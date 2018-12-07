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Криминалист: как выжить в нынешнем мире управляемого хаоса

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Керченский ужас породил многие вопросы, на которые обязательно нужно дать ответы. Это касается не только данного кровавого случая, но и всей нашей жизни, касается всего мира и каждого человека.

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И это касается не только нашей земной жизни, но и вечной. Почему нельзя казнить даже убийц, и как можно их простить? И почему простить - не значит освободить об ответственности? Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказала в программе "Точка зрения" кандидат психологических наук, криминолог, полковник украинской милиции Галина Запорожцева.

— Недолюбленные люди часто становятся жестокими и отчаявшимися. И в тот момент, когда у них оказывается в руках оружие, они могут отнять жизни  многих. Это вопросы для всего мирового сообщества. Почему так происходит? Как возможно предотвратить или хотя бы снизить риск подобного?

— Я — не только ученый, но еще и православный, верующий человек. Мой духовник до сегодняшнего дня живет в Киевской области в очень сложных условиях, как и очень многое духовенство, которое сегодня претерпевает испытания на Украине. Матушки, которые это видели, рассказывали мне, как к ним приходят те, кто вернулся из АТО - мобилизованные и даже добровольцы.

По возвращении многие из них приходили к этому батюшке. Батюшка разговаривал с ними — с людьми, которые являлись убийцами фактически, они ехали в Донбасс убивать мирных граждан, и они убивали, а потом приходили к нему с покаянием, что являются убийцами. Порой приходили и пьяненькие, они спиртным заливали свое горе.

В том числе поэтому сейчас такое большое количество суицидов на Украине. Ведь они понимают, что делали. К ним пришло это осознание, а выхода из этой ситуации многие часто не видят. Они подавлены тем, что им пришлось сделать под воздействием или принуждением. Прояснение и протрезвление сознания приходит потом, и бывает, что приводит к суицидам.

Потому что человек не может сам справиться. Поэтому некоторые идут в церковь, и им там батюшки помогают с этим справиться. Меня очень часто упрекают, говорят: "Как ты можешь жалеть убийц?"

Но я - человек православный, поэтому должна жалеть и убийцу, как бы это сделал Христос. Когда он был на Голгофе, рядом с ним находился такой же распятый убийца, как эти, который попросил о пощаде и покаялся в последний миг своей жизни.

Если бы мы все стали немножечко гуманнее, если бы мы стали немножечко милосерднее, может быть, мир бы немножко изменился. Серафим Саровский говорил: "Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи". Каждый должен сначала в себе разобраться, насколько он готов быть милосердным, насколько он готов понять и простить.

Понять и простить — это не значит освободить от уголовной ответственности. Я много лет проработала в правоохранительных органах, в том числе в тюрьме. И я не считаю, что если преступника простить, то нужно освободить его от уголовной ответственности. Нет, он должен сидеть в тюрьме, он там должен пройти вот этот период своего очищения, своего покаяния.

Но все мы должны простить его, нельзя относиться к нему как к уже потерянному полностью человеку. Вот тогда прекратятся самосуды, тогда прекратится то, что на Украине сейчас есть, когда без суда и следствия убивают людей. Кстати, я была всегда против смертной казни.

Потому что смертная казнь, на мой взгляд, это — акт, которым мы берем на себя божью кару. Только Бог дает жизнь, и только Бог может ее забирать. А человек не в праве этого делать.

Более того, очень часто бывают судебные ошибки. Мы знаем, что по делу Чикатило было очень много людей расстреляно. Поэтому я к этому отношусь очень отрицательно, категорически против.

Возвращаясь к этому делу, которое всколыхнуло Россию и Украину, потому что, в общем-то, это — наш один братский народ, я хочу обратиться к матерям, чтобы они стали более бдительны к своим детям. Мы очень часто детей упускаем своим невниманием, своим незнанием того, о чем думают наши дети, что им в головы вкладывает интернет, телевизор, какие-то сообщества, куда они попадают.

Детьми нужно заниматься до их глубокой старости. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь вникать в ваших детей. Обязательно нужно знать, что они делают, о чем думают… Поэтому больше говорите с детьми. А у нас, к сожалению, частенько мама с папой сидят в интернете, и ребенок сидит в интернете.

На первый взгляд, прямо идиллия — тихая, спокойная обстановка в семье… Но бывает, что лучше поругаться. Ведь через конфликт мы выясняем, о чем думает другой человек, совпадают ли наши мысли? И вот в этом, может быть, даже иногда громком диалоге мы обязательно найдем и точки соприкосновения.

Нам этого очень часто уже не хватает, мы уходим в какую-то виртуальную реальность интернета и всего, что с ним связано. Это влияет на нашу жизнь. И бывает, что это фактически подводит людей под власть тех, кто иногда через интернет забирает у нас наших детей. Вы же помните игры этого "Синего кита"?…

— И не только "Синий кит", много подобных есть.

— Да, сейчас это — достаточно распространенное явление. Если ребенок долго сидит в интернете, то он все больше становится уже чьим-то ребенком, а не нашим. Мы теряем детей на глазах. Для нас, конечно, они всегда будут нашими, а вот мы для них…

Для матери керченского стрелка он — все равно ее ребенок. Хотя она его не просто потеряла, а ей теперь жить с этим. Она сейчас перестала ходить на работу. И я просто представляю себе, как эта мать будет дальше жить…

Это — проблема семейного воспитания. Об этом я бью тревогу уже много десятилетий, я говорю о том, что мы в школе изучаем химию, физику, математику, которая может пригодиться нам в жизни, а может не пригодиться. Но в школе не дают знаний по отношениям в семье, не учат, как разрешать конфликты, устанавливать контакты с людьми.

То есть — психологии, которая нам каждодневно будет необходима, нас не учат. У нас на родителей не учат, родителями становятся сами - через пробы и ошибки. Никто родителям не объясняет, как воспитывать детей. Пора об этом не только всерьез заговорить в обществе, но и поменять всю систему обучения и воспитания.

Есть целые труды и огромный опыт Макаренко, нашего украинского педагога Сухомлинского. И кстати говоря, основа их теории — это уважение к личности. Нужно относиться к человеку с уважением, не унижать, выслушать… Мы часто этого не умеем, нам не хватает времени и терпения.

Начинать надо с малого, с самой малой ячейки общества. Научиться гармоничным отношениям в семье, в коллективе, на работе, в транспорте, и тогда общество будет преображаться, а когда общество нагнетается агрессией, ненавистью, негативными эмоциями, что все вокруг плохо, все пропало, то человек заражается.

Есть такой принцип заражения. Вот он заражается этими негативными эмоциями, несет их дальше и выплескивает. У Чехова есть произведение про то, как собачка укусила чиновника за палец. Он потом накричал на своего подчиненного, подчиненный пришел домой и дал подзатыльник своему сыну, сын вышел на улицу и пнул эту собачку ногой…

И круг замкнулся. Запущенная агрессия, действительно, всегда возвращается назад. Хотя происходит это по-разному, и конечно, в жизни все намного сложней, и происходит это намного дольше, и бывает намного хуже. Поэтому нам нужно задуматься.

Вот это преступление совершено. Царствие Небесное — невинно убиенным. Сил и крепости — родителям этих детей, потому что им сейчас жить с этой болью. Эта боль никогда не пройдет, никогда родительская боль не проходит, просто надо научиться жить с этой болью.

А всем остальным из этого ужасного случившегося кошмара надо сделать серьезные выводы — как по безопасности своего поведения, по бдительности, так и по отношению к окружающим, атмосфере в обществе, воспитанию… Потому что нас окружает сегодня агрессивный мир управляемого хаоса, который управляется извне.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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