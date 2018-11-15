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Автор Редакция рубрики "Общество"

Криминолог: профилактика преступности дешевле тюрем

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"У каждого преступника есть внутреннее побуждение к совершению насильственных преступлений. Эту проблему мы изучали c точки зрения психологии. Провели огромное количество тестирований преступников, которые совершали убийства. Выявили общие черты, которые объединяют и показывают причины, способствующие совершению тяжких преступлений — грабежей, разбоев, изнасилований", — сказала "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" кандидат психологических наук, криминолог, полковник украинской милиции Галина Запорожец.

Эксперт: профилактика преступности - дешевле тюрем. 394917.jpeg

"Фрейд разделял психотипы на две категории: первая категория инстинктов — это стремление к любви, стремление к продолжению жизни, он его называл сексуальным инстинктом. И вторая категория — это деструктивный инстинкт. Инстинкт, который запускает внутренние механизмы человека на самоуничтожение. То есть запускается программа самоуничтожения", — продолжила эксперт.

В первой части интервью рассказала, как в свое время в Киеве сотрудниками ЦРУ был создан "Институт измененного сознания", в рамках которого учеными проводились исследования, психологические эксперименты.

Один из них проводила организация "Белое братство"*, которую возглавляла Мария Дэви Христос. Этот метод был применен во время Оранжевого Майдана.

В следующей части интервью, которую мы представляем ниже, — о том, чего и почему нам следует опасаться, можно ли этому поставить надежный заслон, или наша цивилизация благодаря стремительному научно-техническому прогрессу, вызвавшему регресс всех человеческих свойств и качеств, обречена на регресс и дальнейшую деградацию и самоуничтожение.

Неожиданно поиск причин нынешнего уровня дезориентации и агрессии в обществе углубился в самое начало человеческой жизни — в период беременности, внутриутробного развития…

— Даже в России людей вербовали в запрещенную у нас террористическую организацию ИГИЛ*. Наверняка, и с Украины и из других стран пытались к нам диверсантов закидывать. Кого-то прямо здесь пытались вербовать. Некоторые люди просто поддаются влиянию, и бывают разные в жизни обстоятельства. Нужно ли всем нам всегда быть бдительными, раз такое тревожное время?

— Вербовочная работа — многоплановая. И бдительность никому еще не помешала. Недавно я ходила массовое на мероприятие. Проход в это здание сопровождался повышенной бдительностью, нас там тщательно проверяли.

Некоторые начинали возмущаться, но когда я им объяснила, сказала: посмотрите, что вокруг творится, все как-то притихли и уже спокойно к этому отнеслись, потому что это было массовое мероприятие.

Сейчас действительно нам всем нужно быть бдительными, потому что нас вокруг окружают враги. Очень неспокойная ситуация. Тем более, что этих людей кодировали, обучали и взращивали не один год, и они никуда не денутся. Ни раскодировать, ни переубедить их в ближайшее время не получится. В любом случае это — очень сложно.

Как с ними быть? Наверное, нужно обращаться к специалистам, нужно разворачивать лаборатории по изучению этого. Ведь у нас давно свернуты лаборатории по изучению данного явления. У нас сейчас наука — в загоне. В советское время это изучалось, и наука давала практические рекомендации: как быть, что надо делать.

И эти рекомендации нужно применять, не один год, и не одно десятилетие уйдет на это. Мы упустили огромное количество лет, нам придется это восстанавливать. Но чем дольше мы не будем признавать необходимость этой кропотливой работы, тем больше мы упустим времени. Все равно нам нужно остановиться и вернуться к тем советским постулатам, которые были в науке, учебе и воспитании.

Самое главное — в воспитании. Мы часто забываем, что личность формируется до пяти лет, потом она просто развивается. А все, что нужно для личности, она берет до пяти лет.

Детские проблемы и комплексы, детская недолюбленность — все это потом выстреливает в подростковом возрасте. А мы потом не знаем, что делать с подростком.

Я специализировалась на том, что консультировала неблагополучные семьи, много занималась неблагополучными подростками. Многие родители из вроде бы благополучных семей говорили мне: Ребенок почему-то начал бродяжничать". Я начинаю скрупулезно изучать, где был ребенок, когда ему был месяц, полгода…

- Где ребенок может быть в месяц?

— Очень часто… в детском доме. Потом я занималась этим еще и в научном плане. У нас было целое научное направление, писались диссертации на эту тему. Есть дети, которые уходят из неблагополучных семей, а есть еще много детей, которые уходят из благополучных семей и начинают бродяжничать.

У него дома чистая постель, приготовленный ужин и обед, а он живет в подвале или на чердаке. Просто мы не знаем этой проблемы, пока с ней не сталкиваемся, нам кажется, что ее нет. А так как я работала в милиции, то я эту проблему знаю изнутри.

— То есть это усыновленные дети?

— Да, я задавала вопрос мамам и папам: "Признайтесь честно, ребенок родной?" Процентов 80 отвечали, что ребенок — усыновленный. То есть вот этот первый период жизни, когда ребенок рождается, когда мама для него, как для нас лампочка, солнце, лучик света в темном царстве. Он ориентируется на маму.

И если мамы рядом нет, если его берут чужие руки, ребенок на уровне эмоционального восприятия ощущает, что он — брошенный. И нельзя забывать, что ребенок все слышит и все ощущает еще внутриутробно.

Если мама говорит, что хочет сделать аборт, то у ребенка уже внутриутробно формируется страх за свою жизнь.

Каждый день у ребенка до определенного периода, как кирпичики, которые закладывают здание. Если будет какой-то шатающийся кирпичик, то здание может потом рухнуть, когда он вырастет. Мы почему-то думаем, что если посадили ребенка у телевизора смотреть мультики, то так воспитываем ребенка.

Мы забываем ему на ночь прочитать сказку, обнять, поцеловать. Вот эти поцелуйчики детям очень нужны, ребенку нужна любовь.

Вот эта недолюбленность потом выливается в таких стрелков. Потому что жестокость, агрессивность обусловлена отсутствием любви и заботы.

Кстати, этот парень из Керчи — из неблагополучной семьи. Пьющий папа бросил семью, мама в какую-то секту его водила, где запудривали мозги…

Опять же — секта, а какое там идет воздействие, мы до сегодняшнего дня не знаем. Секты нужно изучать и знать, как они там, кроме изучения псевдорелигиозных знаний, воздействуют на личность. Обычно их цель — изменение сознания.

Это все — глобальная проблема, которая стоит перед обществом. Это требует больших материальных затрат. Но общество должно понимать, что если мы сэкономим сейчас на изучении и профилактике этих явлений, то завтра мы будем иметь намного больше этих стрелков.

Это он сам застрелился, а сколько таких преступников мы содержим в тюрьмах?… Хотя уже давно было подсчитано и научно доказано, что профилактика преступлений стоит государству дешевле, чем содержание преступников в местах лишения свободы.

Источник фото: pxhere.com

* Запрещенная в России организация.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ИГИЛ эксперт Украина вербовка агрессия терроризм подростки воспитание психология группировки преступность Галина Запорожцева
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