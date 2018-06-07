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Автор Редакция рубрики "Общество"

Органическое земледелие - с чем его едят?

Общество » Семья » Здравоохранение

Люди хотят есть, но не абы что. Как отличить химически-ГМОшные продукты от натуральных-природных? Об этом, а также об органическом земледелии и многом другом в видеостудии Pravda. Ru биологу Сергею Новикову рассказал фермер, аудитор независимой немецкой организации ABCert, генеральный директор компании "Органик эксперт" Андрей Лысенков.

Органическое земледелие - с чем его едят?. 387826.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

— Вы являетесь директором организации по сертификации органического сельского хозяйства. Что такое органическое земледелие?

— Это процесс производства экологически чистой, в том числе, продукции, которая не содержит в своем составе вредных веществ, пестицидов, гербицидов и прочих ядохимикатов.

— Конечно же, никто не хочет питаться химически обработанными плодами или генетически модифицированными, которые сделают его больным или даже инвалидом, а в конечном счете сведут его в могилу. Все хотят потреблять экологически чистые продукты. Но ведь это в наше время совсем непросто…

— К сожалению, 90 (и больше) процентов населения как раз ориентируются не на полезность и чистоту продукции, а гонятся за дешевой ценой. Ведь уровень жизни населения нашей страны не столь высок, чтобы переплачивать за качество. А себестоимость органической, экологически чистой продукции, конечно, выше, чем индустриальное производство.

— То есть вы ориентируетесь на сегмент кошелька толще среднего?

— Абсолютно нет. Бабули, например, очень любят своих внуков. И они лучше купят своему внуку 100 граммов, но действительно качественной продукции, чем 300 граммов, но химической. Поэтому у нас, к счастью, тенденция потребления все-таки меняется в сторону качества.

Кроме того, например, я недавно зашел в "Пятерочку" и обнаружил такие страшные цены… Есть огурцы по 400 с лишним рублей за килограмм!

— А экологически чистые почем?

— Существенно дешевле. Тем более, если покупать непосредственно у производителя, у фермера, в их или небольших близких к ним магазинах, а не в таких крупных сетях, то продукция будет на удивление дешевле, чем во многих сетевых магазинах.

— Что за надзорный орган вы представляете? Чем он занимается?

— Это коммерческая юридическая компания, но она занимается добровольной процедурой сертификации. Ведь сам потребитель, который хочет быть уверен в качестве продукции, к сожалению, не имеет никакой возможности проверить предприятие, на котором она производится.

Покупатель никак не сможет определить, действительно ли при производстве этого продукта соблюдались все стандарты органического сельского хозяйства. А мы непосредственно узконаправленно занимаемся контролем за растениеводством, животноводством и переработкой их продукции.

— Что требуется для получения органических продуктов? Прежде всего, экологически чистые места, отказ от опасной химии — и, конечно, никаких ГМО. Но все-таки получается, что этим заниматься сложнее и продукты будут дороже. Так?

— Мы все-таки стремимся, чтобы эта продукция была доступна широкому кругу. Хотя мы не можем влиять на цену напрямую, а занимаемся только контролем производств, мы тем самым косвенно стараемся способствовать снижению цен.

И свой прейскурант мы установили на таком уровне, чтобы он практически не влиял на конечную цену. По крайней мере, овощи обязательно должны быть доступны абсолютно всем категориям населения.

Места выращивания, безусловно, должны быть в отдалении от вредных производств, крупных автотрасс и других неблагоприятных факторов. Это первое и основное требование. Тем не менее, если участок все же находится вблизи дороги, автострады и т. д., мы берем пробы почвы.

Не могут выращиваться экологически чистые продукты даже вблизи крупных сельскохозяйственных предприятий по выращиванию крупного рогатого скота или птицы или рядом с индустриальными полями.

Мы просим в этих случаях органического фермера установить ту же самую зону отчуждения. Буферная зона нужна, чтобы избежать контаминации с запрещенными в органическом сельском хозяйстве веществами, например, чтобы пестициды с индустриальных полей не попадали на органическое поле.

Это как-то регламентируется нашим государством? Экологическое направление поддерживается нашей наукой?

— Мы недавно были в Тимирязевской сельхозакадемии и обнаружили, что там подавляющее большинство плакатов, буклетов посвящено транснациональным корпорациям типа Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, которые являются поставщиками этих самых пестицидов.

Аграрные вузы сейчас выпускают не агрономов, а операторов по внесению ядохимикатов. Эти транснациональные корпорации дают полную строгую технологию. Агроному не нужно думать, тем более, что в результате применения этих технологий гарантированно получается определенное количество продукции.

Сельхозпроизводителям это удобно, комфортно. У них нет рисков потери большой части урожая от вредителей и остальных неблагоприятных факторов. Но за это все платит потребитель — мы с вами. И платим за это, в том числе, и своим здоровьем.

— А вы как раз стараетесь этого не допустить?

— Да, сертификация для этого и нужна — для того, чтобы гарантировать потребителю соответствие органическим стандартам.

Мы проверяем производства, и если все соответствует этим нормам (а при каких-то нарушениях — после их устранения), производитель получает сертификат сроком на один год с правом называть и маркировать свою продукцию термином "органическая продукция", ставить на ней соответствующий логотип.

Беседовал Сергей Новиков

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Андрей Лысенков: "Топ-10 продуктов, которые крайне желательно употреблять в органическом качестве"
Темы ГМО химия продукты фермерство агротехника Сергей Новиков Андрей Лысенков сельское хозяйство органические продукты органическое земледелие экологически чистые продукты
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