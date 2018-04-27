Грозит ли России биологическая война?

Недавно в российском МИД выразили озабоченность в связи с размещением у российских границ американских медико-биологических лабораторий. Наиболее показателен в этом плане Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. Данный центр представляет собой лабораторию высокого уровня биологической изоляции.

Таким способом российская сторона отреагировала на доклад государственного департамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями. Подобные американские объекты также имеются на территории Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и на Украине.

Не подготовка ли это к полномасштабной биологической войне против России? Есть ли примеры такого воздействия, например, искусственное создание штаммов гриппа или чего другого?

На эти и другие вопросы корреспондента "Правды.Ру" ответил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета доктор биологических наук Михаил Щелканов.

— Против России не могут использовать все эти штаммы хотя бы потому, что у нас лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности. И в случае, если мы увидим на своей территории какие-то новые штаммы, мы тут же на это отреагируем соответствующим образом. И эта ситуация прямо противоположная тому, что мы имеем в случае с Олимпийским комитетом или допинговым контролем.

Потому что там мы в роли пристяжных, а здесь — в роли одних из крупнейших специалистов. С этим приходится считаться. Наличие подобного рода системы вдоль наших границ, по задумке наших "партнеров", конечно, должно нас нервировать, должно отвлекать часть наших ресурсов. Это тоже важно: должно показывать, что они, как минимум, не хуже нас могут какие-то козыри на стол выкладывать.

Безусловно, это не такие безобидные вещи, как может показаться. Тем более, сейчас действует конвенция по запрещению биологического и химического оружия. Несмотря на эту конвенцию, которую мы-то выполняем.

Если вы хотите разработать вакцину, вы так или иначе должны поддерживать жизнеспособность штаммов, микроорганизмов. И, конечно, вокруг этого тоже будет игра — нас провоцируют на разработку защитных средств, а потом обвинят в разработке биологического оружия. В нашу эпоху постмодерна это сделать просто. Можно проговорить нужные вещи — и не надо ничего предпринимать.

В случае, если вдоль наших границ будут развернута такая система, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Это будет сделать еще проще.

— Перечисленных фактов достаточно, чтобы забить тревогу. Чем Россия может ответить в случае биологической агрессии?

— Нам есть чем ответить. Понимаете, это все-таки такая область, где важнее не наличие сотен литров наработанных штаммов, об этом вообще речи не идет. Это та область, где отвечать надо квалификацией специалистов. И вот здесь Российская Федерация со времен СССР пока еще впереди планеты всей, так же как и в области балета.

Потому что у нас есть мощнейшая и крупнейшая в мире микробиологическая школа. И, слава Богу, что российские просторы, которые занимают всю Северную Евразию, требуют от нас поддержания этой школы на должном уровне. Иначе мы просто не справимся с теми биологическими угрозами, которые у нас и без того существуют, даже не принимая во внимание международную закулису.

Квалификация во главе угла находится. Не количество боевых штаммов, о которых будут врать. А наличие квалифицированных кадров, объединенной идейной системы, системы обеспечения биологической безопасности страны. Это, к счастью, у нас есть, но именно это нам поставят в вину.

— Как обстоят у нас дела с гражданской обороной в смысле противостояния именно биологическому нападению? Разрабатываются ли соответствующие вакцины?

— Возьмите вакцины против лихорадки Эбола, которые успешно себя зарекомендовали в Западной Африке. Это была именно помощь, та самая международная помощь, которую только Российская Федерация наиболее эффективно и оказала в Западной Африке. Поэтому, конечно, нам есть, что показать. Но проблема-то в том, что нас как раз пытаются подловить на наших плюсах и обратить их в минусы.

Мы обеспечиваем биологическую безопасность не только нашего государства, но и сопредельных государств. В случае, если к нам обращаются, как в Западной Африке обратилась Гвинейская республика, мы обеспечиваем биологическую безопасность других стран. Именно это нам пытаются вменить в вину и, собственно, готовят почву для подобного рода заявлений. Мы же знаем своих контрагентов. Тут ничего не надо делать, надо делать должное, пусть будет что будет, вот уж нам не хватало обращать внимание на всяких кликуш.

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