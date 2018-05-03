Обратная сторона "Луны"

Татьяна Ахмедова уступила свои права банкиру, который был связан в прошлом с рейдерской группой "Нерль".

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Дело об аресте в Дубае яхты, принадлежащей семейному фонду российского бизнесмена Фархада Ахмедова, обрастает новыми подробностями. Напомним, что яхта Luna была задержана Дубайским судом на основании решения английского суда по бракоразводному процессу с его бывшей супругой Татьяной. Получить присужденные сотни миллионов фунтов стерлингов Татьяна не может, поскольку российский бизнесмен не признает решение лондонского суда. Поэтому ее адвокаты из элитной британской фирмы Withers LLP объявили охоту на имущество бизнесмена по всему миру.

Но усилий одних адвокатов, видимо, Татьяне показалось недостаточно. Как стало известно корреспондентам "Эхо Москвы", Татьяна Ахмедова переуступила свои права в порядке обеспечения судебного решения канадской компании BC Investment LTD. С этой фирмой связан руководитель Русского торгового банка Сергей Иванов, партнер в прошлом известного жесткого игрока на рынке "гринмейла" Александра Клячина.

Каким образом Татьяна Ахмедова вышла на проживающего в Канаде Иванова? Дело в том, что ЗАО "Нерль", которое специализировалось на "гринмейле", пришлось в свое время в спешке закрывать, а активы фирмы распродавать, поскольку на "гринмейлеров" нашлась управа в виде уголовного дела. Компания "Нерль" принадлежала Александру Клячину, с которым Сергея Иванова связывают дружеские и деловые отношения еще со времен учебы на географическом факультете МГУ. Они выступали соучредителями обанкротившегося Русского банка развития (РБР), который в последний момент партнерам удалось продать финансовой корпорации "Открытие".

В 2008 году активы "Нерли" были приобретены инвестиционной группой "Русские фонды" в интересах пула инвесторов с Ближнего Востока. Речь шла о более чем 20 девелоперских проектах в Москве и области. Это та самая компания "Русские фонды" Сергея Васильева, которая приобрела британского дилера алмазов ARCOS у госкомпании "Алроса" в 2016 году. В фирме Васильева работает муж адвоката Татьяны Меньшениной, возглавляющей российское направление известной юридической фирмы Withers LLP, которая занимается бракоразводным процессом Татьяны Ахмедовой. Меньшенина закончила МГУ в том же году, что и Александр Клячин. Выпускники уважаемого вуза впоследствии оказались весьма полезны друг другу. Именно Клячин устроил мужа Меньшениной в компанию "Русские фонды", а она благодаря своим связям в Великобритании, в свою очередь, помогла приобрести "Русским фондам" компанию ARCOS. Взаимовыгодное сотрудничество троицы Клячин, Иванов, Меньшенина продолжилось, как мы видим, в деле об "охоте" за имуществом Ахмедова.

Любопытно, что Татьяна Меньшенина специализируется на принудительном обеспечении исполнения международных судебных решений. Именно с докладом на эту тему она выступала на Конференции Долдер в Цюрихе в феврале 2016 года. В Москве в июне 2016 года на Конференции RAA она также просвещала публику по вопросам взыскания задолженности.

Понятно, что основные доходы ей приносит не чтение лекций, а практическое применение столь специфических знаний. Неформальные связи с рейдерами, видимо, часть деликатной адвокатской работы по взысканию крупных денежных сумм. Поскольку у Фархада Ахмедова имеются активы в России, то ценный опыт, приобретенный Сергеем Ивановым совместно с Александром Клячиным на российских просторах, придется, судя по всему, по ее мнению, как нельзя кстати.

Сергей Иванов сейчас не в простом положении. Недавно ЦБ отозвал лицензию у "Русского торгового банка", который он возглвлял. Банк обвиняется в выводе средств, что может угрожать серьезными неприятностями владельцам, вплоть до уголовного преследования. Поэтому возможность поправить свои пошатнувшиеся финансовые дела за счет денег Фархада Ахмедова для Сергея Иванова пришлась как нельзя кстати.

Что касается самой Татьяны Ахмедовой, окружившей себя адвокатами, рейдерами, "охотниками за имуществом" и прочими "специалистами", то, похоже, что она сама уже не контролирует ход событий. Охота за крупным состоянием требует специфических знаний, опыта и квалификации, которыми Татьяна Ахмедова не обладает. Зато Татьяна Меньшенина в этих делах — профессионал с весьма разнообразными связями. Что называется, чем дальше в лес, тем сильней Татьяна Ахмедова будет зависеть от своих новоиспеченных благодетелей, которые охотятся за деньгами ее экс-супруга вовсе не в благотворительных, а для достижения своих собственных целей.

К банальной алчности охотников за чужими деньгами примешиваются интересы спецслужб и большая политика. В прессе уже публиковались версии о возможных связях компании ARСOS с агентурой британской разведки МИ-6. Алмазный рынок находится под пристальным вниманием спецслужб, и работать в Великобритании, не имея нужных связей, ARСOS не смог бы. Противостояние России и Запада сейчас сосредоточилось в ближневосточном регионе. Есть предположение, что арест яхты Ахмедова в Дубае — продуманная провокация британских спецслужб с целью уменьшения влияния россиян в регионе.

Также заслуживает внимания факт обучения Сергея Иванова в учебном заведении, финансируемом небезызвестным Джорджем Соросом. О связях Сороса со спецслужбами США информации предостаточно. Подготовка нужных кадров в западных учебных заведениях и последующее их продвижение по карьерной лестнице в России — отработанная тактика внедрения "агентов влияния" в третьи страны по всему миру.

Примечательно, что от проблем с российским законом Сергей Иванов может эмигрировать в бывшую британскую колонию — Канаду, где получил гражданство. Английская королева и сейчас возглавляет Содружество наций. Англо-саксонская правовая система, вековые связи бывшей метрополии — все это продолжает работать на британские интересы и по сей день. Ничего удивительного в том, что новоиспеченный гражданин Канады и специалист по "гринмейлу" Сергей Иванов привлечен к "охоте" на активы Фархада Ахмедова.

Интересы рейдеров, экс-супруги, мечтающей о многомиллионной "добыче", спецслужб Великобритании и США, торговцев алмазами, международных адвокатов переплелись между собой, как в голливудском шпионском боевике. Большие деньги — бурные страсти. А когда к этому еще примешивается большая политика, то сюжет приобретает глобальный масштаб.

Как пишет "Эхо Москвы", пусть Татьяна и передала свои права на взыскание теплой компании опытных рейдеров и налетчиков, но недооценивать ее нельзя. "Уроки, которые ей много лет назад дал известный поставщик экскорт-услуг Петя Листерман не пропала зря. Алчность, наглость, самовлюбленность и неразборчивость в средствах стали для нее правилом жизни. Ради денег она готова продать все, Родину честное имя, мужа, сыновей, и даже собственного престарелого отца-генерала, про которого фактически забыла. Своего предыдущего посредника Ниязи она легко и не задумываясь "кинула" как только подвернулся вариант получше. Уверены и сейчас у нее есть ни один запасной вариант как вывернуться и "оставить с носом" и нынешних "агентов". Пусть личина добропорядочной дамы не вводит их в заблуждение", — пишет автор статьи.

Можно не сомневаться, что в скором времени обнаружатся новые интересные факты в этом остросюжетном деле.

Игорь Немоляев