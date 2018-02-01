Можно ли привлечь госпожу Удачу

Почему одни люди удачливее других? И что делать, если жизнь похожа на остров Невезения? Психолог Ричард Вайсман начал исследовать феномен удачи около десяти лет назад. Он поставил перед собой амбициозную цель - определить, делает ли возможность оказаться в нужное время в нужном месте человека счастливее. "Проведя множество экспериментов, я наконец понял, почему одни люди удачливее других и как приманить к себе удачу", - утверждает исследователь.

Начинал он с того, что разместил в самых крупных газетах объявления для людей, которые считают себя везучими или, наоборот, невезучими по жизни. Ученый приглашал их для участия в эксперименте.

В общей сложности за все эти годы он поработал с более чем четырьмя сотнями людей. Самым молодым его "клиентом" был 18-летний студент, самым пожилым — 84-летний бухгалтер на пенсии. Публика попадалась разнообразная, но Вайсман все же классифицировал наиболее характерные случаи.

В качестве примера удачливого человека он приводит 42-летнюю Джессику, судебного медэксперта. "У меня есть работа, о которой я всегда мечтала, два чудесных ребенка и великолепный муж, очень мною любимый. Когда я вспоминаю свою жизнь, то понимаю, что удача улыбалась мне фактически каждый день", — рассказывает женщина.

Ее противоположность — 34-летняя сиделка по имени Кэролайн, которая постоянно терпит неудачи. В течение всего одной недели она умудрилась повредить лодыжку, угодив в выбоину на асфальте, потом удариться спиной при падении с лестницы и врезаться на машине в дерево во время урока по вождению. Сколько бы она ни влюблялась, ни один избранник не отвечал ей взаимностью. "Я постоянно попадаю в переделки", — сокрушается Кэролайн.

Проведенные Вайсманом исследования показали, что, хотя люди практически никогда не осознают конкретных причин своего невезения, их мысли и поступки приводят к череде дальнейших неудач, растущих подобно снежному кому. Беда таких страдальцев в том, что переживания из-за одной неудачи на время выбивают их из седла, и за это время они навлекают на себя новые проблемы.

Чтобы доказать это, Вайсман дал добровольцам газету и просил пролистать ее и сказать, сколько фотографий напечатано на ее страницах. Неудачники потратили на это в среднем две минуты, а везунчики — несколько секунд. Дело в том, что уже на второй странице крупными буквами было написано: "Хватит считать. В этой газете 43 фотографии".

Это сообщение бросалось в глаза, но неудачники пропускали его, а везунчики сразу обращали внимание. Примерно в середине газеты Вайсман ради шутки разместил такой текст: "Хватит считать. Скажите психологу, что вы видели это объявление, и вам подарят 250 фунтов". Неудачники пропустили и его, потому что были слишком заняты подсчетом фотографий.

Специальные тесты, позволяющие выявить характерные черты личности, показали, что люди, которых преследуют неудачи, гораздо более напряжены и беспокойны, нежели счастливые и удачливые. Это беспокойство постоянно отвлекает и лишает их способности подмечать те вещи, которые с легкостью видят остальные.

Вайсман предлагал испытуемым за денежное вознаграждение показывать на экране компьютера внезапно вспыхивающую цветную точку. Участники эксперимента сосредоточились на мониторе, и каждый третий из них упустил эту точку, хотя она была яркая и крупная. Чем пристальнее они вглядывались в экран, чем больше переживали за результат, тем хуже все получалось.

Проблема неудачников в том, считает Вайсман, что они попросту не замечают счастливых шансов, посылаемых им судьбой. Невезучие люди слишком сосредоточены на поисках правильного решения их проблем, а в результате — наживают новые проблемы.

Если они зацикливаются на выборе идеального партнера, то упускают массу возможностей завести хороших друзей. Они штудируют газеты, выбирая себе работу по объявлению, и полностью игнорируют другие способы поиска вакансий. Удачливые люди более расслабленны, поэтому они видят реальность в другом свете и могут воспользоваться прекрасным шансом, которого изначально даже не предполагали найти.

Вайсман считает, что удача состоит из четырех компонентов — умения довериться своей интуиции, оптимистичного отношения к жизни, способности смотреть на вещи под разным углом и внутреннего равновесия, позволяющего внимательно и спокойно смотреть по сторонам.

Чтобы понять, можно ли заставить фортуну повернуться к себе лицом, психолог открыл своего рода "школу удачи". Группа добровольцев целый месяц участвовала в тренингах, основной целью которых было сформировать у них позитивное мышление. "Я хотел научить их чувствовать себя везучими и посмотреть, поможет ли им это стать удачливее", — объясняет Вайсман.

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Удача передается по наследству

На человека влияет даже его номер телефона

По прошествии некоторого времени он пригласил своих подопечных для повторного опроса и с удовольствием выслушал их радостные рассказы о том, что жизнь теперь кажется им более светлой. Эффективность курса составила 80 процентов, и это Вайсман считает превосходным результатом. К примеру, Кэролайн, которая упоминалась в начале статьи, пересдала свой экзамен на водительские права после трех лет безуспешных попыток и перестала считать себя хронической неудачницей.

Основываясь на своем ценном опыте, Ричард Вайсман предлагает три простых способа "приманить" удачу.

Во-первых, научиться уважать свою интуицию. Довольно часто она подсказывает правильное решение, избавляя от трудного выбора. Удачливые люди прислушиваются к голосу и разума, и сердца, тогда как неудачники сосредоточены на рациональном способе принятия решения.

Во-вторых, стараться избегать рутины. Невезучие люди в большинстве своем - рабы своих привычек, которые добираются до работы и возвращаются обратно всегда одним и тем же маршрутом, покупают одежду какого-то определенного стиля и боятся экспериментов.

Удачливые, наоборот, пытаются внести разнообразие в свою жизнь. Один очень успешный "клиент" доктора Вайсмана рассказывал, как знакомится с женщинами: перед выходом на улицу загадывает какой-то определенный цвет, а потом заговаривает с дамами, у которых этот цвет встречается в одежде. Такой подход существенно повышает шансы на встречу со счастливым случаем.

И, наконец, удачливые люди умеют видеть положительные стороны любого события, даже если оно не слишком приятное. Возможно, кому-то такой подход покажется примитивным, но он работает.

К примеру, один из учеников "школы успеха" пришел на занятие с загипсованной ногой и весело рассказал, как упал с лестницы. "Слава богу, все обошлось, ведь мог бы запросто шею сломать", — улыбаясь, объяснял он. Напомнить себе о том, что могло быть и хуже, — это не пессимизм, а аутотренинг, считает Ричард Вайсман.