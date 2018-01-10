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Автор Андрей Михайлов

"Таня" и прощальный пинок: суеверия космонавтов

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Ракеты с именем "Таня" уже несколько десятилетий отправляют с самого северного в мире космодрома "Плесецк". Командиры АПЛ всячески избегают выходить в море по понедельникам. Странные приметы и суеверия в самых продвинутых и технологичных сферах — что это, дремучая отсталость или есть основания?

Отметим, что больше всего примет, суеверий, поверий и поветрий бытует именно у космонавтов и подводников.

Что касается "Тани". Метровые буквы пишут за три часа перед стартом — причем особый шик состоит в том, что начальство на ракете писать официально как бы ничего не разрешает, но отдельные смельчаки все равно это делают, приникая на предстартовые леса.

Отставные и действующие военные с Плесецка говорят, что такое негласное правило действует там до сих пор. "Художников", взявшихся выводить четыре буквы на корпусе ракеты, не наказывают. Традиция, однако…

Старожилы космодрома говорят, что впервые надпись появилась 17 марта 1966 года, тогда со стартовой площадки Плесецка впервые выводили на орбиту космический аппарат "Космос-112". В то время якобы в местной столовой работала симпатичная заведующая, которую звали Татьяной, и имя на ракете вывел влюбленный в нее офицер.

По второй версии, надпись посвящена дочери командира испытательной части Владимира Татьянкина. Еще одно предположение: Таня — это прозвище, которые дали самому командиру из-за фамилии дали его подчиненные. Однако, никаких официальных подтверждений этих историй нет.

Сейчас, как говорят сами северные космодромщики, имя "Таня" пишет один из военнослужащих боевого расчета во время подготовки ракеты к пуску. Причем официального разрешения на "художества" ему никогда не поступает!

По легендам, успешному старту космического корабля вообще должны предшествовать некоторые специфические ритуалы на земле, порой весьма странные, причем не только на космодроме Плесецк, но и на Байконуре. Вместе с экипажем в космос отправляется мягкая игрушка, которая играет не только роль талисмана, но и помогает космонавтам уловить момент, когда наступает состояние невесомости.

За сутки до старта принято смотреть фильм "Белое солнце пустыни", вот уже более 30 лет так делают все космонавты. Тут уже есть некие хоть и не документальные, но как бы общепризнанные причины.

Это связано с трагической страницей в истории отечественной космонавтики: гибелью 30 июня 1971 года при возвращении на Землю экипажа в составе Добровольского, Волкова и Пацаева. Следующий полет на "Союзе-12" прошел благополучно, а космонавты выяснили, что перед стартом экипаж смотрел как раз фильм "Белое солнце пустыни". Оттуда и пошла традиция.

Утром перед полетом экипаж обязательно расписывается маркерами на дверях своих номеров, а на улицу выходят под известную песню группы "Земляне" "Земля в иллюминаторе".

Космонавты никогда не дают автографов до полета, поскольку есть большой шанс быть снятым с программы вплоть до последнего дня перед запуском. Некоторые принципиально избегают ставить автографы чёрными чернилами.

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Известны и "алкогольные" традиции — первый раз "употребить" можно за 12 дней до старта, когда основной и дублирующий экипажи прибывают на Байконур на "отсидку". Космонавты "дубля" обязаны пропустить по 100 граммов чистого технического спирта. "Основной состав" может выпить только глоток шампанского.

Перед стартом экипаж получает от начальника … дружеский пинок. И еще все участники экспедиции обязательно расписывается на бутылке водки, которую выпивают уже на земле, в казахской степи, после удачного полета.

Что любопытно, вот с 13 числом никаких особенных суеверий у российских космонавтов и ракетчиков не связано, и помешательства на "пятнице 13-го" у нас точно нет. А вот подводники бояться этого дня.

Выход в море в пятницу, и тем более в пятницу 13-го числа, должен быть перенесен под любым предлогом — так учили разные отцы-командиры на подводных лодках. Плохо выходить в море в понедельник, хорошо — в четверг.

На военный корабль, не только подводный, нужно ступать исключительно правой ногой. Если услышишь, что кто-то на палубе свистит или увидишь, что плюет на нее — тут же дай по губам, невзирая на чины и звания.

Женщина на борту военного судна традиционно считается дурным предзнаменованием, причем это только на российском флоте. Однако ребенок на корабле — это как бы к счастью. Не обижайте корабельных котов, особенно полностью черных — чревато.

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