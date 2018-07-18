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Автор Редакция рубрики "Общество"

Витамины от стресса и окружающей среды

Общество » Семья » Здравоохранение

Витамины нужны нашему организму. Почему нам их не хватает в обычной пище? Это ошибка природы или издержки цивилизации? Зачем надо покупать всевозможные витаминные комплексы и биодобавки в аптеке, чтобы довести их потребление до нормы? И можно ли нанести вред их избыточным количеством? Что нужно знать о витаминах? Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотебнадзора Наталья Беглярова.

Раньше мы пили аскорбиновую кислоту и еще максимум две-три витаминки. И, в общем-то, все были здоровы и счастливы, на все у нас хватало сил и энергии. Что сейчас происходит? Просто выбрать и приобрести витаминный комплекс в аптеке — это целое испытание. Потому что от разнообразия, которое там предлагают, уже голова идет кругом. Надо самому быть медиком-фармацевтом, чтобы определиться с правильным выбором. Что-то случилось в нашем организме? Неужели нам вдруг так необходимы стали все эти комплексы и добавки, причем в таком количестве?

— Давайте вспомним, как мы жили даже всего 20-30 лет назад, какая вокруг нас была окружающая среда. У нас, конечно, уже была загазованность и неблагоприятные экологические проблемы, но все-таки не такие, как сейчас. Ведь ничего этого тогда не было.

— И продукты другие были. В этом проблема?

— Да, конечно. И вообще весь образ жизни у нас поменялся. Я не помню, чтобы моя мама приходила домой с работы позже шести часов вечера. Все выходные мы проводили вместе. Зимой катались на лыжах, летом ездили на природу. Сейчас же в выходной стоянка машин около любого торгового центра забита до отказа.

Посмотрите на уровень стресса, который мы вырабатываем, который мы поглощаем, который нас окружает. Мы все постоянно куда-то бежим, что-то стремимся делать, мы постоянно на связи на телефоне, в электронной почте сидим, решаем какие-то проблемы, и домашние, и рабочие. Поэтому, конечно, образ жизни у нас очень поменялся.

Очень поменялась у нас и система вокруг нас — в сельском хозяйстве, в том числе. В сельскохозяйственной промышленности развитых стран в настоящее время занято всего несколько процентов населения. Это приводит к тому, что основную часть сельскохозяйственной продукции мы получаем не в свежем виде, который богат необходимыми минералами, микроэлементами, а в термически обработанном, в консервированном виде.

А обработка для длительного хранения не способствует сохранению витаминного состава. Плюс у нас в России обычно отсутствует привычка к потреблению свежих овощей и фруктов в холодные времена года. Что у нас раньше зимой всегда было? Квашеная капуста, соления всякие.

Сейчас, конечно, мы можем пойти в супермаркет и купить, как мы говорим, пластмассовые помидоры. Но какое в них количество витаминов и микроэлементов? В них большое количество белков хранения, это часто генетически модифицированные продукты, которые как раз и вызывают аллергию.

И, к сожалению, такая ситуация приводит к тому, что наш организм недополучает витамины в течение всего года, в течение всей нашей жизни, насыщенной работой, стрессом и проблемами, а еще с внешней стороны — загрязнением окружающего воздуха, экологическими проблемами. Поэтому, конечно, сейчас рекомендуется применение витаминов, витаминно-минеральных комплексов в течение всего года в терапевтически необходимых дозировках.

— Елена Валерьевна, получается, что все-таки витамины — наши помощники. Но организм — чисто индивидуальный, у всех разная необходимость и усваиваемость витаминов. Как определить, сколько их необходимо и когда именно?

— На каждой упаковке всех витаминно-минеральных комплексов всегда написана концентрация каждого витамина, входящего в их состав, его терапевтическая доза и процент от суточной нормы потребления. И все витаминно-минеральные комплексы, которые продаются сейчас в аптеках, имеют дозу ниже или приближенную к средней терапевтической суточной норме. При приеме витаминов всегда надо ориентироваться на две цифры: дневная терапевтическая доза и доза, которая вызывает гипервитаминоз.

— Эти дозы рассчитаны с учетом тех продуктов, которые человек должен употреблять в течение суток? Или же все-таки это независимо от того, что ест человек в течение дня?

— Это не зависит от того, что человек ест. Но терапевтическая доза настолько далека от дозы, вызывающей гипервитаминоз, что даже если вы приняли витамин В и съели некоторое количество листьев салата, в которых тоже содержатся и витамины группы В, и фолиевая кислота, конечно, от однократного или несколькократного приема ничего не случится.

— А в каком случае это может произойти?

— С учетом того, что сейчас сельскохозяйственные продукты содержат очень небольшое количество витаминов, — применение поливитаминно-минеральных комплексов в течение длительного времени, в принципе, не должно приводить ни к какому токсическому эффекту.

— Можно ли получить передозировку витаминами? Существуют ли случаи отравления ими?

— Про отравления, конечно, очень громко сказано. Но получить гипервитаминоз можно, принимая какой-либо витамин в больших дозировках в течение длительного периода времени. Наш организм помогает нам с этим бороться, но силы нашего организма тоже не бесконечны.

Конечно, бывает и гипервитаминоз различных видов. Но если вы применяете витаминно-минеральные комплексы в той дозе, которая прописана на упаковке (чаще всего это одна таблетка в день утром), то добиться гипервитаминоза практически невозможно. Поэтому, чтобы не отравиться, просто следуйте инструкции по применению.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Витамины: друзья и враги
Темы стресс витамины здоровье экология авитаминоз биодобавки гипервитаминоз Наталья Беглярова
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Витамины от стресса и окружающей среды
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