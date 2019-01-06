Как правильно вести себя за праздничным столом

Встреча Нового года позади, впереди Рождество. И снова будет обильное застолье. Советы от диетолога, доктора медицинских наук, директора НИИ диетологии и диетотерапии города Самары Михаила Гинзбурга помогут читателям "Правды.Ру" избежать переедания в праздники.

— Переедание в зимние праздники абсолютно реально и очень опасно для здоровья. За время новогоднего застолья каждый человек съедает (по моим прикидкам, с вечера 31-го по середину ночи или утро 1-го) в среднем где-то от двух до двух с половиной суточной нормы калорий.

Причем не меньше двух третей этих калорий приходится на то, что кое-кому вообще нельзя есть. Это избыточно жирная или избыточно сладкая пища. Минимум приходится на овощи и на хлеб, потому что эта еда праздничной не считается. Люди едят по привычке и потребляют где-то не меньше месячной дозы разного алкоголя. Конечно, есть люди более, что ли, "тренированные".

Большинство женщин, которые особенно не пьют, за праздничным столом могут уговорить и месячную, и полуторамесячную свою индивидуальную дозу. Вот тут и возникает пищевой удар по организму, когда ему все это срочно приходится превратить во что-то безопасное, безвредное, куда-то деть, куда-то распихать.

В этом случае для вышеперечисленных товарищей может наступить срыв. Дело может закончиться сердечно-сосудистой катастрофой, острой ишемией типа инфаркта миокарда или инсультом. Для этих людей крайне нежелательно, например, сочетание алкоголя с интенсивной двигательной активностью. В частности, пьяные начинают плясать или драться. Об этих бедных людях в первую очередь нам надо подумать.

Мои советы всем остальным могут пригодиться в меньшей степени, а вот этой категории спасет ни больше ни меньше жизнь.

Первый момент. За праздничный стол не следует садиться голодным, но всегда сытым. А также помнить, что садимся мы за стол не для того, чтобы поесть, а исключительно поговорить и повеселиться.

Второй момент. Никогда не начинаем трапезу с алкоголя. Алкоголь должен ложиться на сытый желудок, на какую-то закуску.

Третий момент. Пьем на манер европейцев: вливаем в себя бокал вина медленно-медленно, буквально по глоточкам. Или, допустим, пьем по-американски: порция виски в бокале примерно на палец (50 миллилитров) плюс лед или содовая. Медленно-медленно за вечер уговариваем максимум две такие порции.

Нужно сказать, что не все доживут до утра. А те, кто доживет, не все из них выживут. Это абсолютная реальность. Я долгие годы работаю по экстренной терапии. Пик вызовов приходится на Новый год. А дальше еще дней восемь или левять такого гульбища. Для очень многих это заканчивается печально.

Я бы никому зарплату не выдавал. Как в банках, тому, у кого плохая кредитная история, не дают кредит. Так и тут. Засветился в чем-то (сердце, например, больное или желудок) — не давать деньги. Не продавать ему алкоголь или еду. Конечно, этого никто делать не будет. Такой вот парадокс. Там, где действительно мы могли бы спасти людей, мы не можем их спасти. Потому что люди свободные, люди предоставлены самим себе. Есть традиции, которые реально убивают людей.

В целях профилактики нужно устраивать между приемами пищи прогулки: вышли на улицу, всех поздравили, подышали, зашли обратно в дом. Танцы (с оговоркой, что для объевшегося выпивохи с сердечно-сосудистым диагнозом) могут закончиться катастрофой.

На столе должно быть больше овощей, ржаного хлеба, но меньше — жирного мяса и острого. Как-никак хлеб защищает желудок. Хороши также крупяные гарниры: рис, гречка, картофель. Все то, что не калорийно, но может вызвать чувство сытости. Десерт лучше пропустить. До него большинство (в хорошем, а не в клиническом смысле) не досиживает.

Это основные принципы. Однако человек должен сам иметь голову. Главное — вовремя остановиться.

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