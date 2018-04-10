"Острая финансовая недостаточность": смоленское здравоохранение на грани банкротства

Учреждения здравоохранения Смоленской области задолжали поставщикам медикаментов и коммунальным службам более 1,2 миллиарда рублей. Главврачи больниц стоят перед непростой дилеммой — платить зарплаты сотрудникам или закупать лекарства? В кризисной ситуации большинство выбирают третий вариант — наращивать долг.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский

В Смоленской области продолжает накапливаться рост кредиторской задолженности медицинских учреждений перед поставщиками лекарственных препаратов и коммунальных услуг. Из 73 медучреждений области проблем с долгами нет только в трех. Критическая ситуация, когда задолженность исчисляется десятками миллионов рублей, сложилась в больницах крупных райцентров области — Вязьме, Дорогобуже, Рославле, Починке, Гагарине, Ярцеве. Что касается больниц областного уровня, то хуже всего обстоят дела в Смоленской областной клинической больнице (СОКБ), где задолженность перевалила за 150 миллионов, и Красном кресте.

Областные чиновники, ответственные за отрасль, растеряны и не знают что делать. Проблема замалчивается, а о ее масштабах можно узнать только по обрывочной информации, которая просачивается "сверху".

Чтобы хоть как-то снизить расходы на здравоохранение, главврачей вынуждают идти на крайние меры. Например, администрация ЦРБ Сафоновского района Смоленской области решила перевести младший медицинский персонал психиатрического отделения из должности санитарок в должность уборщиц производственных помещений. Естественно, с сохранением прежнего функционала. Санитарки с таким положением дел не согласились и массово написали заявления об увольнении.

Красному кресту решить финансовые проблемы не помогло даже таинство освящения.

Главврач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский сохраняет хладнокровие и утверждает, что младшему медперсоналу было все объяснено. "Их никто не увольнял, они сами захотели. Они писали во все инстанции. Если бы мы совершали что-то неправомерное, об этом уже стало бы известно", — пояснил г-н Кристалинский.

Те, кто не может или не хочет "резать по живому" свои коллективы, уходят сами либо их настоятельно просят уйти. Так, к примеру, поступили с главврачом Дорогобужской ЦРБ Владимиром Куриленковым, "кредиторка" которой подобралась к отметке в 40 миллионов рублей.

"Ситуация примерно одинаковая во всех районных больницах, у кого-то больше, у кого-то меньше. У нас уже давно долги складывались по коммуналке, мы в этих долгах живем. А остальные больницы с прошлого года начали залезать. Это долги и за коммуналку, и за лекарства. И долг нарастает. Причина — низкие тарифы на оказание медицинской помощи. У нас все деньги уходили на выполнение указов президента на повышение заработной платы, соответственно, оплачивать другие вещи мы не могли. Областной департамент здравоохранения в курсе ситуации, но на совещаниях нам говорят — ничего поделать не можем", — рассказывает теперь уже бывший главврач.

В результате попустительства областных властей поставщиков лекарств фактически превратили в кредитные организации. Представитель организации-поставщика на условиях анонимности так описывает ситуацию: "Задолженность перед нами растет уже второй год. Мы, конечно, социально ответственные предприниматели и продолжаем давать в долг департаменту здравоохранения Смоленской области и лечебным учреждениям. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что наши резервы тоже на исходе. Мы направляли запросы в прокуратуру области, прокуратура перенаправляет их в контрольно-ревизионное управление областной администрации, оттуда идет требование об оплате больнице, но результат нулевой. В общей сложности нам задолжали почти 40 медучреждений сумму порядка 200 миллионов рублей. Аналогичная картина и у других поставщиков".

В ответе, который поступил в главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы из СОКБ, лаконично сказано: "Причиной возникшей кредиторской задолженности является отсутствие должного финансирования больницы". Теперь поставщики ждут, что же скажет прокуратура.

Несмотря на явные проблемы с оплатой областные медучреждения, подведомственные департаменту здравоохранения, продолжают как ни в чем не бывало разыгрывать новые тендеры. Причем тендеры, которые выставляются сейчас, в апреле, судя по всему, не подкреплены деньгами, то есть с поставщиками снова не рассчитаются, а совокупная кредиторская задолженность вырастет еще сильнее. Ситуация закономерно сказывается и на финансовом самочувствии поставщиков, которые не могут выплатить зарплаты своим сотрудникам и наращивают долг по налоговым сборам. Если ситуацию не переломить, то травмы в смоленских больницах скоро начнут лечить компрессами из подорожника, а печень — отваром из овса.

Как уже сообщалось, с 1 марта вакантным оказалось кресло главы областного департамента по здравоохранению. Отставка Владимира Степченкова произошла на фоне лекарственного кризиса, который поразил Смоленскую область.

Недостаточное финансирование системы здравоохранения — общая беда российских регионов. По данным Счетной палаты, в прошлом году бюджеты субъектов РФ выделили только 57 процентов от необходимой суммы для поддержания медучреждений.

"В России вообще не существует централизованной системы финансирования медицины: часть средств проходит через Фонд обязательного медицинского страхования, а часть распределяют местные власти. И как раз действия местных властей контролировать достаточно сложно, что и приводит к соблазну сократить расходы и не объявлять во всеуслышание о своих неудачах, — комментирует ситуацию лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. — Но, помимо этого, в Смоленской области в здравоохранении есть и другие проблемы. Даже средства, проходящие через территориальное отделение ФОМС, уходят не по назначению. Местное отделение ФОМС было уличено в том, что в рамках квот оплачивало лечение несуществующих пациентов частным (!) клиникам. Также Минздрав РФ недавно отмечал, что в Смоленской области отсутствует системный подход к формированию тарифов на оплату медицинской помощи, из-за чего проявляется недостаточное финансирование медучреждений.

Губернатор Островский за время своего руководства так и не смог наладить ни стабильного финансирования из регионального бюджета, ни контроля за расходованием средств из Фонда ОМС. В основном его деятельность в сфере медицины сводилась к показному "выбиванию" из федеральных властей лекарств для льготников, которых все равно не хватает. Тем временем больницы и поликлиники лишались возможности самостоятельно закупать те лекарства, которые им действительно необходимы. Нерасторопность Островского привела к тому, что даже место начальника департамента здравоохранения области второй месяц остается вакантным. Вот и получается, что в результате люди остаются без медицинской помощи и могут уповать только на подорожник и старые народные методы лечения подручными средствами".