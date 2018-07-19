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Автор Игорь Буккер

Кто назвал британскую королеву "сосиской"?

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Королевские особы Великобритании имеют множество пространных титулов. На днях британские СМИ опубликовали домашние "погоняла" членов королевской семьи. А как вас дразнили в детстве? Давайте сравним?

Кто назвал британскую королеву "сосиской"?. 389789.jpeg
Фото: Pravda.Ru

Возьмем в качестве примера титул принца Уильяма (Вильгельма) Артура Филиппа Луиса, герцога Кембриджского, графа Стратхэрнского и барона Каррикфергюса (Prince William Arthur Philip Louis of the United Kingdom, Duke of Cambridge, Earl of Strathearn, and Baron Carrickfergus).

Прямо вот так, сидя за столом, к нему обращается его бабуля? Держите карман шире! В британской королевской семье не ерничают, награждая друг дружку "сладкими никами", словно завзятые педики, не подыгрывают профессиональным революционерам и не уподобляются криминальной братве или художественной богеме. Псевдонимов нет, но прозвища, как среди школьников, имеются в изобилии.

На днях британская газета Daily Mirror подняла завесу тайны над тем, как называют друг друга члены королевской семьи Великобритании, когда остаются в узком семейном кругу. Кое-что дошло до ушей охочей до сплетен публики.

Для первенца герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин принца Джорджа Кембриджского (Prince George of Cambridge) и его единокровной сестры принцессы Шарлотты Кембриджской (Princess Charlotte of Cambridge) коронованная бабуля просто: Gan-Gan.

По одной из версий, малыш принц Уильям не мог правильно произнести — granny (то есть "бабушка" по-английски) и лепетал Gary. На вопрос колумниста Ричарда Кэя (Richard Kay), кто такой "Гари", коронованная особа простецки ответила: "Гари — это я".

Впрочем не кто иной, как родной супруг царствующей, но не правящей королевы Филипп Маунтбеттен сокращал прилюдно имя своей второй половинки Elizabeth до Lilibet. Хотя история сохранила и такое проказливое прозвище ныне здравствующей 97-летней королевы Лилибет как "сосисочка". В устах принца Филиппа это звучало очень вкусно: Sausage ("Сосидж").

Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям Артур Филипп Луис, герцог Кембриджский, во время своей учебы в Университете Святого Эндрю (St. Andrew) был известен однокашникам как Стив (Steve). Именно под этим именем он познакомился со своей будущей избранницей и матерью троих детей Кэтрин Элизабет Миддлтон.

Девочку Катю никто не называл Кейт, придумывая ей и ее сестренке прозвища морских свинок. По ее собственному признанию, сестру величали свинским именем Pip, а будущую герцогиню Кембриджскую — Squeak (один из вариантов перевода — "Визжалка"). И только позднее сокурсники прозрели в ней будущее, когда обозвали "Принцессой в ожидании", или Princess-in-waiting.

В 2016 году на Цветочной ярмарке в Челси окружающие слышали, как Кейт и Уильям обращались друг к другу: Darling ("Душенька") и Babe ("Малышка").

Кстати, второго наследника британского престола его рано ушедшая из жизни мать, принцесса Диана, называла "Вомбатиком" (Wombat). Эти сумчатые млекопитающие грызуны из Австралии внешне напоминают либо карликовых медведей, либо хомячков-здоровячков. Надеемся, что мамаша имела в виду не врожденную тупость, агрессивность и непредсказуемость вомбатов, а их покладистый характер и дружелюбие.

Собственно говоря, прозвище "вомбат" обусловлено тем, что родители малыша некоторое время провели в Австралии, где обитают эти милые на вид местечковые животные.

Еще один принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский (Prince Henry (Harry) Charles Albert David of the United Kingdom, Duke of Sussex) собрал за свою 33-летнюю жизнь целую кучу никнеймов. Будучи в более нежных летах, Гарри завел в соцсети Facebook собственную секретную страничку, которую подписывал как Spike Wells.

Лучшая подруга американской модели Меган Маркл Байрони Гордон (Byrony Gordon) в телешоу Loose Women (буквально: "Падшие женщины", но лучше перевести библейским словом "Блудницы") впервые озвучила, что избранница герцога Сассекского, графа Дамбертона и барона Килкила предпочитает называть его запанибрата: Hazza.

Чтобы познать значение этого слова, достаточно погуглить в Сети. Правда, Его Королевское Высочество Гарри не в восторге от такого "погоняла".

Что касается британского "новичка" по имени Меган Маркл (Meghan Markle), то сам принц Уэльский называет бывшую киноактрису и фотомодель Tungsten. Мало что значащее для нас шведское выражение "tung sten" дословно означает: "тяжелый камень" — по-нашему, это химический элемент вольфрам. Этот наиболее тугоплавкий металл, как ничто другое, лучше всего характеризует "жесткий и несгибаемый" характер герцогини Сассекской.

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