Продукты, которые мы едим: кому что полезно?

В начале интервью "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман рассказал, что не так важно, что мы едим, гораздо важнее, что пьем. Также специалист рассказал, как влияет на наше меню и здоровье глобализация и миграция. Шла речь и о пище с точки зрения ее полезности.

— Действительно ли овощи, фрукты, зелень так полезны, как утверждают?

— Да.

— Есть рейтинг 10 самых полезных продуктов…

— Да кто и как эти рейтинги делает…

- Но помидор — реально самый полезный продукт из всего, что есть на планете?

— Начиналось с того, что помидор считался самым опасным. Семейство пасленовых — это вообще ядовитые растения. Вообще помидор и сейчас — ядовитое растение.

— Получается, чтобы все поняли его пользу, надо было сказать, чтобы его не ели?

— Я же не говорю о том, чтобы его не ели, наоборот.

— А что вишня помогает кишечнику, баклажан лечит массу болезней и так далее, вы согласны?

— Если бы все было так просто, мы бы с вами уже вообще никогда не болели. Вот что такое — лечит?

Морковка, например, полезна для зрения. Но сколько надо этой морковки, и какого качества должна быть эта морковка? Ты ее должен просто пить в чистом виде. И что ты сделаешь со своей поджелудочной, если будешь пить много морковного сока? Надо просто подходить к этому вопросу абсолютно трезво.

- Бывает что в какой-то период человеку очень нужен кальций, потом — калий, а потом у него железа не хватает. Ведь наш организм постоянно меняется. Как быть, что есть? Постоянно менять свое меню?

— Если ты постоянно не следишь за тем, как у тебя здоровье меняется, то не надо потом жаловаться, что тебя болячки одолевают. Я не предлагаю зацикливаться на своем здоровье, но все-таки обязательно надо обращать внимание, отслеживать те процессы, которые есть у тебя в организме и с тобой происходят.

— Как это отслеживать? Кровь сдавать, генетику проверить?

— Как угодно. Существует масса способов. У нас подавляющее большинство людей, к сожалению, за свои здоровьем не следит. Или следит только в тот момент, когда шарахнет. Тогда бегут к врачу: "Ой, у меня вот это и то, и т. д. и т. п. У россиян нет культуры следить за своим здоровьем.

Когда я был молодой и работал на заводе, у нас в отделе был достаточно пожилой для меня тогда человек, который, например, всегда после обеда в заводской столовой чистил зубы. И он всегда к нам на 11-й этаж шел пешком, когда был какой-то свободный момент, он делал разминку, зарядку в кабинете.

Я — двадцатилетний с чем-то тогда парень — смотрел и думал: вот он дает, чего он из себя изображает? Зубы чистит после еды, еще чем-то занимается… Зачем ему это надо, о чем он думает? А сейчас я понимаю, что он из всех окружающих был самый нормальный, потому что следил за своим здоровьем.

Просто у него был маленький ребенок, и он хотел его нормально вырастить и увидеть, как ребенок вырастет. А нам все равно было. И подавляющее большинство людей у нас, к сожалению глубокому, об этом не думает. Или думает только в тот момент, когда жареный петух…

— Да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И это ко всем сферам жизни относится, к сожалению.

— Конечно! Вот поэтому я и говорю, что надо пытаться каким-то образом думать чуть вперед. Но разговариваешь, например, с человеком, который курит. (Я сам раньше очень много лет курил, поэтому знаю.)

Говорю курильщику: "Ты же понимаешь, что это плохо? "Да, понимаю". Я говорю: "А зачем ты тянешь до того момента, когда тебя тряхнет? Тебя же уже потрясывает, ты это чувствуешь?" "Чувствую". "Ну так зачем это делаешь?" "Ну, как-то вот так получается". У нас любимый ответ: как-то вот…

— Понятно, что всем нам нужно бы не иметь никаких вредных привычек, правильно питаться…

— Я не говорю о том, чтобы не иметь вредных привычек. Просто, если имеешь вредную привычку, ты должен понимать, куда она тебя ведет. Конечно, можно умереть молодым, это — тоже стратегия. Вот не хочу умирать в старости, немощным больным, чтобы дети меня жалели или в дом престарелых отдали. Вот мне лучше так — коротко, но ярко и горячо проживу и в 40 лет умру.

Каждый человек сам за свою жизнь отвечает. Но обычно, когда наступает 40 лет, человек понимает, что во многих планах все еще только начинается, у него появляется масса всяких идей, и тем становится возможным ранее недоступное. А он уже там порастерял все по дороге…

— Все же это — такие философские сложные вещи. А в народе говорят: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.

— Еда — это всегда сложно. Еда — это не пошел в магазин и купил, что приглянулось. Это — генетический код наш, о котором мы забываем. Возьмите все, что происходит с человеком исторически, начиная с древних времен, — все связано с едой, с добычей еды, с обработкой еды и с тем, как поделиться этой едой со своими близкими или с тем, кто пришел к тебе в гости.

— И отобрать!

— Да, отобрать тоже. И цивилизации рушились, потому что прокормить себя не могли. Почему Римская империя так долго продержалась? Она продержалась ровно потому, что им до поры до времени хватало еды.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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