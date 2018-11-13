Холодильник LG стал причиной сильного пожара

Старый друг лучше новых двух. Эта пословица сразу приходит в голову, когда слышишь очередную несчастливую историю, связанную с недолговечностью современной бытовой техники.

Иногда же речь идет и вовсе о вопиющих случаях, когда в опасности оказывается не только кошелек, но и… человеческая жизнь.

Именно такая история произошла нынешним летом с 80-летней московской пенсионеркой, проживавшей в однокомнатной квартире на Донецкой улице.

Наверное, жизнь пожилой женщины так никогда бы и не стала предметом внимания правоохранительных органов и СМИ, если бы она не приобрела в августе 2017 года современный холодильник марки LG (производство — Россия) за сорок тысяч рублей.

27 июня 2018 года разделило жизнь пенсионерки на "до" и "после". В ту ночь в ее квартире произошло самопроизвольное возгорание злополучного холодильника LG, приведшее к пожару.

Огонь полностью уничтожил квартиру женщины. История могла закончиться трагически, если бы не своевременное прибытие пожарных. Хозяйка была спасена, однако ее жилищу нанесен непоправимый ущерб. При этом стоит отметить, что инцидент произошел в период гарантийного срока на данный предмет бытовой техники.

В рамках дознания по факту пожара материалы дела были направлены в ФГБУ "СЭЦ ФПС по г. Москве" для проведения пожарно-технического исследования.

Согласно заключению специалиста МЧС РФ по исследованию пожара, очаг возгорания находился "на кухне однокомнатной квартиры, в дальнем левом углу от входа в нее, в месте расположения холодильника, а именно его мотора — компрессора".

Эксперт заключил, что причиной пожара послужило "загорание горючих материалов, находившихся в зоне установленного очага пожара, от теплового эффекта аварийного пожароопасного режима работы, возникшего в электросхеме холодильника".

Однако происшествие стало не финалом печальной истории, а лишь ее завязкой, поскольку повлекло за собой бесконечную досудебную переписку с LG Electronics Rus и представляющей LG специализированной организацией.

Эта контора призвана заниматься урегулированием многочисленных претензий, которые поступают в связи с пожарами по вине приборов производства LG Electronics. В ходе переписки выяснилось, что подобные пожары носят массовый характер.

Как известно, закон о правах потребителей предусматривает право оных требовать у производителя предоставления достоверной информации о товаре. В эту информацию входит и статистика по случаям возгорания, в данном случае — холодильников LG, а также данные о количестве случаев досудебного урегулирования претензий потребителей (с привлечением специализированных страховых и иных организаций).

В LG Electronics же, как оказалось, данная информация является закрытой и не предоставляется даже контрольным органам.

На деле же — налицо нарушение производителем правил пожарной безопасности. Оно состоит в несоблюдении требований, которые содержатся в действующем ГОСТе 16317-87 "Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия". Его пункт 3.25.1 предписывает необходимость обеспечения вероятности возгорания каждой модели холодильника не выше десяти в минус шестой степени в течение года.

Поскольку на сегодняшний день переписка со стороной производителя не дала видимых результатов, обстоятельства дела (в частности, правдивая статистика возгораний по вине LG) будут изучены в ходе гражданского процесса по защите прав потребителей в Люблинском районном суде.

Еще одна сторона, привлекаемая к делу по иску потерпевшей и обязанная контролировать качество выпускаемых товаров, — Роспотребнадзор. Организация имеет полномочия на отправку официального запроса производителю и страховой организации, обеспечивающей его страхование гражданской ответственности.

Между тем проблема пожарной безопасности современных холодильников не нова. Особенно заметной для общества она стала еще в 2017 году. Тогда в Северном Кенсингтоне (Лондон) при пожаре в многоэтажном здании погибло более 70 человек. Напомним, что источником возгорания в момент трагедии стал именно холодильник.

Подобные случаи происходят, к сожалению, довольно часто. Так, 7 ноября в Кузнецке (Пензенская область) именно холодильник стал причиной серьезного пожара в частном доме, потушить который удалось лишь трем спецмашинам.

Причиной превращения холодильников в пожароопасные "зажигалки" стала экологическая проблема, а точнее — борьба с озоновыми дырами в атмосфере, причиной которых называют фреон, использовавшийся в холодильных системах старшего поколения.

Теперь же производители, в частности LG Electronics, в качестве хладагента используют вещество R600, которое является… изобутаном, тем самым, что заправляется в зажигалки.

Эксперты считают, что данное обстоятельство, помноженное на низкое качество деталей электроцепи в холодильнике LG Electronics, может являться причиной историй, подобных описанной в данной статье.

Остается только добавить, что все документальные подтверждения подлинности описанного случая (пожара в квартире пенсионерки) имеются в распоряжении редакции "Правда.Ру" и наше издание будет следить за развитием событий.

Источник фото: kingisepp.ru