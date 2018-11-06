Кому и зачем нужна молодежь России

На фоне керченской бойни и взрыва в Архангельске не обошлось и без медийной бомбы. "Рвануло" с родины Бориса Ельцина, откуда раздался голос директрисы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, публично выразившейся, что государство молодым людям "ничего не должно".

Без привычных скабрезностей на данное выражение чиновницы откликнулся Сергей Шнуров. Шнуру извиняться не за что, Глацких принесла извинения, но молодежная проблема так и не рассосалась.

Кто они — устроившие кровопролитие? Жертвы отсутствия внятной государственной молодежной политики или падкие на подачки извне зазомбированные тинейджеры? В попытке отыскать ответ "Правда.Ру" обратилась к трем профессионалам из совершенно разных областей социума.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер склонен считать, что это плоды "отсутствия внятной молодежной и в целом идеологической и пропагандистской политики в стране".

Иосиф Линдер: После развала Союза у нас до сих пор — кроме некоторых отдельных патриотических или национальных скреп — в оформленном виде не создана общегосударственная и идеологическая концепция.

Естественно, если нет общей концепции, то не может быть и молодежной. У нас был Кодекс строителя коммунизма — аналог Десяти заповедей. После развала Союза у нас такой системы до сих пор нет. Следовательно, это не конфликт отцов и детей.

Сегодняшнее молодое поколение — дети поколения перестройки. Основные ценности они получали в приснопамятные девяностые годы, следовательно, детям тогда чего-то недодали. Это не только семья. Это государство и школа, общество и трудовые или учебные коллективы.

Для молодежи может быть привлекательным тот суррогат идей, который им подсовывают вербовщики из разных экстремистских или террористических организаций. При переходе от одной идеологии к другой неизбежны провалы. В обществе резко возрастает число людей, падких на авантюрные вербовочные идеи.

Если в Советском Союзе попытка вербовки молодых людей приводила к тому, что такого вербовщика отводили в КГБ, либо, набив морду, отводили туда же, то сегодня молодое поколение заглатывает наживку.

Любая форма расслоения общества приводит к тому, что часть социума обязательно будет готова к радикальным методам ответа, а прозрение начинается, когда они оказываются перед следователем.

Это, на самом деле, очень опасная тенденция. То, что вы эту тему затронули, крайне важно.

Только силовыми методами — наказать, посадить на всю жизнь в тюрьму — этот вопрос не решается. Опыт Керчи и Архангельска, а также зарубежный, показывает, что террористы не боятся ни смерти, ни ответственности.

Есть хорошая поговорка — народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Так вот, народ, который не выработает свою идеологию, обязательно получит взамен чужую.

Еще в 1950-е годы высокопоставленный американский разведчик Аллен Даллес утверждал, что уничтожение Советского Союза они начнут с того, что будут растлевать его молодое поколение, которое через определенное время само поменяет режим в стране.

Молодые люди более агрессивны, потому что у них нет жизненного опыта. У них нет своих детей, они по-другому смотрят на жизнь.

В Африке, в Латинской Америке, в Азии до сих пор создаются детские и юношеские бандформирования и военные структуры, которые более жестоки, чем самый профессиональный спецназ. Они убивают, словно играют в игру. У них нет ни социальной ответственности, ни страха, ни сочувствия к жертвам.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, когда говорит о серьезности проблемы, больше склоняется к мнению о влиянии извне. Но с оговоркой.

Дмитрий Журавлев: Внешнее воздействие есть, но оно есть всегда. Внешнее воздействие — это, как микробы, они все время в воздухе. Но у одних — грипп, а другие — здоровы.

Внешний фон иногда усиливается, но чаще всего тогда, когда видны успехи этого воздействия. Не сбрасывая фактор внешнего воздействия, в первую очередь надо решать факторы внутренние.

Дело не просто в отсутствии молодежной политики. Проблема глубже. Проблема в отсутствии образа будущего. Образ будущего — не просто некая картинка красивого будущего, к которому молодежь стремится.

Хотя и картинка тоже, потому что молодежь живет завтрашним, а не сегодняшним днем. Именно поэтому молодежь всегда во всех революциях. Революция всегда обещает больше, чем дает.

"Вслед за Навальным победим коррупцию, и всем будет хорошо". Подростки на это покупаются, потому что они хотят такого абсолютного будущего.

Образ будущего — не только картинка, но и набор конкретных действий. Образ будущего — это не только горизонт, но и путь к горизонту. А у нас с этим очень плохо.

Не мы первые с этой проблемой столкнулись. В конце 1960-х было молодежное восстание в Париже. Уровень жизни тогда был один из самых высоких за всю историю Франции, но молодежь вышла на улицы и закидывала зажигательной смесью полицейских, строила баррикады.

Они хорошо жили, но стремились сделать жизнь еще лучше. И не только в материальном плане, потому что для молодежи главное — самоуважение. У нас не все социальные лифты закрыты, но совершенно нет ни одного указателя, как к этому лифту идти.

Что молодому человеку нужно делать, чтобы преуспеть в жизни, если это преуспевание не создали папа с мамой? Они же прекрасно понимают, что у сына Жириновского и у них разные возможности. Причем не количественные, а качественно разные.

Я не просто не знаю, как этого достигнуть, а в принципе не знаю. Зато, убив человек десять, можно рассчитывать на то, что обо мне напишут СМИ. Даже, если я за это заплачу жизнью. Самоуважение для подростков выше, чем жизнь.

Архангельский случай — очень опасен. По сути это — все то же самое, что я говорил, но с политическим оттенком. Тут не просто — показал свою крутость, а показал в противопоставлении власти. Это было в России 1905 года, когда гимназисты хватались за револьверы и стреляли в городовых.

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин называет произошедшие инциденты "конфликтом смыслов и бессмыслицы" и видит в произошедшем внутренние причины, поскольку "внешнее воздействие нас, скорее, консолидирует и мобилизует.

Оно является вызовом, который заставляет просыпаться русский народ. "Русская весна" и донбасская трагедия продемонстрировали, как может мобилизоваться русское большинство, консолидироваться ради идеи и ради исторического действия".

Валерий Коровин: Наша нынешняя политическая система оказалась заложницей старого стереотипа: чем меньше политики, тем спокойнее. Чем меньше смыслов, тем легче управлять массами.

Но социальная энергия никуда не девается, она копится и в конечном итоге, накопившись, приводит к социальному взрыву. Часто это определяется понятием "революция" и сменой формации.

Это происходило во всех обществах во все века. "Революция кшатриев", которая потеснила брахманов. Буржуазная революция, которая потеснила дворянство, потом пролетарии восстали против буржуа и потеснили их.

Сейчас мы наблюдаем реакцию общества на бессмысленность государства, на отсутствие идеи. Любое движение мысли фактически блокировано, отсутствуют легальные механизмы политического продвижения.

Активная часть общества не может встроиться в структуры государственной власти, управлять государством, общественными и социальными процессами, экономическими в том числе.

Происходит такое накопление энергии, которое выплескивается не там, где нужно, а там, где возникают слабые места. Когда отсутствует система ротации элит (сегодняшняя элита забаррикадирована и не пускает никого к себе, лишь имитируя, создавая симулякр социальных лифтов), безусловно, рано или поздно общество столкнется с накопившейся социальной энергией, которая формирует так называемую контрэлиту.

Но пока эта энергия копится. Возникают лишь какие-то точечные прорывы, которые выражаются в одиночных террористических актах активных людей, ищущих, пытающихся осмыслять приходящие процессы, желающих во что-то излить свою внутреннюю энергию, но не имеющие для этого никаких легальных выходов.

Легальная политика в стране отсутствует. Мысль не востребована, на нее нет заказа ни со стороны элит, ни стороны власти, ни со стороны государства.

Можно чесать языками о чем угодно, эти идеи нигде не будут ни учтены, ни применены, ни использованы. Можно сколько угодно биться в стену нынешней политической системы, в лучшем случае удастся лишь пройти вокруг ограждающего стадион бетонного забора, но ты никогда не окажешься на самом матче — ни в качестве игрока, ни даже в качестве зрителя.

Эта безысходность создает атмосферу отчаяния: у кого-то это выливается в апатию, у кого-то в агрессивную неприязнь и желание любым способом проявить себя.

Сегодня это единицы, но существуют и такие группы, как "Новое величие", различные экстремистские и террористические комьюнити.

Все это говорит о том, что эта социальная энергия нереализованности рано или поздно пробьется — сначала в единичных акциях, потом в коллективных, потом в массовых.

Есть у политолога Коровина и рецепт от подобных трагедий: "Нужно просто легализовать мысль, вывести из маргинального состояния вообще сферу идей, растабуировать политику, и в состоянии открытой конкурентной системы рокировать элиты для выявления лучших и тех, кто соответствует социальному запросу и тому коллективному архетипу, который свойственен нынешней России.

Либералы часто говорят, что отсутствует открытая система, поэтому им не удается никуда попасть. На самом деле, это уловка, самоуспокоение. Этим они объясняют свое историческое поражение.

Либерализм в принципе отторгается и русским народом, и российским обществом. Он является чужеродным для нас явлением. Вместе с тем закрытая практически система блокирует и маргинализирует те силы, которые действительно отражают позицию большинства — русского, консервативного, традиционалистского.

В открытой политической системе, при равных возможностях, никаким либералам просто ничего не светит, потому что либералы пришли к власти как раз с помощью революции — танков, расстрела Верховного совета и насилия.

Источник фото: pxhere.com

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