Военно-Морского Флота Борис Уткин. Фото: Pravda. Ru

— Борис Павлович, судя по вашим рассказам, в советское время в нашей армии, в том числе в военных училищах, где вы учились, а потом сами руководили, прямо демократия была.

— Была не только демократия, но был еще и воинский порядок. Да, была настоящая свобода. На моем языке, это уважение к человеку и видение в нем еще с курсанта офицера и генерала. Человек растет в свободе. Сломать человека в это время — нет ничего проще. Сохранить его для будущего — это подвиг. И не только офицеры воспитывают курсантов, в какой-то степени и курсанты воспитывают начальников.

Мне доверено было и до сих пор доверено очень многое. Мне очень важно было быть депутатом Верховного Совета и делегатом пяти партийных съездов. Со мной рядом сидела доярка из колхоза "Большевик". Бедная соседка, немножечко отошла от дойки. Мы с ней — делегаты съезда.

Я сидел в 66-м году в Кремлевском Дворце Съездов и думал, чем это так пахнет? Прошло некоторое время, и уже — запах апельсина. С 15-метровой глубины машины подавали в зал запахи. Все было продумано.

Когда выходит Фидель Кастро — летний полдень. Когда выходит Чаушеску — сумрак, буря мглою небо кроет. Отношение к Фиделю Кастро и к Николаю Чаушеску было совершенно противоположным. А у меня — орден румынский, врученный, подписанный Николаем Чаушеску. Ведь Румыния — одна из стран нашей коалиции.

— Борис Павлович, вы говорили, что артиллерия — совершенно особый вид войск. Чем артиллерия отличается?

— Я и до сих пор так считаю. Так случилось, что расформировали нашу артиллерийскую дивизию. Меня направили в мотострелковую дивизию, и я должен был сменить форму одежды. Вместо черных петлиц и черного колыша фуражки с золотом я должен одеться в малиновое, то есть превратиться в общевойскового офицера.

Я решил, я этого делать не буду. И когда дивизия в Свердловске выходила на парад, дивизия шла вся в одной форме, а на правом фланге шел я в артиллерийской фуражке. Форма у всех одинаковая, но знаки различия разного цвета. И только один командующий войсками одобрял это и хвалил меня, потому что он сам окончил артиллерийскую академию.

Артиллерия — один из самых древних родов войск… Мой хороший добрый знакомый генерал Василий Иванович Рыжков говорил: все остальные рода войск — тоже артиллерия. Что такое бронетанковые войска? Это бронированные повозки с пушкой. Возьмите бронепоезд — то же самое.

— Что такое авиация?

— Самолет, по словам Циолковского, это летательный аппарат с размещенной на нем пушкой, пулеметами или ракетами. И все это баллистика, наука одинаковая для всех. Баллистика — это закон полета пули, снаряда, ракеты.

— А ПВО?…

— А про ПВО и говорить нечего, это зенитная артиллерия. Первые ПВО — это пушка, поставленная вверх стволом и прикрепленная к колесу. Колесо крутится, и пушка ходит в поисках цели.

Циолковский вывел формулу ракетного движения. Весь мир работает по формуле Циолковского. Так до сих пор рассчитывается, какое нужно горючее, какой теплотворной способности, какая скорость истечения газов…

Я воевал в ракетных войсках в период войны. Я точно знал, что начальная скорость полета моей ракеты при вылете — 332 метра в секунду; знал, какая высота и дальность полета. Больше того, я знал, как влияет ветер, как влияет мороз и другие погодные факторы.

Все поддается законам. Любой вид оружия поддается законам. Артиллерия раньше и глубже других внедрила эти законы и основывается на них. Поэтому в артиллерии — всегда порядок.

Кстати, артиллерийские офицеры всегда получали больше, чем офицеры пехоты. Даже Державин держал экзамен на патент капитана артиллерии, хотя уже был капитаном пехоты.

Когда я, уже обогатившись опытом, строил училище и руководил им, у меня изба была о четырех углах. Первый угол — это, конечно, Московское артиллерийское училище. Второй угол — Академия имени Ленина. Третий угол — война. А четвертый угол — это я сам.

То есть это все основывалось на глубоких традициях и новейших научных достижениях. Я ездил в Бакинское училище изучать их опыт по сетевым графикам. Это значит последовательность прохождения учебных предметов по принципу: одно событие не может наступить, пока не наступило предыдущее событие.

Ведь пока не зажечь спичку, не будет огня. Поэтому и в учебном процессе необходимо тщательное планирование, что изучать, какую науку надо преподавать раньше. Для этого выстраивается учебный график, чтобы все всё понимали и хорошо усваивали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Генерал-полковник УТКИН: Война - это наука, а не поэзия
Темы армия воспитание Борис Уткин образование Инна Новикова Советская Армия военное образование
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