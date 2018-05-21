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Автор Редакция рубрики "Общество"

Российская медицина ведет наступление на туберкулез и ВИЧ

Общество » Семья » Здравоохранение

Прошедшие шесть лет были непростыми для российского здравоохранения. Мировой экономический кризис, падение цен на основные экспортные товары, экономические санкции предопределили напряженную ситуацию в отечественной экономике, что не могло не сказаться и на социальной сфере, несмотря на все старания руководства страны. В это же время российская медицина совершила несколько серьезных прорывов по самым важным направлениям и смогла выйти на уровень самых передовых достижений в мире, а по некоторым позициям и самостоятельно определить этот уровень. Поэтому назначение Вероники Скворцовой, возглавлявшей все эти годы минздрав, на пост министра и в новом правительстве — не стало неожиданностью ни для кого в медицинском сообществе.

Основным критерием эффективности системы здравоохранения в нашей стране является динамика средней продолжительности жизни населения. По итогам 2017 года она вышла на национальный исторический максимум — 72,7 года.

Немалый вклад в это достижение внесли предпринятые меры по борьбе с инфекционными заболеваниями. Так, только вакцинация против гриппа, объем которой в 2017 году достиг 47% населения — и это тоже впервые для нашей страны, — помогла снизить заболеваемость гриппом только за этот год в 1,7 раза. Вакцинация против пневмококковой инфекции привела к снижению смертности от пневмоний за 2017 год — на 19%, а с 2012 года — на треть.

На отдельном счету — туберкулез, который до сих пор остается самой главной причиной смертей от инфекционных заболеваний во всем мире. Борьба с туберкулезом вошла в число трех государственных приоритетов в медицине, вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. По оценкам ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают 10 млн человек и почти 2 млн человек от него погибают.

Ирина Васильева, президент Российского общества фтизиатров (РОФ), член Стратегической консультативной группы по туберкулезу при генеральном директоре ВОЗ, член Международного союза по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких (IUATLD), рассказала "Правде.Ру" о некоторых предпринятых мерах: обеспечиваются закупки оборудования для современной диагностики, налажено снабжение регионов дорогостоящими препаратами для лечения сложного лекарственно-устойчивого туберкулеза, создан национальный регистр по ведению больных туберкулезом. Однако суть российского подхода — в системности наступления на болезнь по всему фронту.

Прошедшая именно в Москве в ноябре 2017 года Первая глобальная министерская конференция ВОЗ по борьбе с туберкулезом, была посвящена обсуждению разработанного в России многосекторального подхода. Принципы этого подхода нашли отражение в принятой на конференции Московской декларации, которая содержит конкретные обязательства стран-участниц и сформирует повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, планирующей рассмотреть вопросы борьбы с туберкулезом в 2018 году. Московскую декларацию подписали 120 стран, участвующих в конференции.

"Благодаря правильной политике минздрава, — отметила Ирина Васильева, — произошло резкое снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза". По данным официальной статистики, за 6 лет в России существенное уменьшение заболеваемости туберкулезом: у взрослых — на 29%, у детей — на 41%. "На международном уровне сегодня Россию приводят как пример по борьбе с туберкулезом, о чем раньше и не мечталось, можно сказать, что мы возглавили мировые усилия по борьбе с этим заболеванием".

Перспективы российской медицины Ирина Васильева видит в передовых научных разработках. В прошедшие 6 лет Минздрав уделял большое внимание науке, и в том числе во фтизиатрии. "Нам нужны инновации, новые продукты диагностики, лечения, профилактики туберкулеза". По словам Ирины Васильевой, в этом направлении в России много работы: есть такая проблема, как сочетанные инфекции — туберкулез и ВИЧ, есть лекарственная устойчивость туберкулеза и недостаточная консолидация усилий по борьбе с болезнью, но мы с этими проблемами сможем справиться.

Другим важнейшим направлением для российского здравоохранения в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями стало противодействие распространению ВИЧ-инфекции и заболеваемости СПИДом.

По мнению профессора Евгения Воронина, руководителя Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ, главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, в России с 2012 года "кардинально изменилось отношение к ВИЧ-инфекции. Понятно, что это благодаря именно деятельности Минздрава, который отвечает и за профилактику, и за диагностику, и за лечение". "Вероника Игоревна прекрасно владеет всеми данными, которые есть по ВИЧ-инфекции, четко определяет все направления, в которых мы должны двигаться, это очень важно. Мы не ставим какие-то задачи, которые малодостижимы, а шаг за шагом идем к поставленным стратегиями и целям и их реализуем. Цели и стратегия — снижение новых случаев и снижение случаев смерти от СПИДа".

"В конце 2015 года прошла правительственная комиссия, посвященная проблемам ВИЧ-инфекции. В 2016-м утверждена и активно реализуется государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции. Все очень четко и конкретно. Каждый регион разработал план первоочередных мероприятий по снижению ВИЧ-инфекции. Руководители регионов несут персональную ответственность за ситуацию по ВИЧ-инфекции, это тоже впервые".

"Это дало, во-первых, повышение информированности общества. Второе — это увеличение охвата тестирования — с 19 процентов в 2011 году, до 23 процентов в 2017 году. То есть практически каждый четвертый житель страны был обследован на ВИЧ-инфекцию. Увеличение охвата антиретровирусной терапии — с 31 процента в 2013 году до 50 процентов в 2017 году", — рассказал Евгений Воронин.

"В этом году Министерством здравоохранения поставлена задача, чтобы охват лечения составлял не менее 60 процентов в регионе. Что, соответственно, приведет к последовательному снижению новых случаев ВИЧ-инфекции. Уже сейчас по регионам наблюдается охват более 25 процентов. У нас есть такие регионы, как Татарстан, Ямало-Ненецкий округ и другие, и охват лечения там более 60 процентов. В настоящее время в этих регионах идет снижение новых случаев. На недавней международной конференции отмечены наши успехи в области оказания помощи детям с ВИЧ-инфекцией, перинатальной профилактики. Международные эксперты признали, что Россия является одним из лидеров в этом направлении в мире", — рассказал Евгений Воронин.

Минздравом России была поставлена задача — добиться снижения передачи ВИЧ от матери менее двух процентов. Это означает ликвидацию вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. В 2016 году эта цель была достигнута. Россия перешла на передовые международные схемы лечения — триплетные схемы — которые определяются особенностями индивидуального течения инфекции. В результате наша страна выполнила задачу, поставленную ООН — довести контролируемость ВИЧ-инфекции у детей до показателей 90, 90 и 90: 90% родителей ВИЧ-инфицированных детей знают о том, что их дети ВИЧ-инфицированы, 91% получают лечение и в 90% случаях достигается эффект снижения вирусной нагрузки, а иногда её обнуления. Затем была поставлена цель снижения случаев смерти от СПИД. И, опять же, в прошлом году также была достигнута эта цель. Еще три года назад прирост ежегодных случаев ВИЧ-инфекции в России составлял 8-10%, а по последним данным показатель снизился до 1%. Сообщество специалистов по ВИЧ-инфекции испытывает реальное удовлетворение от этих результатов, сообщил эксперт.

"Я уверен, что к 2020 году в целом ситуация будет полностью под контролем. Во-первых, все происходит достаточно быстро, эффективно, подготовлены новые стандарты по лечению ВИЧ-инфекции, с учетом самых современных подходов. Быстро мы пересматриваем рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции, по перинатальной профилактике. То, что появляется новое в мире, мы сразу стараемся реализовать и использовать в дальнейшем. Я уверен, что те задачи, которые поставлены перед нами, будут реализованы", — заключил Евгений Воронин.

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Темы ВИЧ СПИД здоровье минздрав туберкулез Евгений Воронин Ирина Васильева здравоохранение Вероника Скворцова
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