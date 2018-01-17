Залог успеха: 10 испытаний для хороших родителей

"Что я могу сделать, чтобы мои дети преуспели в жизни?" — спрашивает себя каждый родитель. Задача в основном переводится в материальную плоскость, но ученые предупреждают: надо прежде всего думать об эмоциональном состоянии ребенка. Если у него все хорошо с душой, то и в остальном всё пойдет на лад.

1. Станьте счастливыми сами

Родители прежде всего должны сами стать счастливыми людьми, говорят психологи из Калифорнийского университета Каролин и Филипп Коуэны. Они обнаружили, что счастливые родители с большей вероятностью имеют счастливых детей. По словам специалистов, "дети не очень хорошо себя чувствуют, если взрослые не заботятся о себе и своих отношениях".

Если вы несчастны, ваши дети воспримут проявление этого состояния как холодность к ним. Если счастливы — то как любовь. Она научит ребенка прощать, терпеть и быть чутким. Любовь даст ему уверенность и защищенность, помогая в дальнейшей социальной адаптации, уверены Коуэны.

Российский философ, автор книги "Воспитание родителей" Сергей Лазарев пишет, что "гармоничный ребенок — это тот, по отношению к которому не возникает агрессии; который радостен, постоянно отдает энергию на общение и помощь другим; не расстраивается по пустякам". Ученый справедливо подмечает, что детдомовские дети, не получившие в раннем детстве достаточного количества тепла и ласки, "вырастают инвалидами души — отсюда их часто крайне неудачная судьба впоследствии".

2. Изобретайте семейные ритуалы

Это вечерние прогулки и совместно проведенные выходные, сбор родственников по праздникам — да мало ли что еще можно придумать! По данным сотрудников Гарвардского университета, дети, которые пять дней в неделю принимают пищу в кругу семьи хотя бы единожды в день, впоследствии реже злоупотребляют психотропными веществами, страдают от депрессии и ожирения, попадают в ситуацию с подростковой беременностью. Напротив, они демонстрируют более высокие показатели умственного развития, обширный словарный запас и адекватную самооценку.

С другой стороны, исследователи обнаружили, что мозг маленьких детей плохо развивается, если они проводят слишком много времени с планшетами и смартфонами. Затрудняется развитие способности сосредотачиваться, снижается общий уровень памяти и обучаемость социальным навыкам.

Специалисты Американской академии педиатрии (AAP) говорят, что детям в возрасте от двух до пяти лет можно проводить с гаджетами до одного часа в день. Для детей старшего возраста важно, чтобы чтение СМИ и общение в соцсетях не заменяли нормальный сон, физические упражнения и реальное взаимодействие с окружающими.

Ученые также советуют отучать ребенка пользоваться смартфоном за столом, во время поездки в автомобиле и в постели перед сном.

3. Научите детей работать

Джули Литотт-Хаимс — автор книги "Как воспитать взрослого" — приводит результаты исследования сотрудников Гарвардского университета, которые выяснили, что люди, достигшие наивысшего профессионального успеха, в детстве выполняли простейшую работу: мыли посуду, помогали в саду, ухаживали за животными. Но при этом, по их же словам, родители никогда не запрещали им в остальное время заниматься любимым делом. О нем — в следующем пункте.

4. У ребенка должно быть любимое дело

Даже если вам не нравится увлечение, которое избрало ваше дитя, дайте ему возможность попробовать, говорит российский детский психолог Юлия Гиппенрейтер. "Если сейчас он всерьез намерен стать футболистом или художником, не отговаривайте его, иначе ребенок скорее всего просто не захочет больше обсуждать с вами свои планы, что безусловно скажется на отношениях в семье", — советует она.

5. Научите не привязываться к удовольствиям

Здесь припомним классический эксперимент "Зефир", проведенный в 1972 году. Тогда исследователи ставили перед маленьким ребенком блюдце с зефириной и обещали дать вторую, если он сможет 15 минут продержаться и не слопать первую — причем в отсутствие взрослых.

В течение следующих 40 лет группа детей, вовлеченных в эксперимент, оставалась под наблюдением ученых. Собранные ими данные показали, что стойкие к искушению испытуемые стали более успешными, были менее подвержены депрессиям и не злоупотребляли психотропными веществами, успешнее справлялись со стрессами и не страдали от лишнего веса.

Этот навык отказа от удовольствия легко воспитывается приучением к не очень приятному труду, причем периодическому. Например, помыть посуду, убрать в комнате, убрать за домашним питомцем.

Замечено, что если сами родители не в силах устоять перед удовольствиям и противиться искушениям, то "их ребенок рано или поздно безнравственно отнесется к ним самим, если они в чем-то ущемят его благополучную жизнь", пишет Сергей Лазарев.

6. Читайте ребенку

Специалисты Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что дети, чьи родители им во младенчестве читали книги, имеют более высокий уровень владения языком и лучше подготовлены к общению со сверстниками.

"Мы обнаружили, что те, кто в возрасте 10 лет был приучен читать книги чаще раза в неделю, в 16 лет имели более высокие результаты тестирования, чем те, кто читал меньше", — пишет Алиса Салливан для британской газеты The Guardian. Удивительно, но, по данным исследовательницы, эти дети преуспевали потом и в точных науках — математике, физике.

А вот автор книги "Будет ли ваш ребенок богатым или бедным?" Томас Коули обнаружил, что 63% миллионеров, которые сами заработали свой капитал, в нежном возрасте заставляли своих родителей читать им две или более книг в месяц.

7. Научите переживать неудачу

Хотя это может показаться нелогичным, но формирование у ребенка стойкости перед жизненными невзгодами — это один из самых ценных родительских "подарков", пишет клинический психолог, специализирующийся на нейропсихологии и автор книги "Воспитание в реальном мире" Стефани О'Лири.

"Неудача хороша для детей на нескольких уровнях", — замечает она. Это, во-первых, помогает ребенку научиться справляться со стрессом. А во-вторых, дает ему жизненный опыт. Одна немаловажная деталь: здесь надо демонстрировать уверенность, что ребенок непременно справится с вызовом — возможно, и не сразу, но потом — обязательно.

"Необходимо постепенно перекладывать ответственность за свои дела и поступки на ребенка. Это позволит ему воспитать в себе организованность и уверенность. Конечно, поначалу придется пожертвовать некоторым комфортом и благополучием, но, как ни странно, отрицательный опыт для ребенка также очень важен. Вследствие этого он взрослеет и становится самостоятельным", — считает Юлия Гиппенрейтер.

8. Хвалите правильно

По словам профессора психологии Стэнфордского университета Кэрол Двек, талантами рождаются, но успешными — становятся. Навыки могут развиваться, и надо воспитывать у ребенка "менталитет роста", то есть хвалить за успешно выполненную тяжелую работу, а не потому, что он у вас такой умный или одаренный.

Эксперименты показали, что дети, получавшие грамотное поощрение, с большей вероятностью смогут справиться с задачами и лучше адаптироваться к трудным обстоятельствам, чем те, у кого с родителями установилась "отрицательная обратная связь", пишет профессор.

"Если мы хвалим внешнее эго ребенка ("какой ты сильный, какой умный и т.п."), — мы усиливаем в нем гордыню, привязанность к ценностям этого мира, то есть по сути воруем у ребенка будущее; если же мы хвалим его за доброту, за то, что помог, сумел простить, — тогда мы защищаем стратегию, мы обеспечиваем ему будущее", — объясняет Сергей Лазарев.

9. Научите быть здоровыми

Здоровые привычки жизненно важны для успеха детей. Этот постулат не требует научных обоснований. Поощряйте занятия спортом, здоровый сон, хорошее питание. Например, не позволяйте ребенку сидеть дома и весь день смотреть видео, отправляйте играть на улицу.

Научите детей сосредотачиваться не на внешности, а на здоровье. Фастфуд должен быть редчайшим исключением из правил в особых случаях.

Помните, хорошая привычка — залог успеха. Вместе готовьте обеды, бегайте на коньках, катайтесь на велосипедах. Привычка отдавать энергию при занятиях спортом потом трансформируется в способность делиться ею на более высоком уровне — например, помогая ближним.

10. Наказывайте

Зарубежные ученые ничего не говорят о наказании детей, западная ювенальная юстиция искоренила этот вид воспитания. Но в России пока превалирует традиционный взгляд на семью. В русском языке слово "наказание" происходит от слова "наказ".

"Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны присутствовать в жизни каждого ребенка", — утверждает Юлия Гиппенрейтер. По ее словам, детям необходимы порядок и правила поведения. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, дает ощущение спокойствия и стабильности.

Правил не должно быть слишком много, родителям следует согласовать их друг с другом, не противореча важнейшим потребностям ребенка. Важно не переусердствовать с ограничениями и не применять метод "закручивания гаек", равно как и не попустительствовать, считает психолог.

Ребенку необходима школа "страданий тела и духа", "прохождения душевной боли", — это его развитие, пишет Сергей Лазарев. Наказание — это "помощь в изменении, это ущемление интересов тела для совершенствования души", его можно заменить искренним разговором, поощрением, любовью, советует ученый.

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