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Автор Редакция рубрики "Общество"

Эксперт о правильном питании: универсального меню для всех нет и быть не может

Общество » Семья » Здравоохранение

Люди всегда хотели есть вкусно, а теперь еще красиво и полезно. Возможно ли, достижимо ли это? И если да, то есть ли универсальное правильное меню для всех? Или что для русского — хорошо, немцу — смерть, и наоборот? И как на все это влияет глобализация и миграция? Об этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Эксперт озвучил принципы индивидуального подхода к правильному питанию. 394900.jpeg

— С вами, естественно, лучше всего говорить про еду, ну и еще — про алкоголь. У вас и на сайте у посетителей сразу спрашивают: есть ли им 18 лет.

— Да, чтобы легально пройти…

— …И увидеть, что вы во многих странах уже отметились, демонстрируя нашу еду. Давайте начнем все-таки с самых главных вопросов. Что такое правильное питание? Как и что есть, чтобы это было наиболее полезно?

— Я вообще это не очень понимаю. У нас, конечно, издавна существует замечательная традиция — пытаться изобрести универсальную таблетку или универсальный метод, способ, который бы отвечал на все вопросы. Нет такого.

Что такое правильное питание? Правильное питание, например, для грудничка или для растущего подростка? Что лучше для для зрелого человека, может быть вредным для пожилого. И множество индивидуальных особенностей. Для кого оно правильное?

— Для среднего человека, который ходит на работу.

— А у нас с вами нет средних. Средний — это как средняя температура по больнице. Вот когда мы перестанем обобщать и станем рассматривать все по категориям, тогда будет больше пользы. Более того, например, среднее питание для жителей центральной полосы России и правильное питание для жителей Кавказа тоже будут сильно отличаться.

Это совершенно разные вещи. Как можно так обобщать? Поэтому я большой противник обобщений терминов. Если мы поговорим про людей на Крайнем Севере, у них в рационе присутствуют какие-то продукты, которые дают им А, Б, В, Г, Д, при этом им не хватает чего-то. Поэтому это что-то им нужно стараться потреблять больше. Это будет очень правильно.

В Петербурге кости у людей слабые, значит, им нужно больше пищи, которая будет содержать элементы для их укрепления. В Центральной России у людей есть какие-то свои особенности. В каких-то местах не хватает рыбы. И там людям лучше всего пить рыбий жир. Плюс — опять же все индивидуально.

Но зависит, безусловно, и от климатических условий. Потому что-то, что у тебя тут растет и течет, ты в основном и потреблял исторически — через поколения предков, соответственно, ты уже сформировался.

Например, японцы плохо переносят молочные продукты, просто катастрофа у них с молочными продуктами. Потому что у них луга занимали очень небольшую территорию.

Соответственно, если были какие-то мясные породы, то их было немного, и в основном их употребляли самураи на мясо. А уж говорить о молочном животноводстве в Японии даже не приходилось. Поэтому у них сформировалась за поколения невосприимчивость к молоку. Нельзя их молоком поить.

Мне швейцарцы рассказывали. Первая большая туристическая группа японцев приехала в Швейцарию в начале шестидесятых, и они всех их бодро отправили в больницу, потому что на завтрак подали молочную рисовую кашу. Японцы увидели рис, обрадовались, а в итоге вся группа попала в больницу, потому что организм совершенно не перенес. Все мы — очень разные, и с этим надо смириться и принять. Поэтому универсальной таблетки и еды, на мой взгляд, нет.

— Но сейчас — в век скоростей и глобализации — появились новые проблемы с питанием. Мы, конечно, все разные, живем в разных климатических зонах и совершенно различных условиях, но ведь теперь люди постоянно ездят не только в соседние города, а по далеким странам, на другие континенты перемещаются за считанные часы. Миграции как-то влияют на питание?

— Конечно.

— Человек, который родился и вырос в Якутии, может есть блюда крымской кухни?

— Есть достаточно стройная теория на предмет того, что после определенного возраста вообще не стоит резко менять климатическую зону, потому что организм может просто не приспособиться. Ведь с возрастом замедляются все процессы в организме, и в том числе — процесс адаптации.

Если в молодости ты можешь летать, прыгать, бегать и абсолютно не чувствовать неудобств, чем старше ты становишься, тем сложнее организм к этому адаптируется. Поэтому переход на другой образ жизни может повлиять на человека очень сильно.

— Насколько важно для нас качество воды?

— Это — крайне важно, ведь мы практически состоим из воды, но, к сожалению, про это многие вообще мало думают. Если человек сменил потребляемую воду, то изменился и его кислотно-щелочной баланс. Ведь мы состоим из воды, следовательно, мы сами уже изменились. Поэтому даже вот с этой точки зрения уже невесело звучит.

Вообще человек состоит из того, что он ест и пьет. Все остальное — это уже производные. И как только мы про это забываем, организм тут же начинает давать сбой, хуже работают все органы, в результате ухудшается здоровье.

Поэтому надо, скорее, думать не о том, что полезно вообще всем или какой-то категории людей, а именно вам. И что такое вообще — полезно? Это — то, на что организм реагирует положительно, от чего улучшается самочувствие. Вот на это, прежде всего, и надо каждому ориентироваться.

— Кто составляет такие рекомендации? И может ли сам человек их составить?

— В идеале — сложно, я бы все-таки здесь роль врачей-диетологов в этом смысле не приуменьшал. Если это правильный врач-диетолог, он тебе порекомендует, что именно тебе подходит. Не вообще, а тебе.

Опять же, вернусь к примеру с водой. Полезно пить воду? Конечно, да. Во всех книгах и интернете обязательно скажут, что нужно пить два-три литра воды в день. Замечательно. Но какой воды?

Возможно ты пьешь воду, пропущенную через фильтр. А фильтр убирает кальций, а тебе, например, именно кальций и нужен. Знаешь ли ты, нужны ли твоему организму те минералы, которые в этой воде содержатся? Или потом у тебя просто почки отвалятся… Поэтому к вопросу надо подходить серьезно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Как помидор мог убить президента США
Темы еда пища здоровье миграция Точка зрения глобализация Инна Новикова Леонид Гелибтерман правильное питание
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