Психолог: современные подростки не смогут общаться и любить

Большинство школьников страдают от одиночества и не могут жить без соцсетей. Таковы результаты опроса, который провел Общероссийский народный фронт. Исследование затронуло почти 80 регионов России. В чем причина подобного состояния и поведения подростков. Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился психолог, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

- Это большая проблема. Личность ребенка формируется в процессе взаимодействия с окружающим миром. Здесь колоссальное значение имеет именно эмоциональное участие того окружения, где формируется человек. Когда наши дети сидят в интернете, в соцсетях - это заместительная, суррогатная форма коммуникации. То есть когда 90% общения происходит в интернете - это ненормально.

- Чем это опасно в будущем?

- Таким подросткам будет тяжело выстраивать человеческие, а не виртуальные отношения. Умение реагировать на конфликты, а также выходить из них, жертвовать чем-то - вот та гамма психологических характеристик, без которых совокупный личностный адаптационный потенциал является несовершенным.

Личности детей, которые не выходят из интернета, формируются на жестоких играх, что затем проявляется в жизни. Ребенок становится все более аутичным. Такому ребенку сложно в реальности дружить и общаться с другими мальчиками и девочками. Это проблема, которой мы должны очень серьезно заняться, в том числе в рамках безопасности, школьной медицины.

Полагаю, что необходимы тренинговые занятия, чтобы мы детей своих обучали формированию этих навыков в общении. Потому что это самое главное. Ведь человек чем отличается от других - у него есть вербальный контакт с людьми, у него есть возможность коммуницировать.

- Интернет и социальные сети - это наша реальность. Можно ли как-то минимизировать их негативное воздействие?

- Подобные вопросы нужно обсуждать с родителями, вводить курсы в школьные программы. Эту тему нельзя замалчивать. Нужно обсуждать, чтобы помочь детям вырасти гармоничными. При этом никто не говорит о том, что интернет надо оставить. Но с интернет-зависимостью надо бороться.

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Необходимо выделять группы риска детей, для которых в первую очередь сеть опасна. Иначе они просто станут отрешенными, будут жить в параллельном мире.

Беседовала Лада КОРОТУН