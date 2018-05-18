Наконец-то тепло! Наступает лето долгожданное и желанное. Но как нет худа без добра — так и наоборот. Одна из бед теплого времени года — клещи. Как не стать жертвой мелких вампиренышей? Что делать, если эти твари все же напали? На эти вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" ответила кандидат медицинских наук, ведущий эксперт CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Надежда Колясникова.
— Каждый год с наступлением тепла, как только начинает прогреваться земля, клещи начинают просыпаться. В середине мая, наверное, уже начинается самый пик их активности. Мы слышим о многих опасных случаях, а иногда это даже грозит эпидемией. Какие факторы влияют на активность клещей?
— Действительно, сезон активности клещей начинается в начале апреля и заканчивается в октябре-месяце. Существует два пика активности клещей: вторая декада мая — начало июня и конец августа — начало сентября. Факторы, которые могут повлиять на активность клещей, прежде всего, температура и влажность.
Оптимальный температурный режим для клещей — 18-20 градусов и влажность примерно 80 процентов. А пробуждаться клещи начинают уже при температуре порядка пяти-семи градусов. Но в этом году зима достаточно затянулась, снежный покров держался долго, поэтому сезон активности клещей немножко сдвинулся.
— Только этим объясняется малое число людей, которые пострадали от них на данный момент?
— Да, причина в затянувшейся весне. Люди меньше выезжали за город, на дачные участки, в леса-рощи на пикники. Соответственно, меньше было возможности контактов людей с клещами — меньше случаев присасывания. Поэтому радоваться пока рано. Все еще впереди…
— А как можно все-таки подготовиться и не допустить таких случаев? И как правильно вести себя в ситуации, если клещ все-таки укусил? Как обезопасить себя?
— Существуют меры неспецифической профилактики, меры личной защиты. К ним относится, прежде всего, правильная одежда. Она должна максимально закрывать все участки тела. Манжеты должны плотно прилегать к запястьям, брюки должны быть вправлены в носки, в сапоги.
Сапоги должны быть высокие. Обязательно должен быть и головной убор. Желательно, чтобы одежда была светлых тонов. Потому что клещи темные и на светлой одежде клеща легче заметить. И обязательно надо себя и других почаще осматривать — примерно каждые 15 минут.
Также существуют различные акарицидно-репеллентные средства от клещей. Репеллентные средства отпугивают, акарицидные убивают клещей. Когда вы пребываете на природе, конечно, имеет смысл их использовать, особенно в опасных местах в опасное время.
— Есть ли какие-то особенно опасные любимые клещами территории, на которых они наиболее активны?
— Проблема в том, что клещи распространены на территории Российской Федерации практически повсеместно. Единственное место, где в 2017 году не было случаев присасывания клеща, — это Ненецкий автономный округ.
В Центральном федеральном округе наиболее эндемичным регионом является Москва и Московская область. В Северо-Западном федеральном округе — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Урал, Сибирь и Дальний Восток в целом являются территориями, где много клещей.
— Укусил клещ… Какие наши действия? Что делать?
— Первое действие — это максимально быстро, в кратчайшие сроки удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно. Сейчас есть специальные приспособления, которые продаются в ветеринарных аптеках, это ручки лассо, клещ-отвертки.
Там есть инструкция, которую вы можете прочитать, и сделать все будет очень легко, так как данные приспособления очень просты в использовании. А можно пойти или поехать в ближайший травмпункт, где это вам сделают профессионально.
— Достали, вытащили мы этого изверга-вампира сами или нам помогли с извлечением. Дальше что делать?
— Дальше клеща желательно отвезти на исследование в лабораторию. Везде есть такие пункты, где принимают клещей для исследования. В Москве, например, этим занимаются Центр молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии, Центр гигиены эпидемиологии по Москве и Московской области.
Клеща необходимо исследовать с той целью, чтобы определить дальнейшую тактику в отношении конкретного пострадавшего человека. Потому что если мы в клеще обнаружим какие-то патогены (а это может быть вирус клещевого энцефалита — клещевой вирусный энцефалит), то, естественно, нужно будет предпринять определенные шаги.
Территории, эндемичные по данному заболеванию, — Урал, Сибирь и северо-западные регионы. На территории Московской области — Талдомский и Дмитровский районы. Также клещи могут быть опасны в отношении клещевого боррелиоза, пироплазмоза и других заболеваний.
Если в клеще обнаружатся бактериальные возбудители, то необходимо обратиться к врачу-инфекционисту, который назначит курс антибиотиков. Причем сделать все это и начать лечиться нужно в кратчайшие сроки — в первые четыре дня после присасывания клеща. Тогда эффект будет максимальный.
Беседовала Оксана Орловская
Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
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