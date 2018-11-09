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Автор Редакция рубрики "Общество"

Криминолог: у керченского стрелка были соучастники

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Преступления, в том числе массовые, конечно, совершались всегда. Но в последнее время мир, как будто сошел с ума. Или даже реально превратился в дурдом. Ведь этому очень способствует современный образ жизни.

У керченского стрелка были соучастники - мнение эксперта. 394784.jpeg

И те же научно-технические достижения дают массу возможностей для манипулирования людьми, а неадекватным людям — для совершения крупномасштабных терактов. Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказала кандидат психологических наук, криминолог, полковник украинской милиции Галина Запорожцева.

— Вы много занимались сектами, в том числе конкретно вовлечением молодежи в различные преступные организации. Давайте поговорим о трагедии в Керчи, хотя, конечно, прошло еще слишком мало времени, поэтому рано делать окончательные выводы, нужно ждать результатов следствия. Но какие-то определенные моменты все-таки уже ясны?

— Да, но это общая мировая проблема.

— Вы анализировали ситуацию по поводу Владислава Рослякова. До сих пор продолжаются споры по самым главным, вроде бы очевидным моментам. Почему он был один или все же не один? Почему показали не полностью видео, а какие-то кусочки нарезанные? Что там было? Мог ли вообще один человек убить 20 и ранить 50?

— Я действительно давно занимаюсь проблемой молодежи — около 30 лет, то есть всю свою милицейскую деятельность. Она была посвящена сначала работе с несовершеннолетними подростками, а потом — с молодежной средой.

Главные проблемы — наркотизация молодежи и вовлечение молодых людей в религиозные секты. Тем более что на Украине сейчас — Клондайк для научных исследований на эти темы.

Мы проводили ряд исследований этих проблем, поэтому опыт есть и научный, и практический. Есть и милицейский опыт в плане расследований, раскрытий преступлений.

В данном случае мы имеем дело с массовым убийством людей. Конечно, когда вот я вижу подобные преступления, мне как специалисту в области юридической психологии, которая является областью криминологии, очень интересно проанализировать психотип преступника, который мог такое совершить.

При этом я сразу хочу оговорится, что никаких выводов по поводу того, мог он убить, не мог он убить, как специалист, имеющий опыт и знания в области криминалистики, которая раскрывает преступления, я не делаю. Потому что, не имея всей полноты информации, это неблагодарное дело.

— Наверное, пока ее вообще ни у кого нет, даже у следователей.

— Да, пока, конечно, ни у кого нет. Но следователи как раз имеют полноту информации, которую уже добыли и добывают сейчас. Но есть такое понятие, как тайна следствия, и поэтому никто сейчас полноты картины не покажет, чтобы не вспугнуть соучастников. А то, что там были соучастники, это — к бабке не ходи.

Один человек, конечно, не мог полностью подготовить, организовать такое преступление самостоятельно. Явно, что там были соучастники. Но делать какие-то выводы сейчас рано и непрофессионально.

Для этого существуют компетентные органы, которые, я думаю, в этом разберутся. Но основная картина общественности представлена, и все начали это обсуждать.

Обязательно нужно учесть, что в практике криминологии, особенно советской, всегда делались выводы не только по конкретному преступнику, а и о причинах, способствующих совершению данного преступления. То есть — что привело человека к тому, чтобы он совершил данное преступление?

Конечно, здесь есть внутренние детерминанты, которые его побудили. У каждого преступника есть внутреннее побуждение к совершению преступлений, особенно насильственных. Это — грабежи, разбои, убийства и, конечно, изнасилования.

Мы эту проблему изучали с точки зрения психологии, провели огромный массив тестирований преступников, которые совершали убийства, и выявили их общие черты, которые объединяют и показывают причины, толкающие к совершению насильственных преступлений.

У нас были разные категории преступников, которые мы распределяли по психологической мотивации, приведшей к данному преступлению, а также те детерминанты, которые лежат в самом обществе.

Когда перед майданной ситуацией я наблюдала за средствами массовой информации и поведением массы людей, то было уже понятно, что телевизор управляет народом.

Не зря все-таки СМИ мы иногда называем четвертой ветвью власти, которая может управлять обществом. И мы ясно видим это сегодня на Украине. Все, что сказали по телевизору, они воспринимают как догму.

Если мы сейчас обратим внимание на российские каналы, то мы то же самое увидим. Давайте сравним ситуацию советского периода и нынешнего периода.

В советский период вы включаете телевизор и что видите? Сколько собрано урожая, сколько металла выплавлено, какие героические достижения народ за этот период совершил. Ура, у нас — все хорошо.

А что мы видим сейчас? Мы видели усиление потока негативной информации на Украине перед Майданом. Постоянно сообщается, как много ДТП совершено, сколько в них погибло и покалечено людей, где какие пожары и наводнения случились. Это называется: у нас все плохо бери тапочки белые, простынь и иди на кладбище. Вот — посыл!

— Но это не только на Украине.

— Да, это во всем мире, это называется управляемый хаос. Просто у нас есть возможность сравнить, у них этого не было. У нас был советский период, где средства массовой информации заряжали народ на позитив.

— Главная психотерапевтическая программа "Время", киножурналы перед фильмами настраивали людей на хорошее.

— Да, даже если рассказывали про какие-то недостатки, то их часто показывали в сатирическом ракурсе, и при этом преступник обязательно наказывался, добро побеждало, зло наказывалось.

То есть мы видели некий хеппи-энд. Все будет хорошо. Ведь людям, которые и так имеют свои проблемы, нужно откуда-то черпать позитив.

А когда вокруг человека кругом проблемы — дома с детьми, с семьей, с тещей, со свекровью, на работе — с начальником, включаем телевизор — и там чернуха.

И это все складывает определенный психотип человека. Фрейд разделял психотипы на две категории. Первая категория инстинктов — это стремление к любви, стремление к продолжению жизни, он его называл сексуальным инстинктом.

Второй инстинкт — деструктивный. Этот инстинкт запускает внутренние механизмы человека на самоуничтожение. То есть — закладывается и запускается программа самоуничтожения.

Есть люди, которые себя уничтожают, это — суицидальная наклонность. На Украине сейчас огромное количество суицидов, особенно среди военнослужащих.

Также человека могут некие силы направить на уничтожение другого человека. Кто направляет людей на эти преступления? Например, одна из организаций, главари которой были осуждены и посажены в тюрьму, называлась "Белое братство". Ее возглавляла Мария Дэви Христос.

Это был психологический эксперимент в начале девяностых годов, который проводился по принципу так называемого цыганского гипноза.

Там использовались психотехнологии, которые были направлены на изменение сознания человека. И у людей менялась полностью картинка жизни.

Они целиком находились во власти тех людей, которые убеждали их в каких-то ценностных ориентациях. Там они искренне верили в ту же Марию Дэви, которая стала для них богом.

Они продавали квартиры, шли ради нее на преступления. То есть получилась абсолютно зомбированная масса людей.

Конечно, не каждый человек попадает под это воздействие. Здесь играет роль степень внушаемости. Все люди разделяются на категории по степени внушаемости.

Есть люди, которые абсолютно не подвержены внушаемости, но их очень мало. Мы называем их иногда пассионарии, харизматические личности. Если человек действительно имеет твердые убеждения, то его в жизни не сдвинуть с места. Это такой кремень внутренний. А есть люди мягкие как пластилин.

И вот этих людей подбирают те, кто обладает и владеет психотехнологиями. Эти эксперименты по применению психотехнологий на Украине ведутся с начала девяностых годов. А люди с радостью это делали и считали, что так они прямо куда-то к хорошему приближаются.

"Белым братством" и изучением этого явления в целом занимались самые выдающиеся психологи Украины. Но, к сожалению, большинство из членов секты так и не были раскодированы. К ним была применена некая серьезная кодировка. В результате мало кто из них спасся.

Обычно были три выхода из этой ситуации. Одни попали в сумасшедший дом, у них просто поехала крыша, то есть они полностью дезориентированы были. Вторая группа закончила жизнь суицидами. То есть это — как раз выход такой — деструктивный.

Но все-таки была и третья группа, хотя очень малочисленная, но я знаю их, с ними встречалась и общалась. Это — люди, которые пошли в церковь, прошли через покаяние и причастие. Только так люди смогли выйти из этого кодирования.

Внучка великого академика Бехтерева — Наталья Бехтерева, сама академик, выдающийся врач нашей современности — сказала: "Я пятьдесят лет оперировала мозг и на пятидесятилетнем рубеже поверила в Бога.

Вот и я тоже, в общем-то, занимаясь научными исследованиями, посмотрела, что предлагает Православная церковь, и это оказалось намного эффективнее науки.

Психологи, применяя все свои научные методы воздействия на людей, не смогли их вывести из этого состояния транса, в какое их ввели эти сектантские психотехнологии.

И до сегодняшнего дня еще не известны методы раскодировки. Кодировка сохраняется, но какая — неизвестно. Она так и держится в секрете. Есть определенная категория людей, которые владеют этими технологиями, но раскодировки они не дают.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: pxhere.com

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Трагедия в Керчи - страх и месть: анализ антрополога
Темы Крым Керчь закон Россия оружие Украина эксперт трагедия молодежь стрельба психология преступление Галина Запорожцева
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