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Откуда в России военный ажиотаж?

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Что такое военные сборы? Зачем они нужны в России? И что они дают самим военным резервистам? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Откуда в России военный ажиотаж?. 389430.jpeg
Фото: mil.ru

Александр Николаевич, обычный вроде бы Указ президента России о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, в этом году почему-то вдруг вызвал большое внимание. Действительно ли это какое-то экстраординарное событие, или все-таки самое обычное дело? Почему-то некоторые решили, что будет просто поголовный призыв из запаса граждан на военную службу. И не только в армию, но даже в ФСБ и в государственную охрану. Оправдан ли такой ажиотаж из-за того, что запасников будут призывать на два месяца?

— Нет, ажиотаж полностью не оправдан. Данный указ подписывается ежегодно, и все эти мероприятия постоянно осуществляются. Суть его сводится к тому, что призываются на военную службу в первую очередь так называемые резервисты, то есть те люди, которые действительно заключили контракт. Они входят в так называемый "официальный резерв".

Они сами хотят, чтобы их призывали, чтобы они периодически возвращались в военную сферу и дальше совершенствовали себя именно в качестве профессионального военнослужащего. Во-вторых, возможно, будут призываться и другие специалисты из запаса.

Ведь постоянно ведется речь о том, что армия перевооружается, меняется и совершенствуется техника, она становится более сложная, вводятся новые системы управления, в том числе информационные, и т. д. и т. п.

Поэтому, безусловно, есть необходимость, чтобы те люди, которые находятся в запасе, освоили эту новую технику и информационные системы, какие-то новые разработки. У нас все-таки еще и новый опыт наработан, в том числе, кстати, в той же Сирии.

Эту работу осуществлять — это ежегодная практика. Все это делается в соответствии не только с законом о воинской обязанности, о военной службе, но и с законом об обороне, и в соответствии с планом обороны страны.

В любом случае, помимо тех людей, которые находятся и служат в вооруженных силах, постоянно готовы к отражению любого врага, всегда должен быть обученный резерв. Это, собственно говоря, аксиома вообще любых действий по выстраиванию системы обороны страны.

Поэтому не вижу здесь вообще никаких оснований для ажиотажа. Но могу предположить, почему он произошел. Дело в том, что безусловно, есть определенный накал обстановки вокруг нашей страны, в том числе постоянные учения НАТО, постоянные перехваты вражеских самолетов вдоль наших границ. Продолжается военная операция в Сирии, хотя и в более ограниченном составе войск. И, конечно, не утихает антироссийская истерия на Западе. А тут еще раскрутили и дела об отравлении в Великобритании.

— Возможно, еще и переход на одногодичный призыв привел к тому, что из одногодков не совсем квалифицированные кадры получаются. Поэтому есть необходимость их потом доучивать. Ведь в основном, наверное, они тоже попадут в число резервистов на эти сборы из-за необходимости их доучивать. Ведь за один год толком ничему научиться нельзя.

— Здесь я полностью с вами соглашусь. Безусловно, в вооруженных силах на сегодняшний день существует такое разделение. Есть контрактники, назовем их условно — мастера. А это — подмастерья. Неопытным солдатам срочной службы, конечно же, достается самый низкоквалифицированный ратный труд, не требующий серьезной подготовки и большого профессионализма, где меньше ответственности.

— Два месяца резервистам хватит для того, чтобы повысить свою квалификацию?

— Конечно, может быть, не во всем и не совсем. Но много также зависит от того, насколько эффективно будут проводиться занятия в эти два месяца. Если действительно очень интенсивно проводить занятия, то я думаю, что и полтора месяца уже может хватить.

Надо отметить, что если призвали человека из запаса, то ему сохраняется и заработная плата по месту работы, и выплачивается еще дополнительная ежедневная компенсация. Кроме того, все это время он находится на полном государственном обеспечении, ведь он такой же военнослужащий, как и все остальные.

На него распространяются не только требования общевойсковых уставов, но также и государство несет за него ответственность. Также, например, будут производиться страховые выплаты в случае получения травмы. То есть он пользуется всеми льготами и правами — такими же, как военнослужащий.

У нас также еще есть такое понятие, как прохождение службы в запасе. А чтобы получить очередное воинское звание, надо снова пройти военные сборы. Это тоже немаловажный момент для того, чтобы люди участвовали в сборах. Хотя бы ради того, чтобы было официальное основание присвоить очередное воинское звание военнослужащим, находящимся в запасе.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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