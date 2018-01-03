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Автор Игорь Буккер

Русский Иван, немка Элизабет и 60 лет разлуки

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Конец лета 1945-го. Небольшой немецкий городок, принявший гарнизон солдат-победителей. Старшина Иван говорил по-немецки, Лиза не понимала по-русски. И они встретились… При расставании она успела шепнуть ему, что ждет их ребенка. А поженились Иван и Лиза спустя 62 года. Это не наспех скроенный сюжет современного сериала, а подлинная жизненная история.

Русский Иван, немка Элизабет и 60 лет разлуки. 291929.jpeg

Советский разведчик, 21-летний сержант Иван Бывших был назначен комендантом небольшого городка Хейероде (Heyerode) в Тюрингии. 31 августа 1945 года он встретил здесь 20-летнюю девушку Элизабет или Лизу Вальдхельм (Elisabeth или Lisa Waldhelm). Позже Иван вспоминал: "Ее мама открыла дверь в жилую комнату, где вокруг стола сидело четверо: мальчик и три девушки. Одной из них была Лиза. Я увидел ее — и сразу влюбился".

"Он прекрасно выглядел, — делилась воспоминаниями Лиза. — Какой красивый русский, шепнула я моей сестренке. Моя сестра сказала, не смотри на русского, посмотришь, когда он будет уходить". Девочки принесли географический атлас и попросили Ивана показать место, где находится его дом. "При этом ее локон коснулся моей щеки и тогда я окончательно влюбился!" Сибиряк ласково называл немку "Лизхен" (Lieschen), она — его "Ваниляйн" (Wanilein).

В феврале 1946 года парень вернулся на Украину, после демобилизации учился в Томске, затем забрался еще дальше — в Красноярск. При расставании Лизхен успела шепнуть на ухо любимому, что носит под сердцем их ребенка. К сожалению, произошел выкидыш, девочка умерла.

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Лет десять молодые люди переписывались. Это продолжалось до тех пор, пока Лиза жила в Тюрингии, которую оккупировали американские войска, но вошедшую в состав ГДР, в обмен на территорию в Западном Берлине, взятого Красной армией. Сначала она оказалась в Федеративной Республике Германия, потом перебралась в Люксембург.

Партийные чиновники вмешались в личную жизнь сибиряка и настоятельно посоветовали ему прекратить переписку с иностранной гражданкой из капстраны. Бывших заставили едва ли не под диктовку написать Лизе письмо, ставившее точку в их отношениях. Иван вынужден был написать любимой девушке, что он скоро женится и у него будет ребенок. Битый час простоял Иван у почтового ящика, не решаясь опустить лживое письмо. Он жил надеждой на встречу с любимой и не помышлял о других женщинах. В ответном письме Лиза писала любимому, что будет любить его и ждать всю свою жизнь.

Иван дважды вступал в брак, у него родились дети. Однако семейная жизнь не задалась. От одной жены он ушел сам, другая его бросила. "С 1972 года живу в однокомнатной квартире, как старый медведь в берлоге", — писал Иван. От одиночества хотелось выть. Однажды его дочь увидела пожелтевшее письмо от Лизхен, узнала от отца историю его любви и заставила написать об этом книгу. "Папа, — сказала Ивану дочь, — обязательно найди эту женщину".

За повесть "Ваниляйн и Лизхен" Иван Бывших получил в 1995 году литературную премию из рук именитого земляка Виктора Астафьева. И послал по старому адресу письмо Лизхен. Ее родственники ответили коротко: "Замужем, живет в Люксембурге". Но дать ее адрес отказались. Когда за границей оказалась землячка Ивана, Анна Барщевская, ей удалось отыскать номер телефона Лизхен.

Последние годы 80-летняя Лиза жила вместе с мужем в трехэтажном особняке в Люксембурге. В 40 лет она вышла замуж, но больше иметь детей не могла. После звонка своему Ваниляйну Лизхен собралась в Красноярск. Супруг не хотел давать развода и хотя они уже 20 лет не жили как муж и жена, дико ревновал к русскому.

2006 год. Среди встречавших рейс из Москвы с букетом роз стоит пожилой мужчина. В другой руке ветерана самодельный плакатик: Lisa, ich liebe dich sehr - "Лиза, я тебя очень люблю". Влюбленные моментально узнали друг друга. Крепкий сибиряк, который никогда не курил и до старости бегал по утрам, потом игриво намекал, мол, встретились они с Лизхен, как и положено мужчине с женщиной…

Лизхен пришлось еще не раз летать в Люксембург. После бракоразводного процесса она оставила мужу их люксембургский особнячок и приобрела дом в родном Хейероде, где она впервые увидела своего Ваниляйна.

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Брак Лизы Вальдхельм и Ивана Бывших зарегистрировали в декабре 2007 года. Губернатор Красноярского края Хлопонин выделил молодоженам двухкомнатную квартиру. Жена начала учиться стряпать борщ и говорила журналистам: "В России, вообще-то, хорошо. Мне, конечно, немного страшно: здесь и вправду холодно, но мне все равно, потому что рядом есть он".

Однажды она оказалась в красноярской больнице № 6, в отделении гнойной хирургии, где немке поставили диагноз — сухая гангрена ноги и предложили ампутировать ногу до колена.

"Обслуживание мне понравилось, хороший уход и отношение. У меня очень плохие вены, но медсестры аккуратно, профессионально все сделали… Но очень много людей и всего один туалет (удивленно вскидывает брови). Матрацы вообще в ужасном состоянии… Расположение кроватей в больнице точно такое же, как было в Германии во время Второй мировой войны, — стоят в коридорах. Тяжело смотреть на людей. Сегодня мне приснилось, что я снова там нахожусь. Сон был такой реальный! Это был кошмар", — делилась с корреспондентом "МК в Красноярске" долгое время проработавшая в Европе медсестрой фрау Вальдхельм.

Официально они были супругами всего два с половиной года. О них много писали, говорили, их показывали в программе "Время", а ветеран Иван Бывших едва не стал "национальным героем".

28 июня 2010 года немецкая газета Thüringer Allgemeine в статье под заголовком Letzter Gruß von Wanja aus Sibirien - "Последний привет от Вани из Сибири" сообщила: "Только одно желание супружеской пары не исполнилось: Лиза и Ваня хотели еще раз, рука об руку, прогуляться по главной улице Хайероде.

По словам членов семьи, Иван Бывших не смог приехать в Тюрингию на похороны жены. Но он по-прежнему каждую неделю звонит в Хайероде. Туда его Лиза опять приехала в январе, но оправиться от тяжелой болезни она уже не смогла. Она даже получила приглашение в Москву на военный парад 9 мая на Красной площади, посвященный 65-летию победы России над нацистской Германией".

На аккуратную могилку положили выложенное желтыми розами огромное сердце с траурной лентой: In Liebe Dein Mann Wanja - "С любовью — твой муж Ваня". Приехать на могилу жены Иван так и не решился.

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"В шкафу у ветерана, рядом с фронтовым кителем, увешанным боевыми наградами, висят платья Лизы, на стенах ее портреты, в переднем углу иконы, перед которыми она молилась", — писали красноярские журналисты. Фронтовик Иван Бывших скончался осенью 2013 года.

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