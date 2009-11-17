Обмануть невесту, или Я не я, и внешность не моя

Современные люди растеряли остатки романтики. Мы удивляемся восточным нравам, где жених и невеста знакомятся порой лишь на свадьбе. А сами разучились даже в любви признаваться без помощи компьютера. Отношения начинаются, разворачиваются и заканчиваются в "аське", "скайпе" и социальных сетях.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

Куда интересней жили наши бабушки и дедушки. Конечно, серенады под окнами пели далеко не все, но фантазии у них было больше, чем у нас.

Несколько десятков лет назад жил в российской глубинке мужчина по имени Родион, который долгие годы не мог найти семейное счастье.

Первая его жена умерла после двух лет совместной жизни. Второй супруге было не до семьи: свинарка по имени Груша все время проводила в окружении поросят, а о супруге и детях практически не вспоминала. Родион с отпрысками обедать ходил к матери.

Промучившись таким образом некоторое время, мужчина решил, что так дело не пойдет, и разошелся с благоверной. К тому времени Родиону уже было около пятидесяти, но он не терял надежды найти хорошую женщину, которая станет не только примерной женой, но и заботливой матерью его детям.

Знакомые рассказали ему, что в соседней деревне живет очень милая вдовушка. Родион не раздумывая отправился на смотрины. Приехав к потенциальной невесте, мужчина не стал ходить вокруг да около, а сразу предложил ей жить вместе.

Вдова оказалась не так проста и заявила Родиону, что он, конечно, кандидат неплохой, но уж больно старый... Жених, естественно, обиделся, но виду не подал.

Поразмыслив с минуту, Родион сообщил женщине, что у него есть младший брат, который тоже ищет вторую половину и придет к ней свататься завтра. Вдова сказала, что будет ждать.

А отвергнутый жених помчался к старшей дочери, чтоб она его подстригла и побрила по последней моде...

И действительно, "смена имиджа" пошла Родиону на пользу – он сильно изменился и помолодел. "Младшего брата" вдова приняла куда гостеприимней и в тот же день согласилась стать его женой, сообщает Качканарский четверг.

Через пару дней Родион привез невесту к себе в деревню. Увидев пару, местные жители покатились со смеху. Они-то знали о том, что Родион сначала получил от ворот поворот у новой дамы сердца и теперь притворяется младшим братом. Но не "сдали" своего находчивого соседа.

Вскоре состоялась свадьба – шумная, веселая. Невеста интересовалась, почему старший брат жениха не пришел на свадьбу, но ей никто ничего путного не сказал. Правду молодуха узнала лишь несколько дней спустя, но деваться ей было уже некуда...

Родион и его третья супруга прожили долгую счастливую жизнь и часто смеялись, вспоминая историю своего знакомства.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

