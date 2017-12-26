Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах

26 декабря 1825 года (14 декабря по старому стилю) на Сенатской площади Петербурга произошел мятеж офицеров-вольнодумцев, известный нам под названием "Восстание декабристов". Он был жестоко подавлен царем, участники схвачены и преданы суду, некоторые казнены, многие отправились в ссылку в Сибирь.

"Декабристы - один из сюжетов, который связан с мифологией", - рассказывала "Правде.Ру" главный научный сотрудник Государственного Исторического музея, доктор исторических наук Вера Бокова.

- Как вы относитесь к оценке декабристов, которую дал Грибоедов: "Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России" - или еще более жесткой "Я говорил им, что они дураки"?

- Он немножко погорячился, конечно. Хотя действительно было много прапорщиков. В основном это было движение молодежное. Дело в том, что тогда иллюминаты были образцом для любой общественной организации. Даже научное общество старалось организовать себя по образцу иллюминатов, потому что это было нечто законченное, на что можно было опираться.

- И масоны...

- Масонское движение, безусловно, имело влияние - скорее в плане организационном - на тайные общества. Что касается самого движения, то там молодежь преобладала. Даже наблюдалась тенденция, что, когда люди входили в зрелый возраст, женились - они, как правило, выходили из этой организации. Типична была картина принятия реформы 1862 года именно как реализации своих молодых планов.

- В чем отличие восстания декабристов от гвардейских дворцовых переворотов XVIII века?

- Во-первых, совершенно иное отношение к самому объекту переворота. Если для гвардейцев царь являлся марионеткой, которого можно дергать за ниточки и ставить на место кого-нибудь другого, для декабристов царь - фигура сакральная. Никто руку бы на него не поднял, это скорее разговоры, чем реальная практика. Покушались на него, на нечто абсолютно святое, сам факт этого для них значил очень много - как знак чрезмерной высоты собственной самоотверженности. Они готовы покуситься даже на Бога, на царя именно потому, что это требуется для блага Отечества.

- Существует мнение, что если бы удалось реализовать некоторые посылки из "Русской правды" Пестеля, то мы бы уже в начале XIX века получили секретные службы под стать сталинским. Это так?

- Да, он был человек государственного склада. Интересно, что многие его идеи были реализованы Николаем I. У него была идея тайного сыска. В общем, где-то он близок к большевикам, почему его так и любили в советское время. Он был достаточно большим реалистом - видимо, понимал, что во внутренних условиях без жесткого нажима, без роли государства ни одна реформа не возможна. Его план был более реалистичен, чем план всех остальных, но с опытом XX века мы его оцениваем иначе, чем современники.

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Кстати, Николай I лишь после казни Рылеева узнал, что тот был известным поэтом. Он сказал: "Жалко, что мне раньше об этом не сказали. Политических разговорчиков у меня и без того пруд пруди, а поэтов мало. Я бы его оставил жить".

- Как вы оцениваете действия Николая I? Он поступил гуманно, казнив пятерых участников бунта?

- Это очень непростой вопрос, потому что на Николая было сильное давление высшего общества, которое было в шоке. Оно требовало самых жестоких кар, причем для людей, зачастую мало виноватых. Ему приходилось идти навстречу этому требованию. Сам он не был склонен к подобной жестокости, ему не хотелось начинать правление с подобного кровавого акта. Но пришлось.

В результате он вел себя двояко. С одной стороны, он вел себя как монарх, который требовал, чтобы его власть уважали. С другой стороны, он был добрый человек. Есть косвенные данные, что он в Сибирь посылал анонимные посылки - в частности, с табаком, потому что знал, что людям, которые любят курить, в Сибири без него тяжело. Он посылал туда деньги, анонимно, от имени Николая Павловича Романова.

И в то же время, когда он был в роли императора, он вел себя соответствующим образом. Эта знаменитая история, когда детям предложили поступить в Петербургское учебное заведение под фамилией, образованной от имени отца, - "Васильевы" вместо "Давыдовы". Он ждал, что это воспримется с благодарностью. Когда это восприняли в штыки, он это расценил как акт того, что эти люди не раскаялись. Вот когда они проявляли знаки раскаяния, когда они обращались с прошениями, он всегда шел им навстречу.

- Кроме того, что декабристы обучили сибирских детей, благотворно повлияли на развитие науки в этом крае, что еще можно сказать?

- Самые разные последствия имело это событие. Одно из следствий правительственной политики Николая I - создание русской государственной школы. Как следствие этого - развитие науки во второй половине XIX века. Рождение русской философии, того же Чаадаева - следствие 14 декабря. Я уж не говорю о том, что он сам был декабрист, член Союза Благоденствия.

Развитие цивилизации в Сибири, внесение туда абсолютно новых приемов обработки земли, промышленного производства, каких-то связанных с добычей полезных ископаемых вещей, создание Иркутского театра, создание школ - масса всевозможных вещей, которые были внесены в Сибирь этими людьми, - это тоже было одним из последствий. Далее уже - традиции политической ссылки, политической каторги: каторжные школы, сама традиция поведения. Там очень много всяких последствий.

Я уж не говорю о том, что там было очень много всяких литераторов, были философы, художники, музыканты, то есть это были люди, которые так или иначе оставили след в истории России.

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