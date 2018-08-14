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Автор Василий Амирджанов

Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!

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Попытка устроить барбекю на творении Этьена Фальконе в Санкт-Петербурге не сильно удивила общественность. Постепенно вырабатывается привыкание к тому, что раньше называлось вандализмом, а теперь мелким хулиганством или чаще современным искусством с флером гражданского протеста.

Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!. 390735.jpeg

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области именно так и квалифицировали произошедшее — мелкое хулиганство. Все по закону. По счастью, специалисты Государственного музея городской скульптуры после осмотра памятника не обнаружили на нем каких-либо повреждений.

Попробовал бы кто-нибудь в эпоху развитого социализма выкинуть подобное. За окурок, брошенный мимо урны, можно было нажить себе массу проблем с правоохранителями.

К примеру, в Минске, столице советской Белоруссии, никто даже и не помышлял переходить улицу на запрещающий сигнал светофора. Помимо усердий бдительных стражей порядка, это считалось просто неприличным поступком.

Союз музеев России резко осудил выходку молодых людей с попыткой приготовить шашлык на постаменте памятника Петру I. Вполне логично было и требование организации ужесточить наказание за вандализм и принять дополнительные меры к охране памятников.

Мангальная история с Медным всадником в Санкт-Петербурге совпала с чудовищной выходкой 15-летнего поджигателя в Карелии. Гибель Успенской церкви XVIII века, шедевра русского деревянного зодчества, от рук уездного Герострата подняла нешуточную волну возмущения в обществе.

Шашлычники за свою выходку заплатят по 500 рублей штрафа. Это ничего, что городские службы вызывали бригаду реставраторов, чтобы обработать специальным воском скульптуру. То, что за счет бюджета города будет оплачена работа мастеров, вроде бы так и надо.

Так можно хоть каждый день устраивать подобную развлекуху. Пятьсот рублей за порцию шашлыка прямо на главном символе Санкт-Петербурга не так уж и дорого. Не удивлюсь рождению подобного элемента у нового экстремального квеста для сильно скучающих граждан.

В 2010 году стало понятно, сколько стоит прокатиться на автомобиле с шумной компанией по Александровскому саду аккурат у могилы Неизвестного солдата. Всего-то 4,5 тысячи рублей штрафа.

Объевшиеся травки-борзянки юноши и девушки, как правило, не из бедных семей. Легендарная звезда автострады Мара Багдасарян уже несколько лет вертит на своей харизме московских правоохранителей. Ее коллеги по автомобильным приключениям на немецком внедорожнике, за которыми гонялись по Москве полицейские, тоже в свое время отделались легким испугом.

Если бы инциденты с шаловливыми юношами и девушками откатывались волнами общественного цунами по репутации их высокопоставленных родителей, могли бы и случиться положительные подвижки.

Десять раз бы подумали питерские монументальные шашлычники, прежде чем совершить свою выходку, если бы знали, что общество выдаст им "волчий билет", что ни одна приличная компания или госучреждение их не потерпит у себя на работе. Радостное селфи с мангалом у головы императора обошлось бы непоправимо дорого.

Подобное устроить вполне реально. Достаточно обратиться к не самым добрым примерам из этой серии. История американского продюсера Харви Вайнштейна с домогательствами позволила уже даже без суда лишить человека своего бизнеса, не то чтобы крепко пожурить.

Подобный опыт может вполне послужить и во благо. Исключительно репутационный момент, рожденный общественным мнением, направленный, разумеется, в нужное русло.

Поднять на практический и осязаемый уровень понятие репутации, на мой взгляд, может быть чрезвычайно полезно. Возможно, как в советские времена, полиции стоило бы направлять по месту работы или учебы документ о правонарушении.

Тогда, может быть, к диплому или резюме прибавился бы и послужной список с затейливыми перфомансами, которые закон трактует как правонарушение. Сделать так, чтобы не было в этом случае неуместной аморфности, как условное наказание, или иных юридических лазеек. Гадят же не условно, а конкретно.

А тем временем в тематическом парке Пюи-дю-Фу, в нескольких часах езды от Парижа, грачей научили собирать сигаретные окурки, бумажки и иной мусор. Стало быть, есть надежда на приобщение к порядку в человеческом общежитии и самого венца природы.

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Память деда осквернили. Ты молчишь?!!
Темы вандализм памятники Медный всадник Санкт-Петербург
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