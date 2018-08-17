Как отсрочить старость?

Конечно, старость неизбежна, но ее можно отсрочить. Как этого добиться для пожилых людей, в частности, отдельно взятого любимого человека — себя? Как подольше сохранять бодрость и здоровье? Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Беглярова.

— Самый главный вопрос, волнующий всех людей, возможно ли как-то замедлить процессы старения? Как сохранить в пожилом возрасте сравнительно здоровое самочувствие? Что самое главное?

— Очень важен правильный рацион, это отдельная очень обширная тема. Нужна и очень важна также умеренная физическая нагрузка, чтобы держать организм в тонусе. Здесь самое главное — умеренность, ни в коем случае нельзя переусердствовать.

— Очень часто пожилые люди жалуются на боли в суставах. Это неизбежное для всех состояние в старости, или все-таки можно как-то его избежать, или хотя бы оттянуть, чтобы это наступило, как можно позже?

— Возрастные дегенеративные изменения суставов, к сожалению, состояние неизбежное. Это заболевание самое распространенное среди заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако все-таки существуют профилактические меры, которые направлены на оттягивание возрастного изменения суставного аппарата.

— Уже хорошая новость. Что же это за меры?

— Давайте начнем опять с правильного рациона. Он должен богат микроэлементами, кальцием, магнием. Важна сбалансированная пища, побольше овощей и фруктов. Кроме того, есть такие вещества, как хондроитин и глюкозамин, их назначают дополнительно в составе каких-то биологически активных добавок.

Но они очень часто в большом количестве и легко усвояемые содержатся в обычной пище, например, в куриных хрящиках. Поэтому для профилактики болезни суставов я рекомендую кушать куриные хрящики.

Кроме того, обязательна умеренная физическая активность, ведь связки и суставы тоже можно тренировать. Например, для коленного сустава — приседания правильные, то есть без перегрузки на коленный сустав. Это помогает профилактике состояния суставов. Конечно, нужно стараться по возможности избегать травм и не допускать избыточной массы тела. Чтобы не нагружать суставы, надо держать свой вес под контролем.

— А если уже в достаточно молодом возрасте, в 30-40 лет, хрустят суставы, — это молодеет болезнь или проблемы у конкретного человека?

— На самом деле, заболевания суставов могут быть совершенно различной этиологии, то есть причины могут быть разные. Помимо травм, заболевания суставов — это состояние могут вызвать инфекции, например, иерсиниоз. Хламидийная инфекция может поражать суставы или аутоиммунное заболевание, когда собственный иммунитет вырабатывает ответ на на родные, собственные клетки организма.

Достаточно часто встречается ревматоидный артрит — заболевание, поражающее суставы. Поэтому в каждом случае обязательно нужна и очень важна лабораторная диагностика. Она необходима для того, чтобы дифференцировать, что же является причиной поражения суставов.

— Но этот хруст в любом случае должен насторожить? По идее же, суставы не должны хрустеть?

— Да, значит, что-то не так. Конечно, суставы хрустеть не должны — это значит, что трется суставная поверхность. Если есть хруст, то лучше обратиться к специалисту. Он назначит рентгеновское исследование и посмотрит на состояние поверхности костей, которые образуют сустав, при необходимости назначит специализированное исследование.

Иногда это связано с тем, что количество суставной жидкости уменьшается и поэтому возникает трение. Опять же, это тоже можно и нужно исследовать. Под микроскопом суставную жидкость можно посмотреть изнутри. Если есть симптомы, то, конечно, стоит незамедлительно обращаться к врачу.

Если же говорить о профилактических мерах, чтобы ни одна из систем организма не дала сбой в достаточно раннем возрасте, то стоит придерживаться достаточно простых правил, о которых мы и говорим.

— Отлично! Но обычно с возрастом мало кто остается в том весе и при той фигуре, которая была в молодости. Кто-то полнеет, кто-то, наоборот, как-то усыхает. Почему происходят такие разные совершенно противоположные процессы?

— Давайте разберем два этих процесса. В общем-то, истощение или усыхание обычно может возникать по двум причинам. Первая причина — это недостаточность питания, рациона. Старшая возрастная категория часто может испытывать дефицит либо финансовый, либо еще какой-то, поэтому люди просто не могут потреблять достаточное количество пищи, это банально голодание.

Но чаще всего усыхание-истощение происходит из-за того, что есть какие-то сопутствующие хронические заболевания, например, заболевание желудочно-кишечного тракта, язвы, заболевание печени, заболевание дыхательной системы, именно хронические. Они приводят, в числе прочего, к потере аппетита. Еще хуже онкологические заболевания. Есть такое понятие — раковая кахексия. В результате эти болезни приводят к истощению организма.

— А если человек прекрасно кушает, но не поправляется?

— Как правило, с возрастом метаболизм тоже замедляется. Если человек хорошо кушает и нет заболеваний, которые могли бы способствовать тому, что еда не усваивается, плохо всасывается и практически транзитом проходит по организму, то он, как правило, набирает вес. По статистике, с возрастом особенно женщины вес набирают, это естественно. Потому что мы с возрастом меньше двигаемся и, как мне кажется, не так следим за рационом и много себе позволяем. А в старости особенно важна умеренность во всем.

Фото: REX/Shutterstock

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Старость — не радость, но и не ужас

Пластический хирург о секретах молодости и старости

Исследование: каково это — стареть?

Дряхлость: болезнь или старость?

Как отсрочить мужскую старость