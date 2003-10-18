Опасные ритуалы прощания с покойниками

Молодая вдова трижды поцеловала усопшего супруга в губы. А через два дня после похорон у нее отнялись ноги. Врачи констатировали паралич без каких-либо надежд на исцеление…

— Поцелуй покойника даже в лоб порой грозит живому человеку различными серьезными неприятностями — как минимум способен вызвать сильную аллергию или жестокий понос. И чем слабее у человека иммунитет, тем страшнее последствия, — говорит опытный врач Николай Степанович Федотов.

— В моей практике бы случай, когда люди получали такую дозу интоксикации, что у них отключалась печень, почки, даже начиналось заражение крови. Например, безутешный отец покрыл поцелуями лицо скончавшейся в 23 года дочери. На следующий день сам попал в реанимацию. Выжил чудом. Но болезнь дала осложнение на глаза, и гражданин вышел из клиники наполовину слепым.

Девочка чуть не умерла, поцеловав усопшую бабушку

Двенадцатилетняя девочка Лиза поцеловала горячо любимую бабушку несколько раз, и буквально через несколько часов с ног до головы покрылась красными пятнами. Потом резко подскочила температура. Девочка впала в жар, начала бредить. Почти месяц балансировала на грани жизни и смерти. Лизе делали переливание крови, промывали желудок и кишечник. Наконец вытащили из кризисного состояния и попытались понять, что же спровоцировало вспышку горячки. Узнали о похоронах и сошлись на том, что в детский организм попали какие-то выделения из трупа.

Следует заметить, что термин "трупный яд" большинство медиков употреблять не любят, считая его не вполне корректным. Ученые разных стран десятилетиями корпели над экспериментами, но так и не обнаружили в мертвом теле какого-то особого, неизвестного доселе химического состава. То есть никакого яда в чистом виде мертвые клетки человека не генерируют. Но те же эксперты вполне определенно утверждают, что разлагающийся организм все же выделяет целую уйму отравляющих веществ: поступают наружу соединения тяжелых металлов, углекислота, и спустя какое-то время кожа покойника действительно становится ядовитой. Как говорится, прикоснись пару раз — и сам отправишься к праотцам.

Впрочем, по мнению Федотова, кое-какая страховка от заражения трупным ядом все же есть. В современных моргах тела подвергают глубокой заморозке, хотя стопроцентной гарантии эта процедура не дает. А если условия хранения в морге не соответствуют, да еще и подвыпивший санитар схалтурил, мертвец начинает "потеть" прямо на глазах — и тогда жди беды.

Мать умерла, поцеловав умершего сына

Ирина Сергеевна воспитывала единственного сына в ласке, и к своим 25 годам Михаил вырос замечательным парнем: не самовлюбленным эгоистом, а

умным,

заботливым,

трудолюбивым

человеком. Мать в нем души не чаяла, от невест отбою не было.

Беда свалилась неожиданно. Машина, на которой Михаил мчался по загородному шоссе, на полной скорости вылетела с дорожного полотна в кювет и перевернулась несколько раз. Сидевший за рулем Михаил и его приятель погибли сразу. Едва узнав о случившемся, Ирина Сергеевна потеряла от горя мгновенно поседевшую голову.

Как только тело сына привезли из морга, бедная женщина ни на шаг от него не отходила. Все лежала на груди покойного и тихо, почти беззвучно, плакала. Трое суток родственники не могли начать похороны. Безутешная мать раненой волчицей кидалась на любого, кто посягал на ее уединение с сыном. Наконец, кто-то привел в дом священника. К смиренным молитвам батюшки Николая женщина прислушалась, потом сама помолилась и лишь после этого уступила драгоценный гроб чужим заботам. В тот же день погибшего похоронили на Червишевском кладбище. Ирина Сергеевна добилась, чтобы возле могилы сына было оставлено место и для нее.

Говорят: время лечит. Но с Ириной Сергеевной вышло иначе. Мало того, что она

грустила,

тосковала

и постоянно плакала.

Не забывая о своем горе ни на минуту, она через два месяца тоже умерла, сгорела как свечка. Все посчитали эту кончину фатальной: просто, дескать, мать не пережила гибели сына. Между тем вскрытие показало, что женщина скончалась не столько от душевных мук, сколько по причине весьма редкого заболевания.

Медэксперты с удивлением обнаружили у покойницы признаки одной из разновидностей тропического гепатита. Не на шутку встревожились. Но источник заражения удалось отыскать очень быстро — выяснилось, что погибший в автокатастрофе сын Михаил незадолго до трагедии совершил путешествие в одну из африканских стран. Вероятно, там он и подцепил экзотическую заразу. Просто болезнь не успела развиться при жизни, а когда тело начало разлагаться, вирус проявился, заразив мать покойного.

Женщине отняли руку, после помывки ею покойницы

Нечто подобное произошло в небольшой деревушке на юге области. 46-летняя племянница хоронила свою одинокую тетку. В целях экономии решила помыть и одеть покойницу самостоятельно, своими руками. При этом нечаянно порезалась о край большого корыта, но в суете не обратила на ранку особого внимания. Через неделю после похорон вдруг почувствовала, что раненая рука начала слабеть и неметь. Чуть позже кожа до локтя покрылась странными волдырями и язвами, мышцы окончательно атрофировались. Чтобы остановить гангрену, врачам пришлось ампутировать женщине полруки.

Последствия похоронных ритуалов

По словам специалистов-медиков, похоронный ритуал в России содержит весьма опасные для здоровья окружающих обычаи. К примеру, принято привозить мертвеца из морга домой, где покойник должен провести в родных стенах хотя бы сутки — попрощаться, так сказать, с домочадцами. Обычно тело держат в квартире два-три дня. При этом близким родственникам усопшего надлежит непрерывно сидеть у гроба. Уклониться от этого — значит проявить неуважение к мертвецу.

Однако, выполняя предписанные обрядом правила, люди сильно рискуют. Ведь абсолютно здоровеньким человек умирает редко. Обычно у покойного медэксперты фиксируют сразу целый букет серьезных болезней, о которых покойник при жизни даже и не ведал.

Короче, человек умирает, но заполонившие его тело различные бациллы и вирусы продолжают жить и становятся агрессивными — бороться с ними уже некому. В итоге, как предполагают медэксперты, наши граждане чаще других подхватывают заразу от покойников. И если в одной семье за одними похоронами вскоре следуют другие, то почти наверняка подоплеку свалившихся несчастий надо искать отнюдь не в мистике.

Автокатастрофа из-за испарений, исходивших от мертвеца

Тюменец С. в марте прошлого года уехал в командировку в Сургут и там неожиданно скончался от инфаркта. За телом усопшего в далекий северный город тут же отправились ближайшие родственники — брат и жена.

Для перевозки тела пришлось нанять микроавтобус. Водитель поначалу засомневался, а потом согласился выступить в непривычной для себя роли, тем более что предложенные за услугу деньги покрывали все физически и моральные издержки. Спидометр бойко отсчитывал сотни километров, оставляя позади столбы и редкие огни спящих поселков. Когда необычный катафалк уже подъезжал к областному центру, клиенты предложили устроить небольшую передышку. До ближайшей автостоянки с горячим обедом и цивильной уборной оставалось версты полторы, когда микроавтобус-катафалк резко вильнул в сторону и врезался в дорожный знак на обочине. По иронии судьбы водитель машины отделался легким испугом. Пострадали в основном пассажиры: брат покойного разбил голову, а жена, точнее вдова, получила тяжелую травму живота. Вытащить гроб удалось лишь с помощью автогена, так как корпус автомобиля сильно смяло, а все двери наглухо заклинило.

Расследованием обстоятельств дорожной драмы занимались сотрудники ГАИБДД. Они почти не сомневались, что во всем виноват водитель: мол, вымотался за баранкой и задремал. Но медицинская экспертиза внесла в эту ясную версию существенные коррективы. Как удалось установить медикам, водитель не случайно потерял на какое-то время контроль над собой: его психику парализовали исходившие от трупа мертвеца испарения. Человек элементарно отключился, как заурядный токсикоман. Потрясенные выводами экспертов родственники покойного нашли возможность заплатить водителю за ремонт искореженной машины.

То, что мертвое тело способно выделять особый, сильно токсичный запах, установили еще наши далекие предки. С древних времен также известно, что этот запах действует на человека, как наркотик: вызывает причудливые галлюцинации, расслабленность, сонливость. По свидетельству некоторых священнослужителей, были случаи, когда жившие при маленькой церкви дьячки, совершая религиозные обряды, связанные с покойником, видели всякую нечисть, а то и встающего из гроба мертвеца. Эту околесицу запечатлел народный фольклор, а также незабвенный Н. В.Гоголь.

28-летняя Татьяна провела рядом с телом отца больше суток. Потом поднялась и шагнула из окна квартиры, расположенной, к счастью, на третьем этаже. Кроме того, женщина упала в снежный сугроб, сильно ушиблась, испугалась, но, в сущности, почти не пострадала.

Придя в себя, Татьяна поведала медикам такую историю. Она сидела у гроба и неотрывно смотрела на покойного. Вдруг отец открыл глаза, огляделся и, спрыгнув на пол, пошел вприсядку по комнате. Вместе с ним стали отплясывать какие-то уродцы. Потом весь этот дикий хоровод удалился через распахнувшееся окно. Татьяна перегнулась через подоконник и с удивлением обнаружила, что отец внизу, на залитой солнцем зеленой лужайке, знаками манит ее к себе. Татьяна безропотно подчинилась и шагнула вперед…