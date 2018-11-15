Отказ от курения: завтра будет поздно

15 ноября 1492 года Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который с большим удовольствием употребляли индейцы. С тех пор по истории табака можно в какой-то мере изучать историю если не всего человечества, то отдельных стран. Это история борьбы за табак и против него. Например, в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения.

А вот в Мексике и некоторых других странах Центральной Америки и Карибского бассейна в октябре, наоборот, отмечается очень развеселый Праздник табака — и всем его участникам не возбраняется курение, нюхание и жевание оного. Праздник связан как раз с тем, что 13 октября 1492 года тот же Христофор Колумб высадился на берег одного из карибских островов (впоследствии названного Сан-Сальвадором), водрузил на нем кастильское знамя, формально вступил во владение островом и составил об этом нотариальный акт.

И в тот же день путешественники увидели местных жителей. Это были араваки — народ, который через два-три десятилетия будет полностью уничтожен. Араваки ходили абсолютно нагими, на тело наносили ритуальные узоры. И именно здесь уничтоженные впоследствии туземцы впервые подарили Колумбу "сухие листья" — табак. Неизвестно, понравилась ли Колумбу и его морякам затяжки дымного "удовольствия", но, судя по всему, именно тут жители Старого Света впервые "причастились" табачным дымком и хлебнули первую дозу никотина. Популярность никотинового зелья в Старом Свете начала жутко расти в XVI веке.

Напомним, что никотин — это алкалоид, содержащийся в табаке и, между прочим, даже в некоторых других растениях семейства пасленовых (помидоры, картофель, зеленый перец, баклажаны). Название происходит от имени французского посла в Португалии Жана Никота, который впервые привез табак во Францию.

Для снятия головных болей, мучивших бедную королеву Екатерину Медичи, он рекомендовал ей вдыхать аромат сухих листьев. Видимо, королеве это помогло, и вскоре распространилось мнение, что нюхание табака — панацея от всех болезней. Хотя это, конечно, не так. Табак хорошо помогает избавиться только… от жизни.

В Россию табак был завезен во второй половине XVI века через Архангельск, единственный отечественный порт того времени. Он стал популярным, но был таким дорогим, что многие попадали в долговую кабалу, а общий отток средств за границу для покупки табака был весьма ощутимым, долбая тогдашнюю хилую российскую экономику.

Кроме того, от табака случались жестокие отравления. Все это побудило власти и церковь начать борьбу с курением. Продажа табака в России с 1634 года была строжайше запрещена. Не разрешалось употреблять и даже хранить табак в доме. Нарушение запрета каралось смертной казнью и конфискацией имущества.

Как свидетельствуют исторические хроники, в 1649 году за нюхание табака на Руси резали носы, вспарывали ноздри и ссылали на поселение. Нюхание или курение табака считалось не меньшим грехом, чем убийство сына или дочери. И тут подрос новый царь, Петр I. 11 февраля1697 года царь-новатор, подучившийся за границей и перенявший тамошние нравы, издал именной указ о разрешении продажи табака: "Продавать оный явно в светлицах при кабаках".

Далее все покатилось как снежный ком. В 1705 году в России была учреждена "казенная табачная продажа, по примеру питейной". А в 1716-м открылись две табачные фабрики — в столичном Санкт-Петербурге и малороссийской Ахтырке. Продвинула табак и Екатерина II, сама до него большая охотница.

С тех пор с табаком боролись только отдельные энтузиасты и православная церковь, называвшая табак "бесовским зельем". Но, как видно, тяга к "зелью" была сильнее увещеваний священников… Так или иначе, со времен Екатерины Великой в отечественной истории не осталось каких-то четких упоминаний о больших государственных мероприятиях, направленных на борьбу с табаком.

Правда, в последние годы такая борьба все-таки началась. Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Цель Международного дня отказа от курения очень благая — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. В этот день не грех вспомнить некоторые пугающие цифры, авось проймет кого-то.

В мире 90 процентов смертей от рака легких, 75 — от хронического бронхита и 25 — от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды).

В России курит минимум каждая десятая женщина, а среди старшеклассников и студентов — 53 процента юношей и 28 процентов девушек. Заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60 процентов российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95). Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.

По мнению 12 процентов опрошенных социологами респондентов считают, что бросить курить легко, 56 считают, что это трудно, четыре считают, что это вообще невозможно, 28 процентов не задумывались об этом. При этом 21 процент из числа опрошенных горожан бросали курить, но в основном безуспешно. Курение считают вредной привычкой 47 процентов из числа опрошенных горожан, зависимостью — 38, неизлечимой болезнью — девять процентов, не смогли определить своего отношения к курению — шесть процентов респондентов.

Бороться в курением можно по-разному. Очень красноречив пример "ковбоя "Мальборо". В свое время он был самым известным курильщиком планеты. Уэйн Макларен — лицо рекламной кампании сигарет "Мальборо", лихой ковбой на коне с сигареткой, представлял образ хозяина жизни, которому все по плечу и нет проблем.

Однако проблемы были. В июле 1992 года 52-летний Макларен умер от рака легких, вызванного курением. Подняв продажи сигарет этой марки до невиданных высот, он весь остаток жизни потратил на борьбу с табачными компаниями, даже судился с некоторыми. Но было уже поздно…

Смерть так и ходит по пятам за курильщиками. "Правда.Ру" вспоминала на днях о том, что 11 ноября 2012 года скончался замечательный актер и телеведущий Илья Олейников. Так вот, сотрудники Санкт-Петербургской клинической больницы № 122 сообщили о том, что причиной его смерти стало курение и тяжелая болезнь легких, связанная как раз с курением.

Именно из-за курения так быстро стала развиваться пневмония с жесточайшими осложнениями. "Инфекция и проблемы с сердцем ускорили смерть пациента", — сообщили тогда медики. Как уже сообщала "Правда.Ру", по свидетельствам врачей, Илья Олейников курил до последнего дня, несмотря на запреты. Смертельный диагноз, напрямую связанный с курением, артисту поставили в июне. О нем знали врач Ильи Львовича, родные и его близкий друг Юрий Стоянов. Никому больше Олейников говорить об этом не захотел…

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