Эксперт: Человеческий род - под угрозой вырождения

Керченская трагедия вызвала многие вопросы, в том числе глобально-исторические — о состоянии нашего общества, современном молодом поколении и будущем всего человечества.

Почему научный прогресс обернулся личностным регрессом и дегенерацией всего нашего вида? Причем это касается не только физических качеств, но и умственных способностей. Возможность развития заменяется адаптацией. Куда катится мир? Что будет с нашей страной и всей нашей цивилизацией в будущем? На эти вопросы "Правде.Ру" в в программе "Точка зрения ответил директор НИИ социального антропогенеза Олег Чагин.

— В чем главные проблемы всего нашего общества и молодого поколения — наших детей?

— Наши дети — слабее нас, хотя мы были уже слабее их дедушек и бабушек, это на одном поколении мы уже видим. Статистика по здоровью детей в России — ужасная. В других странах она — еще более ужасная. Весь наш биологический вид скоро будет уже под угрозой вырождения.

Мы теряем не просто какие-то качества физические, мы теряем видовые признаки, которые эволюционно веками накапливались. Мы их уже во многом потеряли. Мы переходим в стадию крайней адаптивности на уровне дегенерации, потеряв потребность к развитию.

— Где нужно искать проблему и как можно помочь молодым людям?

— Искать проблему нужно в будущем. То есть — в том, какое мы себе планируем будущее. Если мы планируем будущее с точки зрения безопасности школы, представьте, что мы каждому ребенку вживим чип, вместо одного глаза будет видеокамера, будем специальными гаджетами контролировать его состояние, как вы думаете, обезопасит нас этот подход от любого вот этого проявления? Нет.

Из прошлой школы, где были открыты двери, все мы выходили и заходили спокойно, без всяких пропусков и милиционеров, за совсем немного лет мы создали школу, где здоровье ребенка не улучшилось, а ухудшилось, а обременение его, в том числе системой охраны, мы увеличили в разы. Есть ли предел у системы безопасности? Нет. На это можно потратить огромные деньги и улучшать бесконечно.

— Но все равно любую систему безопасности можно обойти.

— Да, но это выгодно людям, которые покупают камеры наблюдения, все эти детекторы и подобное. Пока будут вопросы выгоды, люди, которые получают выгоду на здоровье и на смерти наших детей, будут процветать. А это так и будет, пока отцы и матери не поймут, что дело не в этом, не надо поощрять это направление, а нужно поощрять развитие ребенка, тогда так оно и будет.

А иначе будет еще страшнее и хуже, потому что вырастает поколение детей, которое станет мстить взрослым. Они выходят на улицу, никогда не работавшие, но хорошо одетые и обутые за счет денег родителей, и утверждают, что они и есть власть в государстве.

Им сейчас 16 лет, потом будет 20, 30, 40, потом они будут требовать социальные гарантии, пенсию. И основным завоеванием своим в молодости будут предъявлять факты стояния на Болотной, залезания на столбы и кидания в полицейских краски…

— Может быть, мы все-таки предвзято относимся к молодежи? Когда им будет 40-60, там будут новые 20-30-летние, которым нынешние тоже смогут что-то предъявить. Не факт, что они будут лучше, чем современная молодежь. Или как вы считаете?

— Каким человек вырастет, зависит от той среды, в которой он родился и рос. Среда меняется. И мы об этом говорим. На сегодняшний момент среда изменилась так, что вырасти ребенку в полноценного — физически здорового человека уже практически невозможно. То есть мы несем крайне адаптивный тип в своем крайнем качестве — это дегенерат. Дегенерат в крайнем качестве — это вырождение.

- И что будет дальше? Возможно ли это изменить? Что надо делать?

— России нужно сформировать, и Россия в основном уже сформировала, только пока что-то не все поняли, видимо, идею своего будущего — как будущего развития детей и формирования ребенка с потребностью на развитие, а не на адаптацию. Но это надо активно внедрять, пока не поздно. Только эта позиция и даст России видовое преимущество, как всегда и было.

Надо нормальных людей воспитывать, а не зацикливаться на системах и службах безопасности. А те, кто думают и говорят, что наставить видеокамер в школе — это и есть необходимая и реальная безопасность, или ничего не понимают, или стараются сесть на госзаказ, стремятся поиметь какие-то другие выгоды.

Естественно, все подобное происходящее я воспринимаю совсем по-другому — как отец. И я стараюсь, чтобы дети развивались нормально. Если мы за своих детей не возьмемся, не станем требовать с них, работать и отвечать сами, создавать систему управления, тогда с нашими детьми вот это и будут делать всегда. Этому обязательно надо положить конец.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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