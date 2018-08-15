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Автор Редакция рубрики "Общество"

Возраст не по паспорту, а по факту

Общество » Семья » Здравоохранение

Что такое биологический возраст человека? Почему бывает сложно определить биологический возраст? Почему он порой сильно не соответствует дате рождения? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотебнадзора Наталья Беглярова.

Возраст не по паспорту, а по факту. 389657.jpeg
Фото: instagram.com/ starostvradost

— Что такое биологический возраст человека? Достаточно сложно сходу определить биологический возраст, который к тому же далеко не всегда соответствует паспортным данным. Почему не совпадает то, как выглядит человек, и его паспортные данные? Что является главенствующим — генетика, местные условия или что-то еще?

Ведь народности, которые живут в умеренном климате и на Севере, лучше сохраняются, а те, кто обитает в южных странах, стареют быстрее… Однако в горах люди чаще живут дольше. И, кстати, у людей, которые прекрасно выглядят, обычно спрашивают: "В каком холодильнике вы спите?"

— По сути, биологический возраст — это возраст нашего тела. Он зависит от того, как функционирует наш организм. Это понятие появилось не так давно в связи с тем, что стали обращать внимание, что одни люди стареют быстрее, а другие — медленнее. Поэтому люди в одном и том же паспортном возрасте могут совершенно по-разному выглядеть и чувствовать себя.

На темпы старения нашего организма, конечно, сильно влияет именно сочетание, совместное действие генетических факторов и средовых. Но больше влияет, по последним данным, все-таки генетика. Ее вклад вообще в старение, продолжительность жизни — где-то 20-40 процентов. Но и место, где мы обитаем, наша среда и внешнее воздействие тоже очень важны.

— Получается, что какая бы ни была прекрасная генетика у человека, в общем-то, он не должен расслабляться и думать, что если у него такие хорошие гены, то можно пить, курить, вести нездоровый образ жизни и ничего особо плохого не будет. Накопительный эффект рано или поздно все равно даст о себе знать?

— Безусловно. Биологический возраст оценивается прежде всего не по внешнему виду человека, а в основном по состоянию сердечно-сосудистой системы. Поэтому даже если человек будет иметь хорошие внешние данные и обращать внимание на то, что его возрастные родственники хорошо выглядят, это совсем не значит, что у него нет риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов. Его биологический возраст может в реальности оказаться намного большим, чем внешний вид и даже паспортный возраст.

— То есть можно прекрасно выглядеть и при этом иметь слабое сердце, к примеру?

— Да, на самом деле есть очень много разных интересных систем оценки биологического возраста, в том числе лабораторный —например, уровень холестерина. Таким образом мы смотрим, нет ли повышенного риска атеросклероза. Уровень глюкозы — этот фактор показывает, нет ли риска сахарного диабета.

Учитывается индекс массы тела и многие другие параметры, которые не имеют такого прямого отношения к тому, как человек выглядит.

Северные народы действительно выглядят лучше южных. Есть такой интересный научный факт, что если бы мы понизили температуру тела на два градуса, то могли бы жить до 300 лет. Также считается, что люди, которые предпочитают более холодные температуры, любят, чтобы температура была более низкая, будут дольше жить. Обменные процессы замедляются. Но стоит помнить, что процессы все замедляются.

— И метаболизм?

— В том числе, метаболизм и, в общем-то, интеллектуальные процессы тоже.

— Но ведь метаболизм способствует нашему организму избавляться от шлаков, быстрее перерабатывать пищу, запускает все наши внутренние процессы…

— В любом случае организм так работает, чтобы поддерживать постоянство внутренней среды. Поэтому, в принципе, то, какая температура "за бортом", в общем-то, не так сильно влияет на постоянство внутренней среды организма. То есть организм старается работать в прежнем режиме, поэтому метаболические процессы работают адаптированно.

— Геном долгожителя чем-нибудь отличается от генома обычного человека?

— Геном — это совокупность генетических особенностей, всей генетической информации человека. Что касается отдельных долгожителей и целых народностей, то здесь очень интересно получается. Интересные наблюдения сделал в свое время английский военный врач, который работал в северной Индии, где инфекционные и другие опасные заболевания не редкость.

Он обратил внимание на племя хунзакутов, которые живут в горах. Там еще более трудные, жесткие условия обитания, но жители этих районов ни разу не обращались к нему за помощью. Тогда очень пристальное внимание было уделено этому племени, их особенностям. Сделали перепись населения этого племени, их было около 20 тысяч. И обратили внимание, что средняя продолжительность жизни этих людей — 120 лет. В связи с этим они привлекли еще большее внимание исследователей, были изучены особенности их жизни.

Оказалось, что единственное отличие — это их рацион, то, как они питаются. Их меню очень ограничено в связи с тем, что там достаточно бедная среда проживания. Ведь весь основной суточный рацион — это горстка зерен или зерновая лепешка зимой или весной, еще какие-то сухофрукты, а летом и осенью туда добавляются свежие фрукты и ягоды. Вот и все.

У них очень ограниченный набор продуктов, и суточный рацион крайне низок по калориям. Поэтому и появилась такая теория, что ограничение по калориям способствует увеличению продолжительности жизни.

— Но ведь питание должно быть разнообразным, чтобы получать полноценный набор необходимых веществ.

— Безусловно, здесь просто такой очень интересный факт. Возможно, у людей этой народности есть какие-то генетические изменения, мутации, которые не только адаптировали их к таким условиям жизни, но и способствовали увеличению срока жизни.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Биологический возраст: подарок судьбы или плод усилий человека?
Темы гены климат возраст здоровье внешность метаболизм здравоохранение Наталья Беглярова биологический возраст продолжительность жизни сердечно-сосудистые заболевания
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