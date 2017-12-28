Самые провальные фразы при знакомстве

Большинство девушек точно в курсе, что есть школы пикаперов, и уже снабжены пособиями про то, как на таких вот не нарваться. Ну а вот поровну пять лучших и пять ужасных способов привлечь внимание. Они работают даже на ходу, останавливаться не требуется…

Итак, пять фраз «в яблочко»:

- Вот мой мобильник. Я тебе позже позвоню!

Абсолютное попадание! Ненавязчиво и обезоруживающе – вместо нудного выклянчивания контактных данных - просто протянуть свою вещь! Только не забудьте предварительно удалить из памяти гаджета роковые СМС от других пассий!

- Можно я тебя рассмешу?

Юмор ценится всегда! Тут надо помнить, что дальше должно последовать продолжение в виде действительно смешной шутки, иначе – полный аут.

- С тобой сегодня уже знакомились?

Звучит, правда, довольно самоуверенно. Если Вы такое говорите, значит, считаете себя вправе некоторым образом вмешаться в частную жизнь незнакомого человека. Но ведь вы скоро перейдете на «ты». В общем, такой напор кстати, только если это сказано не наглым «мачо»-тоном, а доброжелательно.

- Можно я тебя отнесу домой?

Опять же, смотря каким тоном сказано. Если правильным, прозвучит интригующе и весело, без ответа не останется! Дальше все зависит от Вас.

- Я потерял свой номер телефона? Можно одолжить твой?

Старо как мир, но эпатажно и может принести успех.

А после такого ваши шансы точно помножатся на ноль:

- Во сколько тебя ждут домой на небо?

Та самая банальщина. Сложится впечатление, что вы консультировались со своим прадедушкой по поводу «как познакомиться».

- Не хочешь со мной переспать?

Без комментариев.

- Наверно, твой папа-вор, ведь все звезды с неба он украл и подарил их твоим глазам!

Слащавая безвкусица.

- Если я пойду следом за тобой, ты меня пригласишь?

Так далеко на первом знакомстве заходить нельзя – и в прямом, и в переносном смысле, тем более что оно может и не состояться вообще.

- По моему, я тебя где-то встречал… Вспомнил: я видел тебя во сне!

Смотрите пункт первый «плохих» фраз.