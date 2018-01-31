В постсоветской России снято не так много заметных телесериалов, и одним из них бесспорно является "Бригада" — ей уже перевалило за полтора десятка лет (точнее, сегодня ровно 16 лет со дня первого показа), актуальная на момент выхода фактура девяностых слегка "окарикатурилась" в восприятии зрителя, исполнители главных ролей сделали успешные карьеры в кино... И вот один из них заявляет, что "Бригада" — это "преступление против России".
Речь о Павле Майкове, которого в четверке из черного "бумера" звали Пчелой. "Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", — рассуждает сейчас актер (хотя признает, что когда шла "Бригада", улицы пустели, а преступность уменьшалась — все сидели у экранов).
Прокомментировать его критический выпад "Правда.Ру" попросила продюсера "Бригады" Александра Иншакова.
— Павел Майков — не последняя инстанция в кино или нашей жизни. Не будь этой картины, кто бы сейчас вообще разговаривал о Паше Майкове? Не надо поливать грязью ту ленту, которая принесла тебе славу и известность.
Может быть, он хотел оказаться на месте Саши Белого (герой "Бригады", сыгранный Сергеем Безруковым), более известным, но не получилось. А в принципе, все наши герои стали после этого фильма узнаваемыми.
Я начал снимать этот фильм после "Однажды в Америке" — посмотрел эту ленту, и возникла мысль создать фильм "Однажды в России". В зарубежной картине тоже рассказывается история четырех мальчишек, только в американской версии начиналось с самого детства, а у нас уже достаточно взрослые ребята.
Никто же не говорит, что после фильмов "Крестный отец" или "Однажды в Америке" в США начала расти преступность. Эти ленты получили самые высокие премии, герои до сих пор любимы зрителями — так же, как и наши. Можно подумать, что после "Бригады" возросло количество преступлений, а что — раньше их не было?
Это были девяностые годы, и то, что мы показали, — лишь толика реалий того времени в России. Кроме того, вспомните концовку, чем закончили главные герои. Я думаю, посмотрев этот фильм, никто не захочет повторить их судьбу.
Мне иногда звонят звонят представители правоохранительных структур и говорят, что раньше были против "Бригады", а сейчас понимают, что фильм правильный.
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