Не банально: встречайте Новый год в шортах

Традиции традициями, но обычный для россиян новогодний сценарий "оливье - поздравление президента - шампанское - "Голубой огонек" - сон" уже порядком надоел. К тому же каждый знает, что как встретишь новый год, так его и проведешь. Поэтому всем хочется чего-то необычного, волшебного, грандиозного...

К сожалению, щелкнуть пальцами и оказаться на побережье Индийского океана или во французских Альпах не получится. А это значит, что придется создавать соответствующую атмосферу дома, главное, чтоб вокруг были только правильные люди.

Если вам хочется на тропический остров, а вы в силу обстоятельств не можете туда попасть, то устройте псевдопляжную вечеринку. Конечно, идеально снять для этого бассейн, но и дома можно здорово развлечься. Сообщите гостям, что по специальному новогоднему сценарию они должны явиться на праздник в летних нарядах - купальниках, шортах, легких сарафанчиках.

Приготовьте побольше пляжных коктейлей, а квартиру украсьте не мишурой и шарами, а яркими цветами и экзотическими фруктами. Благо, в наше время, этого добра навалом даже в тридцатиградусный мороз.

Другой сценарий Нового года - "Вечер в горах". Конечно, в ближайшем Подмосковье крутых склонов не найти, однако соответственный антураж создать можно. В конце концов, всем будет весело покататься на санках.

У вас есть дачный участок? Прекрасно! Вы можете устроить праздник прямо на улице. Нарядить елку во дворе, наварить глинтвейна и грога. А если неподалеку есть каток, то вообще замечательно. Разве может быть что-то веселее, чем кататься на коньках в окружении лучших друзей под бой курантов?

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Где россияне будут встречать Новый год

Третий вариант встречи Нового года - вечеринка в стиле "диско". 70-е и 80-е, как известно, сейчас на пике моды, так что если вы устроите диско-вечер, то не прогадаете. Побольше звезд, пайеток, блесток, ярких неоновых цветов. Гости должны нарядиться в брюки-бананы, лосины, пиджаки с объемными плечами. В качестве музыкального сопровождения выберите C.C. Catch и старые хиты Мадонны.

Если позволяют финансы и пространство, то можно устроить праздник на барской усадьбе 19 века. Правда, для воплощения этого новогоднего сценария потребуется много сил, а главное денег. Нужно будет найти соответствующие костюмы и выучить пару танцевальных па.

А что делать, если все гости придут с детьми? Конечно, малыши значительно усложняют задачу. Когда по дому бегают 5-6 маленьких детей, вечеринку в купальниках не закатишь и в "Гордость и предубеждение" не поиграешь.

Зато можно устроить милый "детский" вечер, с конкурсами, загадками и распеванием песен из советских мультиков. Не стоит думать, что взрослые быстро заскучают. Вы и моргнуть не успеете, как "большие" втянутся в игры и наперегонки будут стараться за конфету разгадать загадку.

В правильном семейном ужине главная нотка - ностальгическая. Так что не забудьте запастись теплыми пледами, мягкими подушками, свечами. Можно организовать просмотр старых новогодних фильмов.