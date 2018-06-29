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Питание должно быть органическое, а не ГМО-химическое

Общество » Семья » Здравоохранение

Есть ли еще в обычных магазинах пригодные для еды фрукты-овощи? И можно ли их отличить от химически-ГМОшных? Как самому вырастить хороший, а главное — настоящий органический урожай? Как на своем участке жить и хозяйствовать в гармонии с природой и получать от этого пользу? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал фермер, специалист по органическому земледелию, гендиректор компании "Органик эксперт" Андрей Лысенков.

— Промышленные производители сельхозпродукции тоже всегда утверждают, что их продукция безвредна, потому что вся химия, которую используют, потом распадается. Так ли это?

— Все эти пестициды и прочие химические вещества, может быть, и распадаются, как утверждают их производители. Но, во-первых, как долго они распадаются, всегда ли соблюдается этот плановый срок распада? И второй вопрос: кто-то исследует продукты распада тех же пестицидов?

Явно, что ядохимикат не может разложиться на воду и воздух. То есть он распадается на другие химикаты, какие-то тяжелые металлы или на другие никому не известные вещества, явно не полезные для нашего с вами здоровья.

Второй момент — они говорят, что нам нужно защищать растения от болезней и вредителей. Но ведь как-то мы жили без ядохимикатов всю свою тысячелетнюю историю? И не сеяли, например, пшеницу по пшенице. То есть уже давно соблюдали севооборот, делали ротацию полей. Если в этом году на поле посеяли пшеницу, то на следующий год там сажали картошку или морковь.

— А разве сегодня не так?

— Нет. У крупных производителей — максимум двухпольный севооборот. То есть они сеют пшеницу, потом на следующий год оставляют это поле под черным паром и потом снова сеют пшеницу, используя как раз те ядохимикаты или минеральные удобрения, которые производят наши не очень любимые транснациональные химические корпорации.

— Почему сельхозпроизводителям проще и выгоднее использовать импортную химию для защиты от вредителей, чем исторически оправданную систему севооборота?

— Чтобы сделать грамотный, толковый севооборот, нужен действительно умный и грамотный агроном или фермер, который любит сельское хозяйство и думает не только о получении прибыли, а еще и о природе, потомках и т. д.

Сейчас, к сожалению, таких очень мало. Таких агрономов днем с огнем не сыщешь, любой сельхозтоваропроизводитель скажет, что нормального умного агронома очень трудно найти. Увы, их перестали готовить…

— Ваш орган по сертификации не только подтверждает выпуск органической продукции, но и помогает в этом?

— Да. К нам обращается, например, предприятие, которое говорит: мы хотим заниматься выпуском органической продукции. Наши специалисты сначала узнают, что у них за участки, чем они занимаются, какой ассортиментный лист и какая технология применяется.

Если это индустриальное крупное хозяйство, я сразу уже в телефонной беседе говорю, что если вы активно применяете гербициды, фунгициды, то будут определенные сложности в переходе на органическое производство.

Но если желание остается, то мы уже совместно разрабатываем план действий. И если компания действительно переходит на органическое ведение хозяйства, соблюдает все необходимые технологии и соответствует требованиям, то выдаем соответствующий сертификат.

— У вас такие глаза, что я склонен верить, что это действительно так оно и есть. Получается, что вы являетесь неким таким промежуточным звеном, которое говорит, что тот фермер или тот производитель сельскохозяйственной продукции занимается именно органическим земледелием. А в органическом земледелии могут быть использованы какие-то менее опасные химические вещества или в малом количестве?

— Химические, синтетические пестициды, гербициды, фунгициды, минеральные удобрения в органическом сельском хозяйстве полностью запрещены. Это фундаментальное требование, фундаментальная основа.

Если при исследовании продукции обнаруживаются те или иные следы химических средств защиты растений или минеральных удобрений, то проводится расследование. Мы сначала выявляем причину, откуда это взялось.

Очень часто бывает заражение, например, на этапе хранения, в связи с обработкой его складов санэпидемстанцией химическими веществами. Конечно, та партия, которая была загрязнена такими веществами, не может быть продана как органическая.

Было несколько случаев, когда мы приезжаем на поле, начинаем откапывать свежепосеянные семена и обнаруживаем, что они красного цвета. При исследовании обнаруживаем, что это семя протравлено. Мало того, бывает, что это ГМО. Конечно, по крайней мере тот участок, где были посеяны запрещенные семена, выводится из органического производства.

Органическое сельское хозяйство не ставит перед собой глобальную задачу — накормить всю планету. Но у каждого должен быть выбор: есть настоящую природную пищу или химическую.

Беседовал Сергей Новиков

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Андрей Лысенков: "Топ-10 продуктов, которые крайне желательно употреблять в органическом качестве"
Темы ГМО химия овощи рынок фрукты питание магазин продукты Сергей Новиков Андрей Лысенков Правда на грядках
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Здравоохранение
Питание должно быть органическое, а не ГМО-химическое
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