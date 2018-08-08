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Автор Редакция рубрики "Общество"

Для России 80 лет - уже долгожитель

Общество » Семья » Здравоохранение

Как генетика влияет на здоровье и срок жизни человека? Почему долголетие зависит от целого ряда причин? Как все-таки можно постараться отсрочить старость? И почему таблетка молодости всегда останется фантастикой? Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Беглярова.

Для России 80 лет - уже долгожитель. 390547.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

— Существует ли генотип или геном долгожителей? Можно ли как-то определить людей, у которых есть генетическая предрасположенность к долгожительству?

— Таких понятий, как геном или генотип долгожителя, строго говоря, нет. Но это пока нет. Исследования в этом направлении ведутся очень активно повсеместно, в самых лучших и передовых научных центрах.

А пока самый простой и дешевый способ оценить, есть ли генетическая предрасположенность к долгожительству, — это посмотреть на своих родственников. Если среди предков было много долгожителей, то ваши шансы достаточно велики. Если их много со стороны и мамы, и папы, то тем более. Важны обе линии.

— Вообще долгожительством считается возраст — хотя бы лет за восемьдесят?

— Примерно так. Ну, для России да. Средняя продолжительность жизни в разных странах, безусловно, отличается. Вообще же, топ стран-долгожителей — это маленькие страны Европы: Сан-Марино, Монако, Андорра, — и некоторые азиатские страны: Япония, Гонконг, Макао.

Но все это объясняется условиями их жизни и рациона, а не генетическим вкладом. Те долгожители, которые живут в Европе, в основном придерживаются средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом. Их рацион богат антиоксидантами, веществами, которые, по сути, продлевают молодость. И у азиатов-долгожителей тоже особенность — рацион: рис, овощи, фрукты, — и еще двигательная активность.

Возрастные японцы каждое утро выходят вместе на зарядку, у них такие традиции. А второй средовой момент — это как раз физическая нагрузка. Она обязательно нужна, хотя бы минимальная — 30 минут в день. Она позволит продлить молодость, даже если нет генетического вклада в долгожительство.

— Наверное, там еще экология благоприятствует, чистый воздух…

— Это, опять же, средовые факторы.

— Еще есть такой момент… А как все это объективно оценивать?

— Существует огромное количество исследований по всему миру, чтобы выявить такой, условно говоря, геном долгожителя, о котором вы спросили. И на сегодняшний день было выявлено около 150 различных генов, оценка которых, вариации в этих генах могут использоваться, чтобы выявить, является ли потенциально этот человек долгожителем, или нет.

Среди самых известных из них как раз все гены, которые участвуют в повреждении клетки, в обменных процессах на уровне клетки, то есть все это затрагивает жизнеобеспечение клетки.

Но на сегодняшний день достаточно обоснованных тестов нет. Кроме того, с учетом того, что это должна быть комбинация минимум из 150 генов, и их взаимодействия, это достаточно тяжело в плане интерпретации. Кроме того, мы знаем, что не одна генетика участвует в процессах долгожительства, поэтому генетический тест не позволит оценить средовые факторы.

— Вы сказали, что необходимы физические нагрузки. Но, видимо, все хорошо в меру. Правильный образ жизни и сохранение молодости вряд ли сочетаются с тяжелым физическим трудом или профессиональным спортом. Хотя у некоторых существует такое мнение, что спортсмены стареют медленнее. Как на самом деле?

— Я таких достоверных статических данных не видела. Мое личное мнение: спортсмены постоянно подвергаются перегрузкам сердечно-сосудистой системы и инвалидизирующим травмам, что в принципе не может ассоциироваться с большой продолжительностью жизни. Также и любой труд, конечно, хорош лишь в меру.

А постоянные эмоциональные нагрузки, стресс — это обязательные условия преждевременного старения. Частый стресс, длительное пребывание в условиях стресса — это верная дорога к преждевременному старению.

Но в то же время интересно, что кратковременный стресс и кратковременный выброс адреналина, в общем-то, наоборот, позволяют лучше адаптироваться и создают условия для увеличения продолжительности жизни.

Каждый человек, наверное, как-то пытается по-своему уйти от средовых воздействий. Кто-то медитирует, кто-то слушает классическую музыку… Это все уже очень индивидуально. Но что-то делать в этом направлении обязательно надо.

Потому что находиться в условиях постоянного стресса или тяжелого рабочего ритма — это не есть хорошо. Рано или поздно это обязательно приведет к изнашиванию нервной системы и других систем организма.

— Насколько медицина готова помочь человеку замедлить старение?

— Это вообще целая наука, целое огромное направление, целая огромная стратегия под названием "антивозрастная медицина". Это медицина активного долголетия. Доктора-геронтологи занимаются именно вопросами старения. Но, конечно, на сегодняшний день можно смело заявить, что некой таблетки от старости не существует.

Геронтологи могут предложить антиоксиданты или окислители — это, в общем-то, стопроцентно полезная молекула, полезные вещества, которые благоприятно воздействуют на организм и уменьшают средовые влияния. Они содержатся в различных продуктах. Их много, например, в зеленом чае. Полезен ресвератрол — вещество, которое содержится в красном вине.

Все эти вещества являются биологическими добавками, не лекарствами, а именно добавками. Их существует достаточно много. Их прием так или иначе дополнительно воздействует на замедление процессов старения. Для достижения максимального эффекта обязательно надо учитывать все факторы в комплексе. Но универсальной таблетки от старости нет, и вряд ли она когда-то появится…

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Для России 80 лет - уже долгожитель Для России 80 лет - уже долгожитель

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Биологический возраст: подарок судьбы или плод усилий человека?
Темы гены возраст медицина генетика старость видеоэфир долгожитель геронтология здравоохранение Роспотребнадзор Наталья Беглярова продолжительность жизни
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