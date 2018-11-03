На Украине предложили поиграть в "Освенцим"

Еще не утихли дискуссии в российском обществе о допустимости жанра комедии в контексте блокады Ленинграда, как украинская компания анонсировала выход на рынок компьютерной игры про концлагерь "Аушвиц-Биркенау" ("Освенцим").

Не столь важно, что это именно украинская компания явила миру новое компьютерное развлечение. Хотя это гармонично вписывается в идеологический тренд киевских властей. Инфернальных экспериментаторов в любой стране предостаточно.

Глумятся над Вечным огнем не только на Украине, но и в России. Одних только танцев с волатильными движениями филейных частей тела "в память о погибших" на территории солдатских мемориалов не счесть в YouTube. Кто-то самовыражается злонамеренно, кто-то от — дури и невежества.

Конечно, можно пытаться попсовыми мероприятиями воспитывать в гражданах уважение к своей истории и трагедиям других народов, но флешмобы — это только флешмобы, а не воспитание и не фундаментальное сбалансированное образование.

Скандал с игрой в "Освенцим" начался благодаря расследованию польской прокуратуры в отношении украинской компании Aliens Games.

Поводом для возмущения президента Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека стала рекламная фраза от создателей игры: "Цена свободы — игра о польских лагерях смерти".

Возможно, если бы не было в игре про "польские лагеря" и поляков не называли бы "псами", то и ладно — можно было бы поиграть в концлагерь. Потравить виртуальных узников в газовых камерах, сжечь в печах и всё - "назло России". Так теперь модно — "назло". Это такая позитивная повестка для Польши и некоторых других государств. Берегов в этом угаре совсем не видят.

Если бы прописали в сценарии, что травят исключительно русских, то тогда, наверняка, и вообще никаких проблем бы не возникло. Мало же кого в толерантной Европе смущают игры, в которых расстреливают виртуальных граждан России.

Понятно, что о польских лагерях, в которых были уничтожены красноармейцы, плененные во время боевых действий в водовороте революционного экстаза в советской России, в том самом Институте памяти Польши вспоминать не станут.

Сценарий новой игры предлагает выбор, за кого геймеру выступить. За узника или за эсэсовца.

Первый пытается сбежать с фабрики смерти, второй не дает ему этого сделать, попутно пытая и расстреливая, — как индивидуально, так и в массовом порядке, включая газовые камеры и печи. Может и смилостивиться, назначив узнику принудительные работы. Производитель игры даже и не скрывает такие подробности.

Один из создателей игры на голубом глазу разъясняет, что во время игры в образе эсэсовца высвечивается предупреждение, что убивать узников не гуманно. Трогательная забота на фоне общего сюжета игры. Гуманный концлагерь — восхитительно!

Создание игры про Освенцим в Польше назвали международной провокацией, но, разумеется, не обошлось и без броска камня аккурат в сторону России. Упоминается в деле житель Одессы — некий Димитрий Дыбин, который "связан" с московской студией Studcinemafest.

Понятие "связан" не особо раскрыто в контексте события. Коллеги по цеху из разных стран без труда общаются, невзирая на местоположение и любые границы. Это же не значит, что какие-то технические стороны той или иной компьютерной игры и одобрение ее тематического сценария — одно и то же.

В московской студии тем не менее не стали заниматься созданием игры про лагерь смерти, а сделали ее всё-таки на Украине, что сами поляки и признают.

Я не раз говорил, что за терпимым отношением к жанру комедии в теме лютых по своей трагичности исторических событий, пусть только и заявленной как идея кино, рано или поздно последует и попсовый глум над жертвами нацистских концлагерей.

Вот это терпимое отношение Евросоюза — к маршам легионеров СС в Прибалтике, к шабашам бандеровцев на Украине в снисходительном тренде "ониждети" — когда-нибудь реанимирует и сам национал-социализм как политическое явление.

Игры оставались бы только играми, если бы не заложенная в них широчайшая платформа для пропаганды идей любой направленности. Среди полезных или безобидных сценариев игр всегда вылезет один или несколько с отмороженными сюжетами, за гранью человечности.

В контексте события важна и сама реакция международной общественности. Вот это терпимое молчание возмущает более всего. Игра же проецируется и на общий мировоззренческий тренд, мол, все, что связано со Второй мировой, было игрой, а не реальностью.

Казалось бы, Израиль как представитель еврейского народа должен был давно в пух и прах разнести власти стран, допускающих марши СС и героизацию нацистских преступников. Как официально на всевозможных площадках, так и кулуарно — через небедные диаспоры по всему миру.

Россия и другие страны бывшего Союза ССР, чьи сыны полегли на полях Великой Отечественной за общую Родину, вне зависимости от какой-либо геополитической конъюнктуры, должны были бы удавить в каких только возможно ограничениях государства, глумящиеся над памятью жертв войны.

Пусть средства пока и ограничены до поры до времени, но хотя бы как-то. Каждое обтекание после ушата помоев только раззадоривает мерзавцев.

Где ощутимая реакция на снос памятников советским солдатам, павшим при освобождении Польши? Кроме вечной "озабоченности" ничего в ответ так и не последовало. Как и прежде, вандалы и политические тролли остаются "партнерами".

Ну назовите, наконец, нацистов нацистами, а подонков подонками. Легче же станет заниматься "лечением" недуга, когда поставлен конкретный диагноз — "гнойный аппендицит", а не аморфное "недомогание".

Чем точнее формулировка, тем легче отыщутся и средства для решения задачи. Это же азы психологии.

Чего бояться, когда уже давно вовсю вытирают ноги? Мерзавцы надежно идеологически прикрыты хайпом свободы слова, но, на мой взгляд, жизненно необходимо найти решение, иначе бездействие на фоне сна разума породит все больше изощренных чудовищ.

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