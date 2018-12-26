Как уговорить детей питаться разнообразно

Лучше ли питаться дома или можно и в общепите? А может быть, заказывать доставку? Одинаково ли полезна такая еда? В чем различия? А какой вообще должна быть еда, чтобы пошла впрок — для поддержания работоспособности и развития организма? От чего возникает проблема переедания? Об этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

— Дома готовить все-таки лучше, чем в общепите?

— Конечно! Потому что ты же себе любимому не будешь на втором или третьем масле жарить, второй-третий раз, или что-то несвежее использовать, ты же свежее положишь. И положишь то, про что ты знаешь, что оно — хорошее, качественное. А любое быстрое питание никогда и нигде не будет идеальным.

— А рестораны? Бывает так, что если популярности нет, то туда и новые клиенты не идут. Есть рядом два ресторана: один почти всегда — пустой, в другом часто нет мест, хотя, в принципе, кормят примерно одним и тем же. Как вы относитесь к доставке еды из ресторанов на дом?

— Тут уже могут быть разные ответы, почему так, почему сяк. Доставкой еды многие рестораны сейчас занимаются, и, по сути, это — те же блюда, которые подают в ресторане, они ее упаковывают и отправляют домой. Это все — идентично. Если тебя устраивает уровень и качество еды в этом ресторане, то заказывай совершенно спокойно, и тебе домой привезут.

То есть там не будет какой-то второй кухни в подавляющем большинстве случаев. А если это какая-то лапшичная, где все поставлено на поток, ну, будь готов, что это будет лапшичная. Есть же люди, которые замечательно каким-нибудь брендом а-ля "Доширак" живут. Ну хорошо, ради Бога, если тебя это устраивает с точки зрения качества и вкуса.

— "Доширак"- это прямо предел падения, или он не так вреден, как принято думать?

— Ну что такое вреден — не вреден? Каждый человек сам для себя решает, что есть. Совершенно понятна технология производства таких сухпайков или кубиков бульонных, а дальше начинается реклама.

Даже Маяковский одну из известных марок бульонных кубиков рекламировал в стихах. Ну и что? Какой-то швейцарский химик придумал, как их можно сохранить. Ну и замечательно. Проблема состоит в том, устраивает тебя или не устраивает. Это уже каждый сам решает для себя.

— Еще некоторые диетологи считают, что надо меньше положить, чтобы меньше съесть. Поэтому еда вообще не должна быть вкусной. Потому что, если еда вкусная, человек съест много, а сейчас и так большая проблема — это переедание.

— Проблема переедания — совершенно не от этого. Классический пример — африканские дети со вздутыми животами. А из-за чего?…

— Недостаток витамина Д.

— Да, у них сколько хочешь еды, только типа кассавы. Пожалуйста — ты можешь набить желудок. Ты набиваешь ей желудок, но не получаешь необходимый для развития организма комплект.

Это — отсутствие возможности протеинового питания. То есть ты можешь физически набить живот, но не получишь весь необходимый комплекс для развития. Поэтому вопрос переедания как раз в том, что необходимой еды не хватает.

Пища обязательно должна быть разнообразная. Для того, чтобы у тебя организм получал все необходимые для функционирования и развития компоненты, еда должна быть максимально разнообразна, а не состоять из двух-трех-четырех наименований продуктов. Чем больше у тебя разных продуктов — в самом широком ассортименте, тем более организм позитивно будет на это реагировать. Вот в чем фокус.

— К сожалению, у молодого поколения как раз наблюдаются какие-то попытки наоборот сузить ассортимент, есть только то, что нравится. И детей очень трудно заставить есть то, что они не хотят.

— Надо стимулировать интерес. Заставить вообще никогда и никого нельзя. Даже страхом ты ребенка не заставишь, под угрозой наказания, а если и заставишь, то толку не будет.

Интересно все должно быть. Мы все ищем простых рецептов для того, чтобы решить сложный вопрос, а их нет. Жизнь — вообще сложная штука. Надо думать и находить индивидуальные решения.

И для того, чтобы человек хорошо выглядел, ему надо над этим работать. А вот как — опять же надо думать и искать. Хочешь считать калории — считай калории. Хочешь садиться на какую-то новомодную диету — сядь. Через год объявят, что она была ошибочной, и новую тебе предложат.

— То есть, на самом деле, хороши любые попытки за собой следить и как-то себя регламентировать, а не есть все подряд?

— Да, они всегда хоть чем-то, да помогут.

— Пусть это будет еда до шести часов или отсутствие завтрака?

— Совершенно согласен. Как только человек начинает систематически (это ключевое слово) что-то делать с собой или над собой, обязательно будет результат. Вот хочешь выучить иностранный язык — если систематически занимаешься, ты его выучишь.

Хочешь похудеть — если работаешь над собой, то получится. К тебе эти знания сами не придут, без книжки или интернета ничего не сделаешь. Начинать надо обязательно со сбора и изучения информации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: pxhere. com

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