Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Семья
Здравоохранение Воспитание Житейские истории Кошелек
Автор Наталья Синица

Можно ли привлечь госпожу Удачу

Общество » Семья » Житейские истории

Почему одни люди удачливее других? И что делать, если жизнь похожа на остров Невезения?  Психолог Ричард Вайсман начал исследовать феномен удачи около десяти лет назад. Он поставил перед собой амбициозную цель - определить, делает ли возможность оказаться в нужное время в нужном месте человека счастливее. "Проведя множество экспериментов, я наконец понял, почему одни люди удачливее других и как приманить к себе удачу", - утверждает исследователь.

Можно ли привлечь госпожу Удачу. 382540.jpeg

Начинал он с того, что разместил в самых крупных газетах объявления для людей, которые считают себя везучими или, наоборот, невезучими по жизни. Ученый приглашал их для участия в эксперименте.

В общей сложности за все эти годы он поработал с более чем четырьмя сотнями людей. Самым молодым его "клиентом" был 18-летний студент, самым пожилым — 84-летний бухгалтер на пенсии. Публика попадалась разнообразная, но Вайсман все же классифицировал наиболее характерные случаи.

В качестве примера удачливого человека он приводит 42-летнюю Джессику, судебного медэксперта. "У меня есть работа, о которой я всегда мечтала, два чудесных ребенка и великолепный муж, очень мною любимый. Когда я вспоминаю свою жизнь, то понимаю, что удача улыбалась мне фактически каждый день", — рассказывает женщина.

Ее противоположность — 34-летняя сиделка по имени Кэролайн, которая постоянно терпит неудачи. В течение всего одной недели она умудрилась повредить лодыжку, угодив в выбоину на асфальте, потом удариться спиной при падении с лестницы и врезаться на машине в дерево во время урока по вождению. Сколько бы она ни влюблялась, ни один избранник не отвечал ей взаимностью. "Я постоянно попадаю в переделки", — сокрушается Кэролайн.

Проведенные Вайсманом исследования показали, что, хотя люди практически никогда не осознают конкретных причин своего невезения, их мысли и поступки приводят к череде дальнейших неудач, растущих подобно снежному кому. Беда таких страдальцев в том, что переживания из-за одной неудачи на время выбивают их из седла, и за это время они навлекают на себя новые проблемы.

Чтобы доказать это, Вайсман дал добровольцам газету и просил пролистать ее и сказать, сколько фотографий напечатано на ее страницах. Неудачники потратили на это в среднем две минуты, а везунчики — несколько секунд. Дело в том, что уже на второй странице крупными буквами было написано: "Хватит считать. В этой газете 43 фотографии".

Это сообщение бросалось в глаза, но неудачники пропускали его, а везунчики сразу обращали внимание. Примерно в середине газеты Вайсман ради шутки разместил такой текст: "Хватит считать. Скажите психологу, что вы видели это объявление, и вам подарят 250 фунтов". Неудачники пропустили и его, потому что были слишком заняты подсчетом фотографий.

Специальные тесты, позволяющие выявить характерные черты личности, показали, что люди, которых преследуют неудачи, гораздо более напряжены и беспокойны, нежели счастливые и удачливые. Это беспокойство постоянно отвлекает и лишает их способности подмечать те вещи, которые с легкостью видят остальные.

Вайсман предлагал испытуемым за денежное вознаграждение показывать на экране компьютера внезапно вспыхивающую цветную точку. Участники эксперимента сосредоточились на мониторе, и каждый третий из них упустил эту точку, хотя она была яркая и крупная. Чем пристальнее они вглядывались в экран, чем больше переживали за результат, тем хуже все получалось.

Проблема неудачников в том, считает Вайсман, что они попросту не замечают счастливых шансов, посылаемых им судьбой. Невезучие люди слишком сосредоточены на поисках правильного решения их проблем, а в результате — наживают новые проблемы.

Если они зацикливаются на выборе идеального партнера, то упускают массу возможностей завести хороших друзей. Они штудируют газеты, выбирая себе работу по объявлению, и полностью игнорируют другие способы поиска вакансий. Удачливые люди более расслабленны, поэтому они видят реальность в другом свете и могут воспользоваться прекрасным шансом, которого изначально даже не предполагали найти.

Вайсман считает, что удача состоит из четырех компонентов — умения довериться своей интуиции, оптимистичного отношения к жизни, способности смотреть на вещи под разным углом и внутреннего равновесия, позволяющего внимательно и спокойно смотреть по сторонам.

Чтобы понять, можно ли заставить фортуну повернуться к себе лицом, психолог открыл своего рода "школу удачи". Группа добровольцев целый месяц участвовала в тренингах, основной целью которых было сформировать у них позитивное мышление. "Я хотел научить их чувствовать себя везучими и посмотреть, поможет ли им это стать удачливее", — объясняет Вайсман.

Читайте по теме: Секреты "долгоиграющего" брака

Удача передается по наследству

На человека влияет даже его номер телефона

По прошествии некоторого времени он пригласил своих подопечных для повторного опроса и с удовольствием выслушал их радостные рассказы о том, что жизнь теперь кажется им более светлой. Эффективность курса составила 80 процентов, и это Вайсман считает превосходным результатом. К примеру, Кэролайн, которая упоминалась в начале статьи, пересдала свой экзамен на водительские права после трех лет безуспешных попыток и перестала считать себя хронической неудачницей.

Основываясь на своем ценном опыте, Ричард Вайсман предлагает три простых способа "приманить" удачу.

Во-первых, научиться уважать свою интуицию. Довольно часто она подсказывает правильное решение, избавляя от трудного выбора. Удачливые люди прислушиваются к голосу и разума, и сердца, тогда как неудачники сосредоточены на рациональном способе принятия решения.

Во-вторых, стараться избегать рутины. Невезучие люди в большинстве своем - рабы своих привычек, которые добираются до работы и возвращаются обратно всегда одним и тем же маршрутом, покупают одежду какого-то определенного стиля и  боятся экспериментов.

Удачливые, наоборот, пытаются внести разнообразие в свою жизнь. Один очень успешный "клиент" доктора Вайсмана рассказывал, как знакомится с женщинами: перед выходом на улицу загадывает какой-то определенный цвет, а потом заговаривает с дамами, у которых этот цвет встречается в одежде. Такой подход существенно повышает шансы на встречу со счастливым случаем.

И, наконец, удачливые люди умеют видеть положительные стороны любого события, даже если оно не слишком приятное. Возможно, кому-то такой подход покажется примитивным, но он работает.

К примеру, один из учеников "школы успеха" пришел на занятие с загипсованной ногой и весело рассказал, как упал с лестницы. "Слава богу, все обошлось, ведь мог бы запросто шею сломать", — улыбаясь, объяснял он. Напомнить себе о том, что могло быть и хуже, — это не пессимизм, а аутотренинг, считает Ричард Вайсман.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Аналитика
Что было раньше: курица или биткоин?
Природа
Кенгуру меняются детенышами
Другие
Казахстан: прорыв в будущее
Читательский топ
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
Сейчас читают
Samsung уходит в майнинг?
Аналитика
Samsung уходит в майнинг?
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что
Экономика
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что Видео 
Явлинский готов сдавать Донбасс
Власть
Явлинский готов сдавать Донбасс
Шпионами не рождаются: он разваливал Союз
Авторские статьи
Шпионами не рождаются: он разваливал Союз Видео 
Чтение стихов развивает мозг
Человек
Чтение стихов развивает мозг
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Мир
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Общество
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
Мир
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Точка зрения
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
Власть
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
Экспертное мнение
Проблема старших лейтенантов: "кремлевский доклад" писали не те
Общество
Рождаемость в России рухнула. Не вымрем?
Мир
Путин обиделся на то, что его не включили в "кремлевский доклад"

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба пошутил на тему того, что не попал "кремлевский доклад" США.

Путин обиделся на то, что его не включили в "кремлевский доклад"
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Точка зрения
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Мир
Решение CAS: Россия снова выиграла Олимпиаду в Сочи
Мир
Спортивный арбитраж помиловал 28 российских олимпийцев
Любовь Степушова Битва гигантов: по зубам ли Трампу Си Цзиньпин Любовь Степушова Александр Артамонов Вместо "Мистралей": Россия в ожидании мощного "Прибоя" Александр Артамонов Анжела Якубовская Астропрогноз на февраль: кого укусит Желтая Собака Анжела Якубовская
Комментарии
Троллинг 90 уровня? Путин назвал авиаполк "Таллинским"
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Версия: британская атомная подводная лодка потопила "Сан-Хуан"
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
Явлинский готов сдавать Донбасс
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
Явлинский готов сдавать Донбасс
Польша будет преследовать бандеровцев по всему миру
Польша будет преследовать бандеровцев по всему миру
Явлинский готов сдавать Донбасс
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
Казахстан: прорыв в будущее
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Явлинский готов сдавать Донбасс
Корабли НАТО ищут способы прорвать оборону Крыма
Явлинский готов сдавать Донбасс
Американский генерал рассказал, как будет проходить война с Россией
Вице-президент "ЛУКОЙЛа" заявил в полицию на школьницу за избиение сына
Проблема старших лейтенантов: "кремлевский доклад" писали не те
Проблема старших лейтенантов: "кремлевский доклад" писали не те
Проблема старших лейтенантов: "кремлевский доклад" писали не те
Интересное в фото Все >
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Забавные фотосюжеты. Без комментариев 9 Фото Забавные фотосюжеты. Без комментариев
Любящий адреналин дед 6 Фото Любящий адреналин дед
Мужское Все >
"Терминаторы" вливаются в состав российской армии
"Терминаторы" вливаются в состав российской армии
Белоруссия создала новую "катюшу" с китайской начинкой
Белоруссия создала новую "катюшу" с китайской начинкой
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Как понимать еврейский юмор
Как понимать еврейский юмор
Афоризмы для поднятия тонуса
Афоризмы для поднятия тонуса
13 пунктов - чего не стоит делать
13 пунктов - чего не стоит делать
Какую роль в жизни ребёнка играет отец
Какую роль в жизни ребёнка играет отец
10 признаков неотразимой женщины
10 признаков неотразимой женщины
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Карамельный торт
Карамельный торт
5 быстрых упражнений для плоского живота
5 быстрых упражнений для плоского живота
Упражнения для идеальной осанки
Упражнения для идеальной осанки
ТОП-3 лучших рецептов обертываний против целлюлита
ТОП-3 лучших рецептов обертываний против целлюлита
7-дневная программа тренировок, которая рассчитана на 2 месяца
7-дневная программа тренировок, которая рассчитана на 2 месяца
Оружие Все >
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Павла Грудинина уличили в подражании националистам
Россия подбросила США еще один повод для тревоги
В Израиле предложили отозвать посла из Польши из-за нового закона
Российскую армию вооружат "Прорывом-3"
В Киеве пожелали, чтобы России "превозмогла" санкции США
Евросоюз отказался присоединяться к санкциям США против России
Александр Батов: "Грудинин оказался не в своей тарелке"
Украинский писатель, обнаруживший плагиат у Пушкина, сам оказался плагиатором
Соцсети предсказали отставку вице-премьера Рогозина
Какие трагедии скрывает Великая Заволжская стена?
Какие трагедии скрывает Великая Заволжская стена?
Зачем арабы приходили в Россию биться с хазарами?
Зачем арабы приходили в Россию биться с хазарами?
Кандидата от КПРФ подвела проблема мигрантов
Кандидата от КПРФ подвела проблема мигрантов
Оправдание российских олимпийцев вызвало у Мутко горечь
Оправдание российских олимпийцев вызвало у Мутко горечь
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался