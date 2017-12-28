Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество
Семья Практика Наследие Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования Зоосфера
Автор Редакция рубрики "Общество"

Психолог: современные подростки не смогут общаться и любить

Общество

Большинство школьников страдают от одиночества и не могут жить без соцсетей. Таковы результаты опроса, который провел Общероссийский народный фронт. Исследование затронуло почти 80 регионов России. В чем причина подобного состояния и поведения подростков. Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился психолог, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. 

Психолог: современные подростки не смогут общаться и любить. 381338.jpeg

- Это большая проблема. Личность ребенка формируется в процессе взаимодействия с окружающим миром. Здесь колоссальное значение имеет именно эмоциональное участие того окружения, где формируется человек. Когда наши дети сидят в интернете, в соцсетях - это заместительная, суррогатная форма коммуникации. То есть когда 90% общения происходит в интернете - это ненормально. 

- Чем это опасно в будущем?

- Таким подросткам будет тяжело выстраивать человеческие, а не виртуальные отношения. Умение реагировать на конфликты, а также выходить из них, жертвовать чем-то - вот та гамма психологических характеристик, без которых совокупный личностный адаптационный потенциал является несовершенным. 

Личности детей, которые не выходят из интернета, формируются на жестоких играх, что затем проявляется в жизни. Ребенок становится все более аутичным. Такому ребенку сложно в реальности дружить и общаться с другими мальчиками и девочками. Это проблема, которой мы должны очень серьезно заняться, в том числе в рамках безопасности, школьной медицины.

Полагаю, что необходимы тренинговые занятия, чтобы мы детей своих обучали формированию этих навыков в общении. Потому что это самое главное. Ведь человек чем отличается от других - у него есть вербальный контакт с людьми, у него есть возможность коммуницировать. 

 - Интернет и социальные сети - это наша реальность. Можно ли как-то минимизировать их негативное воздействие? 

- Подобные вопросы нужно обсуждать с родителями, вводить курсы в школьные программы. Эту тему нельзя замалчивать. Нужно обсуждать, чтобы помочь детям вырасти гармоничными. При этом никто не говорит о том, что интернет надо оставить. Но с интернет-зависимостью надо бороться.

Читайте также: психологи объяснили, почему большинство интернет-троллей - мужчины.

Необходимо выделять группы риска детей, для которых в первую очередь сеть опасна. Иначе они просто станут отрешенными, будут жить в параллельном мире. 

Беседовала Лада КОРОТУН

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы дети школа интернет социальные сети
Актуальная аналитика
Общество
Цветы дарить очень неприлично
Экспертное мнение
Томагавки скукожились: американцы дрожат при минус 8
Общество
Психолог: современные подростки не смогут общаться и любить
Читательский топ
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Умрут все: Ким Чен Ын "сварил" биологическое оружие
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Нелли Уварова: Сериалы - наркотик и бегство от жизни
Практика
Нелли Уварова: Сериалы - наркотик и бегство от жизни Видео 
Пока паны дерутся: ЛНР и ДНР падут за трое суток
Украина
Пока паны дерутся: ЛНР и ДНР падут за трое суток Видео 
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
Декабрь
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
Как не свалиться под новогодний стол
Здоровье
Как не свалиться под новогодний стол
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.

Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Экономика
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Экономика
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Мир
Умрут все: Ким Чен Ын "сварил" биологическое оружие
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.

Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Авторские статьи
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Экономика
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Экономика
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Мир
В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР

Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Экспертное мнение
Томагавки скукожились: американцы дрожат при минус 8
Мир
СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами
Любовь Степушова Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России Любовь Степушова Игорь Буккер Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Игорь Буккер Юрий Носовский Новогодняя елка: угроза под каждой веткой Юрий Носовский
Комментарии
Найден способ: как заставить США покинуть Сирию
Россия нашла аргентинскую подлодку
Новая установка: бороться с террористами хирургическим путем
Россия нашла аргентинскую подлодку
Россия нашла аргентинскую подлодку
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
Daily Mail: атомные взрывы в США убили 700 000 американцев
Focus раскрыл ответы женщин о влечении к мужчинам
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Изнасилованную петербурженку выгнали на мороз из московской сауны
Михаил Виноградов: Аверьянов был доведен до крайности
Найден способ: как заставить США покинуть Сирию
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Задолбало слово "Навальный"!
Найден способ: как заставить США покинуть Сирию
Госархив подтвердил беременность Матильды от царя Николая II
Выяснено, как грязный воздух влияет на здоровье младенцев
Найден способ: как заставить США покинуть Сирию
НБП умерла. Ее убил Лимонов
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
Как США слезть с российской ракетной иглы
Как США слезть с российской ракетной иглы
Самый быстрый перехватчик опять российский
Самый быстрый перехватчик опять российский
Костры. Основы, которые нужно знать.
Путешествовать с ножом
Простейший аккумулятор. Технология изготовления и испытание
Собираем аптечку в поход
Десять советов по комплектованию НАЗа
Домашний сироп от простуды и гриппа
50 цитат, которые помогут иначе взглянуть на мир
50 цитат, которые помогут иначе взглянуть на мир
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
Как пережить кризис среднего возраста
Как пережить кризис среднего возраста
6 ошибок в разговоре
6 ошибок в разговоре
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Наследие
В Рождество все немного волхвы

Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.

В Рождество все немного волхвы
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался