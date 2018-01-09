Три типа женщин: львица, гризетка и модистка

Нехорошо, конечно, подводить таких прекрасных созданий, как женщины, под типажи, однако определенный смысл в этом занятии все же есть. В XIX веке в Париже считали, что существует три типа женщин: гризетка, модистка и львица.

Типологии этой уже не один век, но актуальности своей она не потеряла, и кто-то, возможно, узнает в этих образах себя.

Ни для кого давно не секрет, что не существует Парижа, увидев который якобы стоит умереть. Еще, может быть, был Париж, стоивший обедни, но никак не вопроса живота или смерти. Так вот в этом самом Париже жили в первой половине XIX столетия горожанки, которые обессмертили и себя, и всех француженок.

Парижанки написали коллективный труд "Французы, нарисованные ими самими". Для современных молодых людей, скажем, ну это как телевизионные реалити-шоу, вроде "За стеклом" или "Дом-2". Панорама парижской жизни, выхваченная в определенный отрезок времени. Не случайно, само слово "панорама", прочно вошедшее во многие европейские языки, появилось именно в начале XIX века.

Политически и граждански дамы того общества, не говоря уже о крестьянках, были бесправны, а юридически недееспособны. По гражданскому кодексу Наполеона, женщина находилась под опекой либо родителей, либо супруга.

До 1864 года им было запрещено слушать лекции в Сорбонне. Как пишут современные исследователи о тогдашнем положении женщин во Франции: "Женщина-врач вызывает отвращение. Женщина-нотариус вызывает смех. Женщина-адвокат вызывает страх".

Однако на практике женщины верховодили практически во всех сферах жизни. И в этом тамошние дамочки ничуть не обогнали тутошних своих товарок. Русская пословица гласит: Муж — голова, жена — шея, куда повернет, так тому и быть! Спрашивается, за что боролись феминистки? Наверное, чтобы какой-нибудь студентик-буквоед положил глаз на свою соседку по лекции, в сторону которой другие ребята даже не глазели.

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Когда читатель, а еще лучше зритель смотрит старый французский водевиль (столь любимый жанр на советском ТВ в канун праздников и особенно 8 марта), то непременно услышит слова "гризетка" и "модистка". Как часто французские слова ласкают слух и убаюкивают мозг. Кому-то в гризетке грезится образец опрятности, веселости, душевной чистоты, а порой даже жертвенности. Другие — видно в конец испорченные — усматривают в ней почти девушку легкого поведения, гулящую дрянь. Кто же она на самом деле?

"Из всех детищ Парижа самое парижское, вне всяких сомнений, это гризетка", — утверждал Жюль Жанен. Французский беллетрист полагал, что такого "столь юного и веселого, столь свежего и хрупкого, столь изящного, игривого и неприхотливого" существа, как гризетка не встретить не только в европейских столицах и по другую сторону Атлантики, но и во всей остальной Франции!

Автор ополчается на этимологию слова "гризетка", будто бы произошедшего от слова Grisette — обозначавшего дешевую шерстяную материю серого цвета. Он высмеивает "ученых мужей", придумавших такое нелепое объяснение.

Уподобляя трудолюбивых и прекрасных, как утро, (они первыми встают в доме) девушек муравьям, Жанен пишет: "Парижские гризетки, создания хрупкие, деятельные и — Господь свидетель! — бедные, свершают столь же чудесные подвиги, что и целые армии.

Их проворные ручки непрерывно и неустанно придают форму газу, шелку, бархату и холсту. Всей этой бездушной материи даруют они жизнь, изящество, блеск и заполоняют своими творениями всю Европу ". Однако сравнивая гризетку с белошвейкой, журналист и писатель все-таки чем-то обидел своих первых читательниц, возможно, мечтавших об иных лаврах.

Действительно, лавры жриц любви во Франции с большим основанием заслужили другие особы. "Если вы заметили девушку, идущую походкой быстрой, легкой и непринужденной, одетую очень кокетливо, но не слишком изысканно, бросающую любопытные взгляды на все, что ее окружает, и внимающую галантным речам юных кавалеров, которые следуют за ней или преграждают ей путь, то знайте — перед вами модистка", — сообщала Мари д'Анспах.

У них, как пишет писательница, "порой случаются нервные приступы, мигрени и спазмы, которые утихают благодаря нюхательным солям", поэтому они надевают "на себя весь этот ювелирный магазин, а вовсе не затем, как утверждают ее злоязычные товарки, чтобы выставить напоказ все свои богатства".

Вообще-то, получают они сущие гроши за то, что украшают витрины магазина, а самые молодые разносят по городу огромные коробки с товаром. Дизайнер и рассыльный в одном флаконе.

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"Больше всего ей досаждает необходимость переделывать уже сделанное, — сообщает Мари д'Анспах о модистке. — Ее бранят за то, что ей не удалось превратить старуху в девушку, уродину в красавицу. "Я хотела такую же шляпку, как у госпожи де ***, а эта на нее ни капли не походит". Заметьте, что госпоже де *** двадцать лет, а той, которая это говорит, давно за пятьдесят. Каким нужно обладать терпением, каким хладнокровием, чтобы не ответить этой женщине:

"Но, сударыня, мне не под силу ни изменить черты вашего лица, ни вернуть им былую свежесть!" Однако модистка хранит молчание. Она помнит, что эта женщина купила себе право безнаказанно выглядеть нелепой".

Парижанка, жившая во французской столице 160-180 лет назад, мало чем (разумеется, не считая нарядов) отличается от наших современниц, кинувшихся покорять Москву из глубинки. " Кто такая, в сущности, модистка с точки зрения нравственной? — задает риторический вопрос писательница.

— Бедная девушка, живущая вдали от своей семьи, если она у нее имеется, или сирота, получившая слишком хорошее воспитание, чтобы быть простой работницей, но недостаточно образованная, чтобы стать надзирательницей в пансионе или, на худой конец, какая-нибудь дочь ремесленника, которой противна отцовская грубость, так неприятно контрастирующая с изысканностью и учтивостью ее клиенток.

И вы хотите приказать бедняжке обуздать свое воображение, забыть заветные мечты и умерить честолюбивый пыл, овладевающий ею при виде ослепительных безделушек, изготовленных ее собственными ручками и слепящих ее взор дни напролет!"

А вот и вердикт, вынесенный модисткам их наблюдательной и сочувствующей современницей: "Это не профессия, не положение в обществе, как говорят люди старшего поколения и негоцианты, однако это позиция, достаточно выгодная для того, чтобы выжидать, подкарауливать свою удачу и в нужный момент поймать ее.

Модистка у всех на виду или по крайней мере так считает, да и вообще, чем черт не шутит? Банкиры, милорды и русские князья иногда посещают мастерские, равно как и художественные салоны, и если в последних они приобретают картины, то в первых частенько выбирают себе хорошенькую спутницу".

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Небезынтересно, откуда к нам пришло — и надолго задержалось — словечко львица, конечно, в смысле львица светская. Законодательницей мод на протяжении почти трех столетий являлась Франция, но туда "титул" львица попал из-за Ла-Манша.

Однако в Англии львом или львицей может считаться любая знаменитость в какой бы то ни было сфере, а во Франции — только тот или та, кто принадлежит к "элегантному" светскому миру.

Вот что по поводу львиц думал Эжен Гино: "Это неутомимые амазонки, пренебрегающие мирными забавами, приличными женскому полу, и отрекающиеся от царства тихих радостей, чтобы скакать во весь опор следом за нашими денди и принимать участие в больших и малых маневрах Жокей-клуба; это королевы-наездницы, прозванные львицами в знак уважения к силе, отваге и неисчерпаемому задору, которым они ежедневно являют столько доказательств".