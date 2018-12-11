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Как и почему в школах избивают за "неправильную" одежду

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Громкое происшествие с избитым школьником в Ростовской области, когда человека избили до состояния кратковременной потери памяти и закрытой черепно-мозговой травмы только потому, что он носил "не ту" одежду, породило широкое обсуждение в обществе проблемы детского и подросткового насилия.

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Внезапно, общественность выяснила, что дети жестоки, а школа бывает не самым приятным местом, а то и откровенно опасным. Даже обычная, а то и элитная школа. Что касается случая в Новошахтинске, то там, по словам матери пострадавшего подростка, в дело оперативно вмешалось и руководство школы, и полиция. И это даёт надежду на то, что виновные будут наказаны. Но сколько таких случаев, менее громких, по стране?

Данная ситуация породила такой резонанс только потому, что кары с избиением подростка были выложены в сеть. Но есть жестокие дети, которые несколько умнее, они в сеть случаи травли кого-то не выкладывают.

Причина избиения тоже поразительна. Одежда не тех брендов на человеке, или же подделки под бренды становятся поводом для нападения и группового избиения. Это, в общем-то, одна из патогенных деформаций потребительского общества. И, кстати, если уж видеть что-то хорошее в данной чудовищной ситуации, так это широкую огласку глубокой и довольно давней проблемы.

Кстати, деление на молодежные субкультуры в России, кажется, не прекращалось никогда. Просто менялись атрибутика и тематика принадлежности. В девяностые годы молодежь билась стенка на стенку по поводу разных музыкальных стилей. Или же по поводу национализма и антифашизма. Кстати, как оказалось, по последнему поводу бьются до сих пор.

Уже традиционными стали и конфликты футбольных фанатов. И периодически довольно молодых любителей "околофутбола". А теперь вот новый тренд — одежда. Но проблема, если уж говорить о нижегородской ситуации, кажется, несколько глубже.

По словам одноклассников, парни, которые избивали школьника за одежду, доставали практически всю школу и довольно долгое время. И сделать с этим было решительно ничего нельзя.

Здесь, конечно, можно начать возмущаться по поводу того, куда же смотрело школьное руководство, все эти завучи, учителя, школьные психологи и директор. Но реальность такова, что каких-то действенных механизмов для прекращения подобного террора одних учеников другими в школе не было и нет.

"Есть такая категория людей или точнее - биомусора, как нищеброды. Нищеброды все время хотят показаться в глазах окружающих лучше и богаче, но как ни крути - они нищие уроды. На помощь таким приходит всеми вами обожаемый Алиэкспресс. Наш завистливый мамкин модник глядя на одноклассников из обеспеченных семей, "гоняющих" в оригинальном, думает: "Ахахаха, эти дауны покупают свои шмотки за десятки тысяч рублей, а я могу также, как они одеться за пару косых с али" Но ключевая проблема кроется в фразе "так же, как и они" Вот именно, что ты, беднота, не будешь выглядеть оригинально и великолепно, как они - а будешь выглядеть, как дешевая пародия, сшитая в грязных подвалах Пекина",- пишут подростки в одном из школьных сообществ области.

"Небесные жернова" школьной, да и государственной системы начинают вращаться в нужном направлении только и именно в тот момент, когда случился громкий скандал. Вот тогда уже можно принимать действенные меры, подключать полицию, переводить "альтернативно одаренных" детей на дистанционное обучение, а то, в случае особо "выдающихся" проступков и в места, не столь отдаленные для несовершеннолетних.

До этого ничего сделать нельзя потому, что слишком инициативного директора, например, засудят родители. Да еще и общественность, скорая на суждения, нно не склонная разбираться в ситуации, поднимет крик про то, что директор и завучи третируют бедных деточек.

С другой стороны, тут мог бы помочь школьный психолог. Но в школе — это фиктивная должность. То есть, он вроде как по штату есть, но чем он там занимается с детьми не знает никто. Ну и при этом, в рамках многочисленных школьных реформ, даже те психологи, которые хотели бы работать со школьниками, завалены бюрократией настолько, что за горами бумаги они не видят детей.

Кстати, вот что интересно, волна школьного насилия имела место в девяностые, потом, к середине нулевых пошла на спад. И вот вернулась вновь. В виде всех этих субкультур с одеждой, или еще АУЕ-сообщества, с которым вообще все грустно. Поскольку эта субкультура воспевает тюремную романтику и идеализирует преступников.

Что со всем этим делать — решительно непонятно. Нет, можно конечно, продолжать судить, штрафовать, а то и сажать за картинки и репосты в социальных сетях. Но толку-то?

В той же Нижегородской области есть сообщество в "Вконтакте". На тридцать тысяч подписчиков. Называется, "Нижегородский казуал". На странице там публиковались в том числе фотографии одетых в "не то", оставлялись их личные данные. Чтобы "научить" одеваться правильно.

Этакий "детский" "Миротворец", только про моду. Так вот, полиция обратила внимание и на это сообщество. Но его администраторы просто закрыли страницу для посторонних. Без удаления её с просторов сети. И чем там теперь занимаются тридцать тысяч подписчиков и активных пользователей — никто не знает. Кстати, даже если бы это сообщество закрыли, то не факт, что оно не возникло бы снова, под другим названием, и в другой социальной сети.

Впрочем, проблема, думается, не в социальных сетях, а в самом обществе и в молодых людях, которых весьма своеобразно воспитывают их родители. И прививают им в том числе и вот такие ценности. Или не прививают никаких, и молодежь формирует эти ценности сама. На основе всё той же поп-культуры.

Но это, пожалуй, отдельный, долгий и гарусный разговор о культуре семейственности в современной России, о родителях, которые были детьми в девяностые. И детьми они были в массе своей из неблагополучных и неполных семей. Потому, что большинство семей тогда в нашей стране было именно такими.

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