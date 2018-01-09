Есть ли жизнь после семидесяти?

Интересная работа, новые знакомства и даже новая любовь. И все это в возрасте за 70. Правда, в кино. Но и в реальной жизни все больше пенсионеров понимают, что цифры в паспорте - это еще не конец. Все барьеры и ограничения находятся, главным образом, в головах. И если можно в 100 лет летать на параплане, то почему нельзя начать новую жизнь в 70.

"В сорок лет жизнь только начинается", — знаменитая фраза из культового фильма "Москва слезам не верит" для 80-х годов звучала почти революционно. Предполагалось, что женщинам в этом возрасте пора уже думать о внуках и пенсии, а никак не об устройстве личной жизни.

Заглядывать дальше, чтобы поинтересоваться, "есть ли жизнь" после 50-ти (60-ти, 70-ти) ни советские, ни российские кинематографисты особо не стремились. А если и предпринимались попытки, то получалось так страшно, что лучше и не смотреть.

А вот британцы не испугались и сняли очень позитивное кино о тех, кому далеко за… — "Отель "Мериголд": Лучший из экзотических". Несколько бодрых британских пенсионеров пытаются начать новую жизнь в Индии. Так далеко от дома их занесла не жажда экзотики и не модное поветрие — дауншифтинг, а элементарная экономия.

Жить на одну пенсию, пусть даже и английскую, в Великобритании слишком дорого. Кстати, по ходу фильма выясняется, что в Индии это весьма выгодный и перспективный бизнес — открывать специальные отели-пансионы для пожилых, где они могли бы за умеренную плату проводить остаток жизни. Как говорит один из главных героев: "В мире полно стран, где также не любят стариков, как в Англии".

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И с этим не поспоришь. А с другой стороны, в мире становится все больше стран, где число пожилых жителей начинает преобладать над количеством детей. Например, в Монако доля людей в возрасте от 65 и старше составляет уже 22 процента, в Японии — 20, в Италии — 19, Германии — 18, Испании — 17. Тогда как доля детей до 15 лет в этих странах не выше 14 процентов. В общем, почти по Жванецкому: "молодежь, молодежь… Да если мы захотим, никакой молодежи не будет".

С точки зрения демографов, население страны считается постаревшим, если доля лиц старше 60 лет превышает семь-восемь процентов от общей численности. На наших глазах в западном мире происходит смена одного типа возрастной структуры общества другим. Россия на этом фоне пока еще считается относительно молодой страной, но только за счет того, что у нас очень высокая смертность, особенно среди мужчин. Но и в нашей стране ситуация меняется, и доля пожилых людей начинает стремительно расти.

Продолжительность жизни среднего европейца каждый год увеличивается на два-три месяца. Так что для многих из поколения нынешних 40-летних вполне реально дожить до 90-100 лет. И с этой постоянно растущей армией пожилых надо что-то делать. Всех в Индию в любом случае не отправишь (московские чиновники одно время предлагали создать нечто вроде города-спутника для пенсионеров).

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В Дании этой проблемой уже серьезно озаботились и объявили наступивший год "Европейским годом активного старения и долголетия". Будут разработаны специальные программы для вовлечения этой возрастной группы (а в Дании доля лиц старше 65 лет составляет 17 процентов) в жизнь общества.

Впрочем, пенсионерам вовсе необязательно дожидаться, пока государство обратит на них внимание. Мэри Хардисон из штата Юта решила отпраздновать свой день рождения полетом на параплане. Об этой новости никто бы никогда не узнал, если бы не возраст начинающей парапланеристки — 101 год. Причем пенсионерка отправилась в полет по примеру своего 75-летнего сына, который давно этим увлекается. В интервью она подчеркнула, что не испытывала никакого страха.

Да и действительно, чего можно бояться в 101 год? Кстати, в фильме "Отель "Мериголд" немало остроумных шуток, в том числе на тему возраста и страха смерти. "Вы знаете, что в вашем возрасте опасно заниматься сексом? — "Ну, умрет, так умрет!" (это 70-летний Ромео о своей партнерше, которая немногим его младше).

У каждого свои представления, о том, что можно и нельзя делать в тот или иной период жизни. Фразу — "в нашем возрасте уже поздно что-то начинать (менять)" — зачастую произносят люди, которым сравнительно далеко до пенсии: 50-летние и даже 40-летние.

Поздно ли в 70 лет пытаться покорить эстрадный Олимп? Думаю, что "Бурановские бабушки", начинавшие с песенных посиделок в местном доме культуре и "довыступавшиеся" до Евровидения, ничего подобного не планировали. Просто занимались тем, что им было по душе. И оказалось, что это интересно не только их знакомым и родственникам, но еще очень многим. Кстати, европейски букмекеры ставят бабушек на 2-е место.

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"Мы все боимся перемен, — говорит героиня Джудит Денч, великолепная в свои "за 70" начальница Джеймса Бонда, — а бояться нужно не перемен, а их отсутствия. Потому что перемены — это и есть жизнь". В фильме ее героиня сначала узнает, что после смерти богатого мужа ей остались одни долги. Потом уезжает в Индию, чтобы не быть обузой для сына. И в конце концов находит работу — впервые в жизни — и даже новую любовь.

Конечно, кино есть кино. Но сама жизнь иногда бывает гораздо увлекательнее любого фильма. При условии, что это жизнь яркой личности — такой, как Лени Рифеншталь. Любимый режиссер Гитлера, запечатлевшая в своих знаменитых фильмах "Триумф воли" и "Олимпия" эстетику фашизма, после войны, по закону жанра, она должна была уйти в тень, если не на дно. И действительно, ни одному ее режиссерскому проекту больше не дали реализоваться. В большое кино Рифеншталь не вернулась.

Остаться в сорок с небольшим без работы и средств к существованию (она даже пыталась продавать вино местным забегаловкам, но коммерция не пошла) — чем не повод провести остаток жизни в жесточайшей депрессии.

Вместо этого Лени едет в Африку, где несколько месяцев живет в одном из местных племен, умудряется выучить их язык и подружиться с аборигенами. Результатом неожиданного увлечения этнографией (понятно, что от безысходности) становятся потрясающей красоты и выразительности фотоснимки. Пусть не сразу, с большими трудностями, но работы Рифеншталь попадают на страницы престижных изданий. А ее фотоальбомы становятся сенсацией. В 70 лет она вновь переживает всемирную славу.

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Кстати, именно в этом возрасте она осваивает подводное плавание, чем будет увлекаться почти до ста лет. А писатель и режиссер Александр Стефанович, попавший в гости к коллеге, будет буквально поражен не только ее внешностью (80-летняя хозяйка летала вверх-вниз по лестнице на высоких каблуках и в короткой юбке), но и необычайной живостью и энергией.

Присутствие молодого (примерно в два раза моложе ее) мужа на этом фоне воспринималось как должное. При этом муж вовсе не был альфонсом (Лени за всю свою долгую жизнь столько раз теряла все сбережения, что всерьез разбогатеть не получилось). Нет, спутник был в первую очередь настоящим помощником, партнером и полноценным участником ее маленького творческого предприятия.

В фильме "Отель "Мериголд, лучший из экзотических" есть еще одна фраза, которую полезно будет запомнить всем, независимо от возраста: "В конце концов все будет хорошо. А если пока не очень хорошо, значит, это еще не конец".