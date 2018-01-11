Сайт знакомств как повод для развода

Супружеская жизнь, которая и так никогда не отличалась простотой, подверглась в современном мире еще одному испытанию - интернетом. Ведь в Сети - и игры, и соцсети, и сайты знакомств...

Неподобающее поведение супругов во всемирной паутине уже стало причиной не одного развода. Те же истории виртуальных измен захватывают не меньше реальных адюльтеров.

Мужей и жен ловят на виртуальной "клубничке". Так одна из британских юридических компаний, проанализировав большое количество бракоразводных дел, которыми занимались ее специалисты, установила, что многие пары расходились из-за всплывших нелицеприятных данных из Facebook.

"В соцсети ведется дневник нашей жизни. Мы делимся записями и картинками, зачастую с геотегами. Вся наша деятельность фиксируется, и это потом можно использовать в суде", - отметили представители фирмы, уточнив, что некоторые их клиенты так и делают.

Юристы исследовали 200 бракоразводных дел и установили, что данные из интернета часто позже становятся неопровержимыми доказательствами супружеской неверности. Причем угрозой репутации может являться не только Facebook, но и поисковые запросы в Google. Вывод британских психологов и социологов таков: "людям стоит более внимательно относиться к информации о себе, которую они оставляют в Сети".

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Фантазии и реальность виртуальных знакомств

Где сейчас любят знакомиться?

В России растет число разводов, связанных с "виртуальными изменами". Точной статистики, конечно, нет, но проблема все-таки существует. Вот только один конкретный случай. В Самаре жена подала на развод, когда случайно обнаружила аккаунт мужа в одной из сетей знакомств. Тот активно общался с девушками исключительно молодыми и привлекательными, хотя самому было уже далеко за 40.

Любопытно, как она выявила виртуальные пристрастия супруга: женщина наткнулась на него, когда сама зарегистрировалась в этой сети и начала шарить в поисках "кого-то" для себя! Вот как.

Социологи отмечают, что людям сейчас не хватает общения. Человек компенсирует это с помощью компьютера, пытаясь в интернете как-то заявить о себе...Таким образом он ложно самоутверждается. Поэтому вместо того, чтобы, предположим, муж и жена, вместе решали какие-то проблемы, они начинают обращаться к Сети.

Впрочем, специалисты добавляют, всемирную паутину вполне можно использовать с точки зрения источника информации, справочника и так далее. Дело в том, что хорошему супругу интернет - не конкурент!

Другие эксперты говорят, что люди, которые умеют понимать близкого человека, никогда не устроят скандал своей второй половине, если застукают ее, скажем, за общением в Сети с противоположным полом. Статистическая вероятность того, что муж уйдет от супруги к молодой и красивой крайне мала.

Кстати, социологи также отмечают, что крупным скандалом, ссорой или даже разводом по статистике заканчиваются те случаи, когда "виртуальную неверность" жены обнаружил муж! А вот женщины мудрее - чаще всего прощают супругам всякие интернетовские забавы...

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