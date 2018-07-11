Совет Троицы: от Авраама к Христу

Продвигаемся дальше в понимании Слова Божия — стараемся понять смысл обетований. Как когда и почему они исполнились? Стремимся продвинуться по пути богопознания и сближения с Творцом. Постепенно переходим от Авраама к Христу. C "Правдой.Ру" беседовал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Как можно подвести итог жизни Авраама и правильно соотнести его отношения с Троицей и Христом?

— Христос — это Тот, кто родил Авраама. Потому что Христос — это Богочеловек, Сын Божий. Он — часть Троицы в единстве Троицы. Через Него Слово обращено. А Слово — это Логос, это — Бог.

И было Слово, обращенное к Аврааму. Это значит, что именно Христос к нему обращался. Еще до воплощения. Также было и явление Троицы Аврааму. И обетование ему о большом потомстве, хотя до этого у него не было детей от Сары. Жена родила ему сына Исаака, когда Аврааму было 100 лет, а Саре — 90.

Его племянник Лот жил в Содоме и Гоморре. Он тоже был праведен настолько, что встретился с ангелами Троицы под видом путников. В этом Совете Троицы и рождается дальнейший путь человечества от Авраама. Поэтому те, кто в то время следовал по нему, и называют себя детьми Авраама.

Есть также понятие — лоно Авраама. Это место, которое заслужил Авраам. Как бы в преддверии Царства Божия, когда смерть еще не побеждена, врата Ада еще не сломлены, но уже тогда формируется лоно Авраама, и люди верят, что праведники наследуют лоно Авраама.

Но врата Рая для людей тогда еще были закрыты. Это была некая вера в то, что Бог все равно не оставит праведника, не даст его на растерзание дьяволу.

— Получается, что Авраам в духовном плане — сын Христа? Но ведь физически он родился на 2000 лет раньше…

— Да, но Христос начал существовать в мире не с момента Рождества от Марии Девы. Тогда Он начал свое человеческое воплощенное существование. Но Он — часть Троицы. Ведь Христос и говорит иудеям, что Он был до Авраама, когда и мира не было, Он был.

Конечно, заявление, что Он — сущий, существующий всегда, порождало ненависть иудеев. Как это человек, который стоит перед нами, говорит, что он выше Авраама? Что он был до Авраама, если ему на вид 30 лет.

— Но почему сразу ненависть? Почему не удивление?

— Потому что это разрушало их мир, потому что они для себя придумали удобный, комфортный мир, в котором места Богу-то и не было. И все исполнения закона у них были лишь внешние. А вот Бог перед ними предстал. Это же разрушало весь их привычный уютный мир…

— Разве они могли понять, что Бог перед ними предстал?

— Так они же знают закон. Они как раз и ожидали мессию. И вот он — мессия. И говорят ученики Христа, друг другу возвещая эту радость, мы нашли мессию. Есть множество мест в Евангелии о том, что они говорят, что Иисус — это Христос. Христос — значит Спаситель, мессия.

Но кто он, этот человек, который не царь, не властвует и не дает им власть над миром? Уже такое — другое было у них понятие. И они не захотели за ним пойти, чтобы не лишить себя комфорта, чтобы не стать такими, как Авраам, который послушал и пошел, все оставил. Они были не готовы это сделать.

Они могли бы стать новыми авраамами, как апостолы. Сказал им Бог, они оставили все свое имущество и всю прежнюю жизнь и пошли за Христом даже до смерти. А фарисеи и саддукеи предпочли убить Христа, чтобы самим не измениться.

— Люди его видели Иисуса Христа — Бога живого, но одни верили, а другие, может быть, все-таки не могли поверить?

— В земной жизни Христа это было ясно видно по тому, что делал Христос, что вокруг него происходило. Тогда, образно выражаясь, камни начинали говорить. Но многие люди предпочитал закрыть свои уши и не слышать, не видеть. И быть ненавистником Христа. Ведь мало, кто пошел за Христом.

Это было "малое стадо", но, как говорил Господь, "не бойся, малое стадо". Оно и стало основой новой Церкви, нового народа — христиан, к которому мы сейчас себя причисляем. А в Аврааме как раз здесь некий фундамент — основа доверия и веры нашей.

Вот как мы и сейчас верим Богу? В своих молитвах многие часто просят: Господи, дай нам это, устрой нам вот так, как мы хотим. И далеко не каждый, а мало, кто из нас готов воспринимать действительность так, как она есть.

Мы все время даже обижаемся на Бога. Вплоть до того, ну что это за Бог, если он не может сделать так, как я хочу? Вот это страшная трансформация сознания человеческого: Бог должен сделать, как я хочу. Не я должен жить, как хочет Бог, как он задумал этот мир, а Бог должен быть исполнителем моих желаний.

Это очень перекликается со сказкой о рыбаке и рыбке, чтобы она была у меня на посылках. Очень яркий образ трансформации сознания и духовного падения Пушкин приводит. Мы каждый день Богу преподносим какие-то свои желания и требуем, чтобы он был у нас на посылках…

Авраам же был совершенно другим. Да, в его жизни было много моментов, совершенно безнравственных, хотя, опять же, с точки зрения современной нравственности. Отношения с Агарью, потом — изгнание Агари с сыном Исмаилом.

Но это был другой мир — еще до формирования нравственного закона, до десяти заповедей. Что мы хотим-то? Мы сейчас меряем своей меркой эти отношения. А он был совершенно другим.

Самое главное же — это вера Авраама. Вера — даже до смерти. Он готов был и сам умереть, и принести единственного сына, в котором должно было исполниться обетование, в жертву, потому что ему Бог говорит: надо. Значит, надо. И все. Потому что доверие было максимальное Богу.

А с точки зрения современного нравственного человека получается: какой же негодяй этот Авраам, хотел сына своего убить. Ну мало ли кто тебе сказал… Да, в каком-то духовном экстазе услышал что-то и захотел убить своего сына.

А ведь Бог-то Сам принес в жертву Своего Сына ради нас, ради нашего спасения. В этом и показано, что Бог любит человека так, что готов ради человека, ради его спасения, чтобы его изменить, чтобы его вернуть, даже Своего Сына принести в жертву.

Ведь это же изначально надо было очень сильно унизить Свое Божество, чтобы Бог стал человеком. Бог — Творец всего и основоположник нравственного закона, Сам был под законом.

Но как раз через этот особый образ человечество формировало свое отношение к Богу. Бог — это не карающая рука, которая постоянно наказывает, а Тот, кто готов ради человека сделать все.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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