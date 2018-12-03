Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?

Министр культуры Владимир Мединский вновь поднял тему 28 панфиловцев и боя у разъезда Дубосеково. Ранее он подчеркивал, что "это легендарная история, которая стала историей истинной, разобраться в ее деталях сложно, копаться в них — аморально". Однако сейчас Владимир Мединский уверяет, что в архивах найдены новые документы, которые подтверждают — бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года действительно был.

Министр ссылается на "недавно рассекреченные архивные материалы ФСБ". Речь о расследовании, которое вел Особый отдел НКВД Западного фронта и продолжила военная контрразведка "Смерш".

В частности, процитированы показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка старшего батальонного комиссара Ахмеджана Мухамедьярова, начальника штаба этого же полка старшего лейтенанта Андрея Веткова, а также красноармейца Иллариона Васильева (непосредственного участника боя, судя по показаниям). Офицеров опрашивали в июле 1942 года, Васильева — в сентябре того же года.

По мнению Владимира Мединского, эти показания подтверждают, что статья в "Красной звезде" о подвиге панфиловцев, которая была опубликована спустя две недели после боя, верна.

Специалисты, с которыми пообщался корреспондент "Правды.Ру", пока в оценках осторожны.

В частности, историк Алексей Исаев подтвердил, что такие документы действительно могли быть найдены.

"Если говорить о документах вообще, иной раз может найтись совсем в другом фонде, не в том, где должно быть. Что-то могло найтись — это запросто. Это подтверждается моим опытом архивной работы — иной раз документы по боям июня 41-го года находятся в папке, которая посвящена Сталинграду", — рассказал он.

Он не увидел ничего удивительного и в том факте, что найденные документы до сих пор не были известны. Объяснение простое — они связаны с деятельностью контрразведки. "Тем более, что процесс рассекречивания не быстрый, требует, чтобы были люди, которые посмотрели, что там написано", — сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что в процитированных в прессе материалах "ничего такого нет".

В свою очередь, военный историк Борис Юлин отмечает, что героический бой панфиловцев сомнению не подлежит, а споры в основном идут вокруг того, насколько достоверна статья в "Красной звезде". Сами эти споры Юлин считает странными.

Он считает нормальным, что найдены новые документы. По словам Борис Юлина, в архивах находится огромное число документов, в том числе по истории Великой Отечественной войны, которые еще не были изучены историками и не введены в оборот, то есть не стали доступны широкому кругу читателей.

"Подавляющее число документов имеют проблему в не том, что они засекречены, спрятаны и так далее. Их еще просто не прочитали, с ними еще никто не работал. Потому что историков достаточно мало, а документов огромное количество. Я думаю, что люди не знают даже точно, где конкретно искать и просто перерабатывали очередной массив документов. И там нашли интересное для себя", — сказал Борис Юлин.

"Но опять же, пока мы не увидим эти документы, мы ничего сказать не можем. Верить словам господина Мединского тоже немножко странно. То он рассказывает, например, какой плохой маршал Маннергейм, а когда вешали доску Маннергейма (в Санкт-Петербурге) рассказывал, какой он хороший. Нужно подождать публикации документов. Когда они будут опубликованы, мы сможем сделать на основе этих документов выводы", — подчеркнул Борис Юлин.

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