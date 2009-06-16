Статуя Свободы опоздала в США на 10 лет

Полное название монумента – «Свобода, озаряющая мир». В правой руке богиня держит факел Свободы, а в левой – табличку с надписью на английском: «JULY IV MDCCLXXVI» («4 июля 1776»). Это дата подписания Декларации Независимости США. Одной ногой статуя опирается на разбитые оковы.

Ее создание поручили французскому скульптору Фредерику Огюсту Бартольди. По одной из версий, у него даже была американская натурщица: красивая, недавно овдовевшая Изабелла Бойер, жена Айзека Зингера, промышленника и изобретателя, который занимался усовершенствованием конструкции швейной машины и основал компанию «Зингер».

«Она освободилась от неловкого присутствия мужа, который оставил её лишь с самыми предпочтительными в обществе атрибутами: состоянием … и детьми. С самого начала своей карьеры в Париже, Изабелла была общеизвестной личностью. Будучи красивой французской вдовой американского предпринимателя, она оказалась подходящей моделью для Статуи Свободы Бартольди», - напишут потом историки.

По взаимной договоренности, Америка должна была построить для монумента пьедестал, а Франция – создать статую и установить её в США. Но для этого нужны были деньги, а их, как раз, катастрофически не хватало.

Во Франции пожертвования наряду с различными увеселительными мероприятиями и лотереей позволили собрать 2 250 000 франков. В США же, чтобы набрать необходимую сумму, проводились театральные представления, художественные выставки, аукционы и даже боксерские бои.

Прошло 10 лет, и, наконец, Бартольди создал свою Свободу. Ее изготовили из тонких листов меди. Сформированные пластины затем установили на стальной каркас. Высота фигуры от земли до кончика факела – 93 метра, включая основание и пьедестал, а от пьедестала до факела – 46 метров.

Общий вес меди, использованной для отлива статуи, составил 31 тонну, а вес ее стальной конструкции – 125 тонн. Толщина медного покрытия – 2,37 мм. Говарят, что материал, использованный скульптором, имеет российское происхождение. Для перевозки фигуру разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков.

Монумент установили на острове Бедлоу, который с 1956 года официально именуется островом Свободы.

Расположен он примерно в 3 километрах на юго-запад от южной оконечности Манхэттена.

Торжественное открытие Статуи Свободы, на котором выступил президент США Гровер Кливленд, состоялось 28 октября 1886 года под грохот канонады в присутствии нескольких тысяч зрителей.

Со дня своего открытия статуя служила навигационным ориентиром и использовалась в качестве маяка. Три смотрителя в течение 16 лет по очереди поддерживали огонь в ее факеле.

Обычно Статуя Свободы открыта для посетителей, как правило, прибывающих к ней на пароме. Из ее короны, в которую можно подняться по лестнице, открывается обширный вид на нью-йоркскую гавань, а в музее, расположенном в пьедестале, находится выставка истории монумента.

Посетители проходят 354 ступени до короны статуи или 192 ступени до вершины пьедестала. В короне расположено 25 окон и семь зубцов. Окна символизируют земные драгоценные камни и небесные лучи, освещающие мир, а зубцы – семь морей и континентов (в западной географической традиции принято считать, что их именно столько).

В 1984 Статуя Свободы была внесена в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых знаменитых скульптур не только в Америке, но и во всем мире. Ее часто называют символом Нью-Йорка, США, свободы и демократии.

Однако в мире существуют и другие статуи Свободы. Больше всего их во Франции. Четыре находятся в Париже. В Музее искусств и ремёсел хранится уменьшенная модель нью-йоркского оригинала. Еще одна, высотой около двух метров, стоит в центре города, в Люксембургском саду.

Третью фигуру можно увидеть в восточной части Лебединого острова – на дамбе через Сену недалеко от Эйфелевой башни. Высота ее составляет 11,5 метра. Это подарок французам от американцев в 1889 году. Четвёртую статую Свободы было решено расположить в носовой части баржи, стоящей на Сене.

На мосту Альма через реку находится и копия факела Статуи Свободы – тоже подарок США. Его доставили сюда в 1986 году. А через девять лет, после смерти принцессы Дианы, трагически погибшей в туннеле под этим мостом, туристы превратили монумент в место ее памяти. В любое время года здесь лежат цветы.