Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Семья
Воспитание Здравоохранение Житейские истории Кошелек
Автор Любовь Степушова

Залог успеха: 10 испытаний для хороших родителей

Общество » Семья » Воспитание

"Что я могу сделать, чтобы мои дети преуспели в жизни?" — спрашивает себя каждый родитель. Задача в основном переводится в материальную плоскость, но ученые предупреждают: надо прежде всего думать об эмоциональном состоянии ребенка. Если у него все хорошо с душой, то и в остальном всё пойдет на лад.

1. Станьте счастливыми сами

Родители прежде всего должны сами стать счастливыми людьми, говорят психологи из Калифорнийского университета Каролин и Филипп Коуэны. Они обнаружили, что счастливые родители с большей вероятностью имеют счастливых детей. По словам специалистов, "дети не очень хорошо себя чувствуют, если взрослые не заботятся о себе и своих отношениях".

Если вы несчастны, ваши дети воспримут проявление этого состояния как холодность к ним. Если счастливы — то как любовь. Она научит ребенка прощать, терпеть и быть чутким. Любовь даст ему уверенность и защищенность, помогая в дальнейшей социальной адаптации, уверены Коуэны.

Российский философ, автор книги "Воспитание родителей" Сергей Лазарев пишет, что "гармоничный ребенок — это тот, по отношению к которому не возникает агрессии; который радостен, постоянно отдает энергию на общение и помощь другим; не расстраивается по пустякам". Ученый справедливо подмечает, что детдомовские дети, не получившие в раннем детстве достаточного количества тепла и ласки, "вырастают инвалидами души — отсюда их часто крайне неудачная судьба впоследствии".

2. Изобретайте семейные ритуалы

Это вечерние прогулки и совместно проведенные выходные, сбор родственников по праздникам — да мало ли что еще можно придумать! По данным сотрудников Гарвардского университета, дети, которые пять дней в неделю принимают пищу в кругу семьи хотя бы единожды в день, впоследствии реже злоупотребляют психотропными веществами, страдают от депрессии и ожирения, попадают в ситуацию с подростковой беременностью. Напротив, они демонстрируют более высокие показатели умственного развития, обширный словарный запас и адекватную самооценку.

С другой стороны, исследователи обнаружили, что мозг маленьких детей плохо развивается, если они проводят слишком много времени с планшетами и смартфонами. Затрудняется развитие способности сосредотачиваться, снижается общий уровень памяти и обучаемость социальным навыкам.

Специалисты Американской академии педиатрии (AAP) говорят, что детям в возрасте от двух до пяти лет можно проводить с гаджетами до одного часа в день. Для детей старшего возраста важно, чтобы чтение СМИ и общение в соцсетях не заменяли нормальный сон, физические упражнения и реальное взаимодействие с окружающими.

Ученые также советуют отучать ребенка пользоваться смартфоном за столом, во время поездки в автомобиле и в постели перед сном.

3. Научите детей работать

Джули Литотт-Хаимс — автор книги "Как воспитать взрослого" — приводит результаты исследования сотрудников Гарвардского университета, которые выяснили, что люди, достигшие наивысшего профессионального успеха, в детстве выполняли простейшую работу: мыли посуду, помогали в саду, ухаживали за животными. Но при этом, по их же словам, родители никогда не запрещали им в остальное время заниматься любимым делом. О нем — в следующем пункте.

4. У ребенка должно быть любимое дело

Даже если вам не нравится увлечение, которое избрало ваше дитя, дайте ему возможность попробовать, говорит российский детский психолог Юлия Гиппенрейтер. "Если сейчас он всерьез намерен стать футболистом или художником, не отговаривайте его, иначе ребенок скорее всего просто не захочет больше обсуждать с вами свои планы, что безусловно скажется на отношениях в семье", — советует она.

5. Научите не привязываться к удовольствиям

Здесь припомним классический эксперимент "Зефир", проведенный в 1972 году. Тогда исследователи ставили перед маленьким ребенком блюдце с зефириной и обещали дать вторую, если он сможет 15 минут продержаться и не слопать первую — причем в отсутствие взрослых.

В течение следующих 40 лет группа детей, вовлеченных в эксперимент, оставалась под наблюдением ученых. Собранные ими данные показали, что стойкие к искушению испытуемые стали более успешными, были менее подвержены депрессиям и не злоупотребляли психотропными веществами, успешнее справлялись со стрессами и не страдали от лишнего веса.

Этот навык отказа от удовольствия легко воспитывается приучением к не очень приятному труду, причем периодическому. Например, помыть посуду, убрать в комнате, убрать за домашним питомцем.

Замечено, что если сами родители не в силах устоять перед удовольствиям и противиться искушениям, то "их ребенок рано или поздно безнравственно отнесется к ним самим, если они в чем-то ущемят его благополучную жизнь", пишет Сергей Лазарев.

6. Читайте ребенку

Специалисты Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что дети, чьи родители им во младенчестве читали книги, имеют более высокий уровень владения языком и лучше подготовлены к общению со сверстниками.

"Мы обнаружили, что те, кто в возрасте 10 лет был приучен читать книги чаще раза в неделю, в 16 лет имели более высокие результаты тестирования, чем те, кто читал меньше", — пишет Алиса Салливан для британской газеты The Guardian. Удивительно, но, по данным исследовательницы, эти дети преуспевали потом и в точных науках — математике, физике.

А вот автор книги "Будет ли ваш ребенок богатым или бедным?" Томас Коули обнаружил, что 63% миллионеров, которые сами заработали свой капитал, в нежном возрасте заставляли своих родителей читать им две или более книг в месяц.

7. Научите переживать неудачу

Хотя это может показаться нелогичным, но формирование у ребенка стойкости перед жизненными невзгодами — это один из самых ценных родительских "подарков", пишет клинический психолог, специализирующийся на нейропсихологии и автор книги "Воспитание в реальном мире" Стефани О'Лири.

"Неудача хороша для детей на нескольких уровнях", — замечает она. Это, во-первых, помогает ребенку научиться справляться со стрессом. А во-вторых, дает ему жизненный опыт. Одна немаловажная деталь: здесь надо демонстрировать уверенность, что ребенок непременно справится с вызовом — возможно, и не сразу, но потом — обязательно.

"Необходимо постепенно перекладывать ответственность за свои дела и поступки на ребенка. Это позволит ему воспитать в себе организованность и уверенность. Конечно, поначалу придется пожертвовать некоторым комфортом и благополучием, но, как ни странно, отрицательный опыт для ребенка также очень важен. Вследствие этого он взрослеет и становится самостоятельным", — считает Юлия Гиппенрейтер.

8. Хвалите правильно

По словам профессора психологии Стэнфордского университета Кэрол Двек, талантами рождаются, но успешными — становятся. Навыки могут развиваться, и надо воспитывать у ребенка "менталитет роста", то есть хвалить за успешно выполненную тяжелую работу, а не потому, что он у вас такой умный или одаренный.

Эксперименты показали, что дети, получавшие грамотное поощрение, с большей вероятностью смогут справиться с задачами и лучше адаптироваться к трудным обстоятельствам, чем те, у кого с родителями установилась "отрицательная обратная связь", пишет профессор.

"Если мы хвалим внешнее эго ребенка ("какой ты сильный, какой умный и т.п."), — мы усиливаем в нем гордыню, привязанность к ценностям этого мира, то есть по сути воруем у ребенка будущее; если же мы хвалим его за доброту, за то, что помог, сумел простить, — тогда мы защищаем стратегию, мы обеспечиваем ему будущее", — объясняет Сергей Лазарев.

9. Научите быть здоровыми

Здоровые привычки жизненно важны для успеха детей. Этот постулат не требует научных обоснований. Поощряйте занятия спортом, здоровый сон, хорошее питание. Например, не позволяйте ребенку сидеть дома и весь день смотреть видео, отправляйте играть на улицу.

Научите детей сосредотачиваться не на внешности, а на здоровье. Фастфуд должен быть редчайшим исключением из правил в особых случаях.

Помните, хорошая привычка — залог успеха. Вместе готовьте обеды, бегайте на коньках, катайтесь на велосипедах. Привычка отдавать энергию при занятиях спортом потом трансформируется в способность делиться ею на более высоком уровне — например, помогая ближним.

10. Наказывайте

Зарубежные ученые ничего не говорят о наказании детей, западная ювенальная юстиция искоренила этот вид воспитания. Но в России пока превалирует традиционный взгляд на семью. В русском языке слово "наказание" происходит от слова "наказ".

"Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны присутствовать в жизни каждого ребенка", — утверждает Юлия Гиппенрейтер. По ее словам, детям необходимы порядок и правила поведения. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, дает ощущение спокойствия и стабильности.

Правил не должно быть слишком много, родителям следует согласовать их друг с другом, не противореча важнейшим потребностям ребенка. Важно не переусердствовать с ограничениями и не применять метод "закручивания гаек", равно как и не попустительствовать, считает психолог.

Ребенку необходима школа "страданий тела и духа", "прохождения душевной боли", — это его развитие, пишет Сергей Лазарев. Наказание — это "помощь в изменении, это ущемление интересов тела для совершенствования души", его можно заменить искренним разговором, поощрением, любовью, советует ученый.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ДЕТИ. НУЖЕН ПСИХОЛОГ?
Темы дети любовь ребенок родители воспитание
Актуальная аналитика
Авторские статьи
Ты, я и хакер: кто читает вашу приватную переписку
Драматический
Верю — не верю: мы не так поняли Станиславского
Как отдохнуть
Пенсионерам не хватает сайтов знакомств
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Сейчас читают
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Есть ли секс в космосе
Полезно знать
Есть ли секс в космосе
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев Видео 
Ты, я и хакер: кто читает вашу приватную переписку
Авторские статьи
Ты, я и хакер: кто читает вашу приватную переписку Видео 
Плоская, как камбала… Подлодка будущего
Изобретения
Плоская, как камбала… Подлодка будущего
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Мир
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Авторские статьи
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Человек
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Мир
Проняло? Европа может объявить 9 мая государственным праздником
Игорь Буккер Ты, я и хакер: кто читает вашу приватную переписку Игорь Буккер Любовь Степушова Залог успеха: 10 испытаний для хороших родителей Любовь Степушова Александр Артамонов Пальмы в Сибири: куда эмигрировала русская зима? Александр Артамонов
Комментарии
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Минус Зюганов: почему коммунисты делают ставку на другого
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Американские дипломаты пожаловались на темноту в Москве
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Пенсионерам не хватает сайтов знакомств
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Россияне боятся обрушения биткоина, майдана и мега-теракта
В США трансгендер впервые получил законодательную должность
В США трансгендер впервые получил законодательную должность
"20 шагов" Грудинина приведут экономику России к краху
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Почему Freedom House объявил Россию "хуже Афганистана"
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Интересное в фото Все >
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Мужское Все >
С-500 сделает любой истребитель США
С-500 сделает любой истребитель США
США все еще изобретают ракетный двигатель
США все еще изобретают ракетный двигатель
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
9 книг, которые спасут любого от депрессии
9 книг, которые спасут любого от депрессии
Вся правда о мужчинах
Вся правда о мужчинах
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Прощаемся с целлюлитом!
Прощаемся с целлюлитом!
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
15 вариантов полезного ужина
15 вариантов полезного ужина
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
Солнцееды: Как насытиться праной?
Солнцееды: Как насытиться праной?
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался