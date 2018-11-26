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Автор Андрей Михайлов

Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет

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"Меня зовут… Я алкоголик!" — сотни тысяч людей произносят эту ставшую почти заклинанием фразу на заседаниях общества анонимных алкоголиков. Тех, кто бросил пить после таких признаний своим коллегам по спиртному, подсчитать трудно, но ясно, что число их велико. Между тем, один из основателей общества Билл Уилсон сам когда-то был горьким пьяницей.

Главный алкоголик планеты Билл Уилсон умер от сигарет. 395173.jpeg

Именно осознание того, что за стеной алкоголизма, которую для многих людей можно назвать своеобразной стеной плача, нет больше ничего, кроме смерти, и побудило американского алкоголика взяться за себя и начать помогать другим.

Уильям (Билл) Гриффит Уилсон родился 26 ноября 1895 года в провинциальном городке Ист-Дорсет, штат Вермонт. Судьба словно сама подталкивала его именно к пьянству, и больше ни к чему. Родители, пьющие и скандальные люди, рано развелись, и воспитанием маленького Билла вплотную занялся дед, также горький пьяница, который начинал день с бутылочки дешевого джина или самогонки собственного изготовления и заканчивал его тем же. Именно дед и повлиял на предрасположенность Билла к алкоголизму — мальчик просто не представлял себе иной жизни, он ее никогда не видел.

В Первую мировую войну Уильям был мобилизован в экспедиционный корпус в Европу. К концу войны он стал командиром роты, карьера его вроде бы шла в гору. Но именно в Европе, во Франции, он приобрел и сильнейшую алкогольную зависимость. Недорогих вин там было хоть залейся, и молодой командир ходил все время "на взводе", причем и подчиненным он разрешал пить без ограничений, не видя в этом ничего страшного.

Биографы Билла Уилсона пишут, что на войне он пил якобы от страха и одиночества. Однако эта версия кажется несостоятельной. Бывалые фронтовики рассказывают, что на войне пить каждый день наоборот нельзя: от алкоголя усиливается именно страх. Билл не стал продолжать военную карьеру и вернулся после войны домой, женился, пытался найти хорошую работу. Однако на приличное место его не брали, зная его алкогольную слабость. Помыкавшись по стране вместе с молодой женой, он начал впадать в депрессию.

И тут ему помог его величество случай. Как отмечается в исторических хрониках, совершенно случайно, мечтая о больших деньгах, Билл сделал несколько удачных инвестиций. Он начал успешно играть на бирже и вскоре получил приличную должность в солидной финансовой организации и право распоряжаться крупными подотчетными суммами.

Пьянство все больше его затягивало, однако карьера, как ни странно, шла в гору. У нас говорят: везет дуракам и пьяным. Американцы сократили эту фольклорную мудрость до простого: везет же дуракам. Однако дураком Билл Уилсон отнюдь не был. Был он просто горьким пьяницей, точнее закоренелым алкоголиком. Его начальство, зная о его питейной слабости, закрывало на нее глаза, все-таки ему везло по жизни. Он приносил фирме прибыль, да и сам зарабатывал очень хорошо, перейдя с дешевых сортов алкоголя на более дорогие. 

Однако Билл не хотел признавать, что спивается. На тревожные попытки жены поговорить о его алкогольных проблемах он только отшучивался. В последующие годы Уилсон, не прекращая пить, сделал головокружительную карьеру. Его исследования в области рынка ценных бумаг приносили миллионы долларов. А во время известного биржевого бума конца 20-х годов прошлого века он стал знаменитостью. При этом его алкоголизм только усугублялся. Забили тревогу его старые друзья, жена Льюис, родственники, партнеры по бизнесу — в общем, все!

В какой-то трудный момент любящая бедолагу жена решила, что ее мужу может помочь спорт. Она попыталась пристрастить его к гольфу, игре спокойной и крайне престижной.

Но получилось так, что гольф даже усугубил ситуацию с пьянством. Билл с удовольствием шатался по площадке среди избранных в чистенькой форме для гольфа, потягивая виски. Иногда он накачивался виски прямо на игровой площадке до полного беспамятства, домой его просто приносили. Самое любопытное, что на бирже ему пока продолжало везти, он ворочал крупными суммами, так сказать, не приходя в трезвое сознание.

И тут на бирже Нью-Йорка случился знаменитый крах. Состояние бизнесмена-алкоголика в момент уменьшилось в разы. Он перешел на дешевые, но более убойные напитки. Жена была в ужасе и уже подумывала развестись с мужем-алкоголиком. Но тут ему опять повезло. Уже не в бизнесе, а по жизни.

В 1934 году врачи признали его совершенно безнадежным алкоголиком. И на Уилсона словно нашло некое просветление, он наконец решил взяться за себя. Вскоре от одного их друзей он узнает о собраниях Оксфордской группы алкоголиков, куда он, несмотря на свое скептическое отношение, все же впоследствии стал ходить.

В декабре 1934 года Билл сам начинает работать с алкоголиками. Отрезвить ему не удалось ни одного, но встречи не прошли даром. Их истории положили начало программе анонимных алкоголиков "12 шагов". Уилсон не пил пять месяцев и решил вернуться к бизнесу в штате Огайо. Но удачливый ранее пьяница-бизнесмен потерпел крах, везение закончилось. Он опять с головой окунулся в алкоголизм.

Но тут судьба дарит ему еще один шанс: он встречается с Бобом Смитом, горьким пьяницей, врачом по профессии. Они просидели, разговаривая, несколько часов. И Билл, и Боб вдруг поняли, что могут вполне заменить вожделенный стаканчик интересным общением, важно лишь, чтобы это был разговор с "посвященным", то есть, с алкоголиком.

У них возникла идея создать некое закрытое общество алкоголиков, которые могут поделиться друг с другом своими проблемами, помочь друг другу. 1935 год признан годом зарождения движения обществ анонимных алкоголиков. Сегодня АА — пожалуй, самая массовая организация, которая ставит своей главной целью отучить человека от пьянства.

О современной деятельности АА написано очень много, в том числе и в "Правде.Ру". Скажу только: мне лично знаком человек, который бросил пить именно с помощью такого общества. Мой друг безбожно пил лет с 20. В 45 лет, когда он и-за пьянства находился без преувеличений у самого края могилы, его привели на заседание общества в Санкт-Петербурге. Сейчас, в свои 50, он имеет свой небольшой, но стабильный бизнес, 35-летнюю жену, великолепную квартиру на Васильевском и собирается "родить" наследника. А вот на заседания анонимных алкоголиков он по-прежнему ходит регулярно. Чем может, помогает страждущим.

В общем Билл Уилсон сотворил такую систему избавления от алкогольной зависимости, что ему впору ставить за это памятник. Кстати, умер он 24 января 1971 года не от пьянства, а от курения — просмоленные легкие (он дымил по-черному всю жизнь) не выдержали обычной пневмонии. Но это уже совсем другая история…

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